Bu videoda Samsung Galaxy A Serisi’nin en uygun fiyatlı telefonu olan Galaxy A06 modelini kutusundan çıkarıyoruz ve ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy A06 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 167.3 x 77.3 x 8 mm, 189 gram

Ekran: 6.7 inç PLS LCD, HD+,

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM/Depolama: 4GB RAM/128GB Depolama

Kamera: 50MP + 2MP / 8MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 25W Şarj Desteği

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Fiyat: 6.400 TL

Peki siz Samsung Galaxy A06 modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyata alınır mı? Yoksa başka bir telefon mu tercih etmeli? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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