Oppo, performans odaklı yeni “Turbo” serisinin tepe modeli olan Oppo K13 Turbo Pro‘yu Çin’de tanıttı. Standart modele göre daha güçlü bir işlemci, daha hızlı depolama ve OIS destekli kamera gibi önemli yükseltmeler sunan bu oyuncu telefonu, amiral gemisi katili bir cihaz olarak konumlanıyor. Özellikle RGB fan aydınlatmasıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Oppo K13 Turbo Pro Neler Sunuyor?

Oppo K13 Turbo Pro‘nun kalbinde, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, UFS 4.0 depolama teknolojisi ve Wi-Fi 7 bağlantı desteği ile birleşerek inanılmaz bir hız ve akıcılık sunuyor. Cihazın performansını zirvede tutmak için ise 18.000 rpm hızında çalışan ve özelleştirilebilir RGB aydınlatmaya sahip bir dahili fan, VC sıvı soğutma ve grafen jelden oluşan agresif bir soğutma sistemi kullanılıyor.

Cihaz, standart modelle aynı olan 6.8 inçlik 1.5K 120Hz OLED ekrana sahipken, kamera tarafında önemli bir avantaj sunuyor. 50 megapiksellik ana sensörde bulunan optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği, özellikle düşük ışıkta ve video çekimlerinde çok daha net ve sarsıntısız sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca 4K time-lapse video kaydı da Pro modeline özel bir yetenek.

7000 mAh kapasiteli devasa batarya ve 80W hızlı şarj özellikleri bu modelde de korunurken, Pro versiyonu ek olarak QC, PPS ve PD gibi daha geniş şarj protokollerini destekliyor. IPX9’a varan suya dayanıklılık, 8 hoparlörlü ses sistemi ve X ekseni lineer motor gibi premium özellikler de Oppo K13 Turbo Pro‘yu eksiksiz bir amiral gemisi alternatifi haline getiriyor.

Oppo K13 Turbo Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.8 inç LTPS OLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz

6.8 inç LTPS OLED, 1.5K Çözünürlük, 120Hz İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 Soğutma: 18.000 rpm RGB Işıklı Dahili Fan + VC Sıvı Soğutma

18.000 rpm RGB Işıklı Dahili Fan + VC Sıvı Soğutma Bellek (RAM): 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0)

256 GB / 512 GB (UFS 4.0) Arka Kamera: 50 MP Ana Sensör (OIS) + 2 MP Derinlik

50 MP Ana Sensör (OIS) + 2 MP Derinlik Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W (Geniş Protokol Destekli)

80W (Geniş Protokol Destekli) İşletim Sistemi: ColorOS 15 (Android 15)

Oppo K13 Turbo Pro Ne Kadar?

İlk Mor, Savaşçı Siyahı ve Şövalye Gümüşü renk seçenekleriyle gelen Oppo K13 Turbo Pro, sunduğu üst düzey özelliklere rağmen rekabetçi bir fiyat aralığında yer alıyor. Cihazın Dolar bazlı fiyatları şu şekilde:

12 GB RAM + 256 GB: 275 Dolar

16 GB RAM + 256 GB: 300 Dolar

12 GB RAM + 512 GB: 330 Dolar

16 GB RAM + 512 GB: 370 Dolar

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Siz Oppo K13 Turbo Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.