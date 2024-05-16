Samsung Galaxy S24 FE için çalışmalar hız kazandı. Samsung’un merakla beklenen Fan Edition modeli Galaxy S24 FE hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Sık sık gündeme gelen ancak henüz somutlaşmamış olan bu model, bugün ortaya çıkan bilgilere göre artık resmi. Samsung testleri bitirmek üzere. İşte yeni canavarın muhtemel özellikleri.

Samsung Galaxy S24 FE Geliyor: One UI Sürümleri Test Edilmeye Başlandı Bile

X’te yapılan paylaşımlara göre, S24 FE için ilk One UI test sürümü bugün Samsung’un ürün yazılımı sunucusunda göründü. Bu sürüm, S721BXXU0AXE3 / S721BOXM0AXE3 / S721BXXU0AXE3 etiketiyle belirtilmiş durumda. Avrupa pazarında satılan S24 FE’nin SM-S721B model numarasına sahip olduğu zaten doğrulanmış durumdaydı, cihaz için yazılım testleri de başlamış durumda.

Samsung’un One UI ürün yazılımını sunucusuna yüklemesi, S24 FE’nin resmi lansmanının hala uzak olduğunu gösterebilir. Ancak, bu gelişme, cihazın geleceği konusundaki umutları artırıyor. Büyük ihtimalle Samsung bu cihazı Galaxy S25 serisine yakın bir dönemde piyasaya sürecek.

Önceki söylentilere göre, telefonun 2024’ün sonlarında ya da bu yaz piyasaya sürüleceği belirtiliyordu. Ancak, Samsung’un geçmişte olduğu gibi, S24 FE’yi beklenenden önce piyasaya sürmesi de söz konusu olabilir. Bu nedenle, kullanıcılar heyecanla yeni gelişmeleri bekliyor.

Samsung Galaxy S24 FE ile ilgili bu yeni adımlar, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırıyor. Şimdiye kadar ortaya çıkanlar, bu cihazın Galaxy S21 FE ve S23 FE gibi diğer FE modellerine benzer şekilde çokça ilgi göreceğini işaret ediyor. Ancak, kesin detaylar ve lansman tarihi hala belirsizliğini koruyor.

Cihazda kullanılacak işlemciye dair de bazı sızıntılar gelmişti. Buna göre Samung cephesi Fan Edition modelinde standart seriye göre daha üstün bir Exynos işlemci kullanacak. Cihazda Exynos 2400 Plus işlemci kullanılacağı söyleniyor. Yüzde 5 daha verimli ve daha güçlü bir işlemci beklentisi var.

Bu gelişmelerle birlikte, Samsung Galaxy S24 FE için hazırlıklar hızla ilerliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar, şirketin bu yeni ürünüyle neler sunacağını merakla bekliyor ve lansman tarihini dört gözle bekliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Samsung Galaxy telefon nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!