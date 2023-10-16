Huawei’nin Kirin 9000s çipi etrafındaki tartışmalar ve söylentiler hala devam ediyor ve resmi bilgilerin eksikliği karmaşıklığı artırıyor. Geçtiğimiz ay, bir araştırma firması, SMIC tarafından 7nm sürecinde üretildiği düşünülen çipin aslında 14nm sürecinde üretildiğini ve daha sonra 7nm’ye yaklaştırıldığını ortaya koymuştu. Bu oldukça şaşırtıcı bir gelişmeydi. Ancak, şimdi bir sızıntı kaynağı, Kirin 9000 çiplerinin aslında 3 yıl önce üretilen TSMC yapımı 5nm Kirin 9000 çipleri olduğuna dair spekülasyonlar paylaşıyor. Huawei Kirin 9000s çipi aslında bir fosil!

Huawei Kirin 9000s İşlemcisi Hakkındaki Söylentiler Sona Ermiyor!

RGcloudS adlı sızıntı kaynağı, Kirin 9000 çiplerinin SMIC’in 7nm yonga seti olmadığını, aslında TSMC tarafından üretilen 5nm süreci kullanılarak üretildiğini iddia ediyor. Bu iddiayı desteklemek için, Mate 60 Pro’nun içinin açıldığı bir resim paylaşılmış. Bu görüntü, Kirin 9000 çiplerinin 2035’i gösteren bir tarih damgasıyla ortaya çıktığını ve bu özel çipin 2020’nin 35. haftasında, özellikle 24 Ağustos ile 30 Ağustos 2020 arasında üretildiğini gösteriyor.

Ayrıca, kaynak ABD’nin Huawei’ye uyguladığı kısıtlamaların arkasındaki politikaları ele alıyor. Çinli şirketin muhtemelen ticaret yasağını öngördüğünü ve milyonlarca Kirin 9000E ve 9000 çipi stokladığını belirtiyor. Bu gerçekten de ABD’nin ticaret yasakları göz önünde alındığında olası bir durum.

Hatırlatmak gerekirse, ABD, çip üretiminde ABD teknolojisini kullanan dökümhanelerin lisanssız olarak Huawei’ye son teknoloji yonga setlerini göndermesini engellemek için dökümhane kısıtlamalarını genişletti. Sonuç olarak, ABD Huawei için 5G çip üretimini yasakladığı için, birçok Huawei amiral gemisi yalnızca 4G yonga setleriyle piyasaya sürüldü.

Kirin 9000s ise ilginç şekilde 5G desteğiyle geldi. Huawei burada 5G desteği eklemek için Snapdragon 855 gibi işlemcilerde

olduğu gibi ayrı bir 5G modülü eklemiş olabilir. Bunu henüz tam olarak bilemiyoruz. Huawei’nin de Kirin 9000s ile ilgili resmi bir açıklama yapmaması şüpheleri iyice artırıyor.

Kirin 9000 çipinin etrafındaki gizem henüz tam olarak çözülemiyor gibi görünüyor. Ancak söylentilere göre, Huawei bu yıl sonuna kadar Kirin 830 adlı yeni bir Kirin çipini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu nedenle, Huawei’nin çip stratejisinin geleceği hala büyük bir merak konusu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei ne yapmak istiyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!