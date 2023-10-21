Oppo Find X7 Geekbench testinde ortaya çıktı. Teknoloji dünyasında heyecanla beklenen Oppo’nun bir sonraki amiral gemisi Oppo Find X7 Geekbench 6 veritabanında görüntülendi. PHZ110 model numaralı bu telefon, MediaTek Dimensity 9300 yonga seti tarafından destekleniyor ve Oppo Find X7’nin seri üretim öncesi bir prototipi olduğuna inanılıyor! İşte canavar!

Oppo Find X7 Geekbench Testinde Fırtınalar Estirdi!

Telefon, oldukça etkileyici bir şekilde 16GB RAM kapasitesine sahip ve Android 14 işletim sistemiyle çalışıyor. Bu özellikler, kullanıcılara üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bununla birlikte, cihazın henüz resmileşmemiş olan MediaTek Dimensity 9300 yonga seti ile donatıldığını göryoruz.

Geekbench 6 listesine göre, Dimensity 9300 yonga seti oldukça güçlü bir yapıya sahip. Yonga seti, 3,25 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X4 ana performans çekirdeği, 2,85 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği, ve 2 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex A720 güç verimlilik çekirdeği içeriyor. 1+3+4 mimarisine sahip olan bu işlemci, ayrıca Immortalis G720 MC12 GPU ile birlikte geliyor.

MediaTek’in bu kararı biraz ilginç olmuş diyebiliriz. Çünkü Cortex-A5x güç verimlilik çekirdekleri bu yıl yerini Cortex-A720’lere bırakmış durumda ve Cortex-A7x performans çekirdekleri ise bu yıl yerini Cortex-X4 çekirdeklerine bırakmış durumda. Yani MediaTek cephesi bu yıl performans konusunda ciddi bir yatırım yapmış durumda. Öyle ki, güç verimliliğinden biraz feragat edildiğini görüyoruz.

Oppo Find X7 Geekbench test sonuçları da bu yıl performansın odakta olduğunu kanıtlıyor. Geekbench test sonuçlarına göre, bu telefon tek çekirdek testinde 2139 puan alırken, çok çekirdek testinde 7110 puan elde etti. Özellikle çok çekirdekli performansı oldukça etkileyici olsa da, tek çekirdekli performansı Galaxy S24 Ultra’nın iddia edilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden biraz daha düşük olarak görünüyor. Yine de bu skorların Apple’ın Bionic işlemcilerine yetiştiğini söylemek mümkün.

Snapdragon 8 Gen 3 ise iddia edilen özelliklere bakarsak, oldukça güçlü bir yonga seti olacak. İddialara göre bu yonga seti, 3.3GHz’de 1 adet Cortex-X4 ana performans çekirdeği, 3.15GHz’de 3 adet Cortex-A720 performans çekirdeği, 2.96GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A720 CPU performans çekirdeği, ve 2.27GHz’de çalışan 2 adet Cortex-A520 verimlilik çekirdeği içeriyor ve 1+5+2 mimarisini kullanıyor. Ayrıca GPU performansının da %35’e kadar artabileceği söyleniyor.

Ancak bu sonuçların henüz erken kıyaslamalar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setlerinin nihai performansı seri üretim aşamasında değişebilir. Ancak her iki yonga seti de kullanıcılara önemli bir performans artışı sunmayı hedefliyor. Bu gelişmeler, akıllı telefon teknolojilerindeki ilerlemelerin devam ettiğini gösteriyor.

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