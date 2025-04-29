Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Peaky Blinders, sonunda beklenen dönüş sinyalini verdi. Yeni yapım sürecinde yer alan film The Immortal Man ile paralel olarak, 1950’li yıllarda geçeceği belirtilen Peaky Blinders yeni sezon haberi izleyicileri şimdiden heyecanlandırdı. Peaky Blinders yeni sezon ne zaman çıkacak?

Peaky Blinders yeni sezon çıkacak mı?

Peaky Blinders yeni sezon ihtimali yeniden gündeme geldi. Henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmasa da hayranlar şimdiden çok heyecanlı durumda. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Peaky Blinders, yeni sezonuyla büyük ses getirebilir.

Dizinin yaratıcısı Steven Knight, yılın başlarında katıldığı bir programda, The Immortal Man adlı filmin çekimlerinin tamamlandığını ve İngiltere’nin en yetenekli oyuncularını bu projede bir araya getirdiklerini açıklamıştı.

Film tarafında ise, başrolde ikonik karakter Tommy Shelby’yi yeniden canlandıracak olan Cillian Murphy’nin yanı sıra, Rebecca Ferguson, Barry Keoghan ve Tim Roth gibi isimlerin yer alması beklentileri iyice artırmış durumda. Dijital bir platformda yayınlanması planlanan film, aynı zamanda dizinin devamına dair ipuçları da taşıyor olabilir.

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