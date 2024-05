Güncelleme desteği ile kullanıcılarının gönlünü kazanan Samsung, sevilen modeli Galaxy A54 One UI 6.1 güncelleştirmesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Galaxy A54 One UI 6.1 güncellemesi ile neleri değiştiriyor?

Galaxy A54 One UI 6.1 güncelleştirmesini A546SKSU4CXDC derleme numarası ile alıyor. Güncelleme ile birlikte akıllı telefon artık One UI 6.1 güncellemesini almış oluyor. Bu linkteki haberden One UI 6.1 güncellemesi ile birlikte gelen değişiklikleri görebilirsiniz.

Galaxy A54 neler sunuyor?

Galaxy A54 5G, 2340 x 1080 çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6,4 inç büyüklüğünde ve 120 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Akıllı telefon ekran paneli tarafında ise Super AMOLED bir ekran paneline sahip.

Akıllı telefon kaputun altında Samsung Exynos 1380 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama eşlik ediyor. Samsung Exynos 1380 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj destekli 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Galaxy A54 5G üçlü bir arka kamera dizilimine sahip. Bu dizilimdeki bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. 50 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Bütün bunların yanı sıra Galaxy A54 selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.