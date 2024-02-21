OPPO, merakla beklenen orta sınıf telefonu olan OPPO F25 Pro modelinin piyasaya sürülme tarihini nihayet açıkladı. Şirket, yeni modelin 29 Şubat’ta resmi olarak kullanıcılarla buluşacağını doğruladı.

OPPO F25 Pro’nun tasarımı, önceki modellerden ilham alıyor olsa da, benzersiz detaylarla dikkat çekiyor. Telefonun estetiği, bu ayın başlarında Tayland’da piyasaya sürülen OPPO Reno 11F ile benzerlik gösteriyor. Ancak Hindistan pazarı için özel olarak, Okyanus Mavisi dışında kullanıcılara yeni bir seçenek sunacak: Lav Kırmızısı.

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Özellikle, OPPO F25 Pro’nun arka panelinde Green modelinde bulunan parlak degrade tasarım ve pürüzsüz yüzeyin yanı sıra, Okyanus Mavisi rengindeki modelde de dikkat çekici detaylar mevcut. Arka kısımda dalga benzeri desenlerle süslenmiş olan Okyanus Mavisi rengi, kullanıcılara görsel bir şölen sunmayı vaat ediyor.

Telefonun donanım özellikleri de göz kamaştırıcı. Minimal çerçeveli 6,7 inçlik FHD+ 120Hz OLED ekran, kullanıcılara canlı ve akıcı bir görüntü deneyimi sunarken, 128GB veya 256GB depolama seçenekleriyle desteklenen 8GB RAM, telefonun performansını en üst düzeye çıkarıyor. Ayrıca, önde ve arkada 4K video kaydı yapabilme özelliği de telefonun kameralarının gücünü ortaya koyuyor.

OPPO F25 Pro, hızlı şarj teknolojisinde de öne çıkıyor. Telefon, 67W hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede şarj olabilme avantajı sunuyor. Ayrıca, toza ve suya karşı dayanıklılığı da göz ardı edilmemiş; IP65 derecelendirmesiyle bu tür olumsuz koşullara karşı koruma sağlanmış durumda.

OPPO F25 Pro’nun Hindistan’daki piyasaya sürülmesi, bölgedeki teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Yüksek performansı, göz alıcı tasarımı ve güçlü özellikleriyle dikkat çeken bu yeni model, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için büyük bir potansiyele sahip gibi görünüyor.

İçindekiler OPPO F25 Pro özellikleri

OPPO F25 Pro özellikleri