Dijital Chat Station, yakında çıkacak Oppo Find X8 serisi akıllı telefonların kamera yapılandırmalarını ortaya çıkardı. Sızıntı, hem standart Find X8 hem de üst seviye Find X8 Pro modellerinin kamera sistemlerini detaylandırıyor.

Oppo Find X8 kamera özellikleri nasıl olacak?

Standart Oppo Find X8, “orta boy kupa” olarak adlandırılıyor ve tek periskop telefoto lensli üçlü bir kamera sistemine sahip olacak. Oppo Find X8 kamera sisteminin ana sensörü 1/1,4 inç boyutunda 50 MP bir sensör olacak. Diğer iki kameranın detayları henüz bilinmiyor.

Üst seviye Oppo Find X8 Pro ise “büyük fincan” olarak tanımlanıyor ve iki periskop telefoto lensli dört kamera kurulumuna sahip olacak. Oppo Find X8 kamera sisteminin ana sensörü, standart modelde olduğu gibi 1/1,4 inç boyutunda 50 MP olacak. Bu sensör, Find X7’de kullanılan Sony LYT-808 ile aynı olacak. Yeni periskop modülü ise 1/1,953 inç boyutunda Sony IMX882 sensörünü (LYT600 olarak da bilinir) kullanacak.

Önceki raporlar, standart Oppo Find X8’in Dimensity 9400 işlemci tarafından destekleneceğini ve 1,5K çözünürlüklü düz bir ekrana sahip olacağını öne sürüyor. Pil kapasitesinin ise 5100mAh ile 5500mAh arasında değişmesi bekleniyor. Pro modelinin ise 2.7D kavisli bir ekrana sahip olacağı ve her iki modelin de cam arka yüzeye sahip olacağı belirtiliyor. Oppo Find X8 kamera sistemleri ile dikkat çekerken, cihazların ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Ayrıca, Oppo Find X7 serisinde bir Ultra modeli de bulunuyordu ve bu modelin yerini Find X8 Ultra’nın alması bekleniyor. Oppo Find X8 Ultra’nın Snapdragon 8 Gen 4 yonga seti ile donatılacağı ve önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği söyleniyor. Oppo Find X8 kamera sistemleri, tüm seride üstün bir fotoğrafçılık deneyimi sunmayı vaat ediyor.