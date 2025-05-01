Samsung’un kullanıcılarını bir kez daha merakta bıraktığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle S24 FE One UI 7 güncellemesini bekleyenler için işlerin pek de planlandığı gibi gitmediğini söylemek mümkün. Peki, bu güncelleme Türkiye’de neden hala gelmedi? Galaxy S24 FE sahipleri ne zaman yeni Android deneyimine kavuşacak?

S24 FE One UI 7 güncellemesi Türkiye’de ertelendi

S24 FE One UI 7 güncellemesi, Samsung’un daha önce resmi sitesi Güncelmiyiz üzerinde belirttiği gibi 20 Nisan 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye’de dağıtıma sunulacaktı. Ancak kullanıcıların merakla beklediği bu yazılım, verilen zaman aralığında yayınlanmadı.

Samsung Türkiye’nin resmi sitesinde yapılan son güncellemeye göre, S24 FE One UI 7 için belirlenen yeni planlama 20 Nisan – 20 Mayıs 2025 tarihleri arası olarak değiştirildi. Bu gelişme, cihazını en güncel yazılımla kullanmak isteyen Galaxy S24 FE kullanıcılarında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İlginç olan ise, S24 FE One UI 7 güncellemesinin dünya genelinde halihazırda pek çok kullanıcıya ulaştırılmış olması. Örneğin, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki kullanıcılar Android 15 tabanlı One UI 7 ile yeni özelliklerin keyfini sürerken, Türkiye’deki kullanıcılar hala beklemede. Özellikle S24 FE Android 15 deneyimini yaşamak isteyenler için bu erteleme bir hayli düşündürücü.

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Samsung cephesi ise konuya ilişkin herhangi bir detaylı açıklama yapmaktan kaçınıyor. Resmi kaynaklarda yalnızca planlı güncelleme takvimi güncellenmiş durumda. Birçok S24 FE One UI 7 bekleyen kullanıcılar, forumlar ve sosyal medya üzerinden Samsung’a tepkilerini dile getiriyor.

Ancak şirket, Türkiye pazarı özelinde sessiz kalmayı tercih ediyor gibi görünüyor. Yazılım güncellemelerinin, özellikle Android ekosisteminde ne kadar kritik olduğu düşünüldüğünde, bu S24 FE Android 15 güncellemesini ertelemenin güvenlik, performans ve kullanıcı deneyimi açısından olumsuz etkiler doğurması kaçınılmaz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S24 FE One UI 7 güncellemesinin bu kadar gecikmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Samsung Türkiye, güncellemeyi neden erteledi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!