Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, Oppo cephesinden gelen sızıntılar teknoloji dünyasını hareketlendirdi. Gelen bilgilere göre şirket, mobil fotoğrafçılık alanındaki iddiasını yeni amiral gemisi ile bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Oppo Find X9 Ultra modelinin, rakiplerinde bulunmayan bir özellik olan çift periskop telefoto lens kurulumuyla geleceği ve bu alanda tek olacağı iddia ediliyor. Bu strateji, Oppo’nun yakınlaştırma yetenekleri konusunda ne kadar kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

Oppo Find X9 Ultra Çift Periskop İle Geliyor!

Söylentilere göre Oppo Find X9 Ultra, efsanevi kamera üreticisi Hasselblad ile geliştirilen dörtlü bir kamera sistemiyle donatılacak. Bu sistemin merkezinde 200 MP çözünürlüğünde devasa bir ana sensörün yer alması bekleniyor. Bu ana kameraya, ikisi periskop telefoto ve biri ultra geniş açı olmak üzere üç adet 50 MP’lik yardımcı sensör eşlik edecek. Bu kurulum, Oppo Find X9 Ultra modelini sektörde bu denli güçlü çift sensör sunan nadir telefonlardan biri yapacak.

Çift periskop lenslerin en büyük avantajı, kullanıcılara çok daha geniş bir odak uzaklığı aralığı sunmasıdır. Bu teknoloji sayesinde farklı mesafelerdeki objeler, dijital kırpma nedeniyle yaşanan kalite kaybı olmaksızın net bir şekilde yakalanabilir. Bu durum, özellikle zoom performansına önem veren kullanıcılar için Oppo Find X9 Ultra modelini oldukça cazip kılıyor. Fotoğraf kalitesindeki bu esneklik, mobil fotoğrafçılık deneyimini kökten değiştirebilir.

Cihazın gücünü ise Qualcomm’un henüz duyurulmamış olan Snapdragon 8 Elite 2 yonga setinden alacağı konuşuluyor. Bu güçlü işlemciye, görsel bir şölen vaat eden 2K çözünürlüğünde düz bir ekran eşlik edecek. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ile kutudan çıkması beklenen Oppo Find X9 Ultra, hem donanım hem de yazılım tarafında kusursuz bir amiral gemisi deneyimi sunmayı hedefliyor.

Oppo’nun Find X9 serisinin standart ve Pro modellerini 2025 sonlarına doğru tanıtması beklenirken, serinin zirvesini temsil edecek olan Oppo Find X9 Ultra için 2026’nın başları işaret ediliyor. Bir önceki nesil olan Find X8 Ultra’nın 3x ve 6x optik yakınlaştırma sunan çift periskop başarısı göz önüne alındığında, yeni modelin mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirlemesi bekleniyor.

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