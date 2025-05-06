Mobil teknoloji dünyasında Samsung‘un son hamlesi, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Şirket, bazı uygun fiyatlı Galaxy modellerinde keşfedilen yapay zeka özelliklerini yeni bir güncellemeyle devre dışı bıraktı. Peki, hangi Samsung modellerinde yapay zeka özellikleri kısıtlandı?

Samsung Galaxy modellerinde yapay zeka özelliklerini kısıtladı!

Geçtiğimiz haftalarda bazı kullanıcılar, Samsung‘un resmi olarak desteklemediği Galaxy telefonlarda “Browsing Assist” adlı yapay zeka özelliğini aktif hale getirmenin bir yolunu keşfetmişti. Bu özellik sayesinde özetleme, sesli okuma ve anlık çeviri gibi yapay zeka destekli işlevler, aslında bu özelliklerle gelmemiş telefonlarda da çalışır hale gelmişti. Ancak Samsung, 28.0.0.59 sürüm numaralı güncellemeyle bu açığı kapattı ve Browsing Assist özelliğini desteklemeyen cihazlarda tamamen devre dışı bıraktı.

Özellikle Galaxy S21 serisi gibi daha eski amiral gemisi modeller, Browsing Assist özelliğini resmi olarak desteklemiyor. Bu durum, yapay zekâ özelliklerinin sadece yeni ve üst segment Galaxy modellerine sunulmasıyla ilgili kullanıcılar arasında memnuniyetsizlik yaratıyor.

Şirketin bu kararı, özellikle Türkiye gibi pazarlarda uygun fiyatlı Galaxy modellerini tercih eden kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Browsing Assist gibi özellikler bulut tabanlı çalışıyor ve özel donanım gerektirmiyor. Bu nedenle, bu tür araçların uygun fiyatlı Galaxy cihazlara sunulmaması, bazı kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Samsung‘un bu hamlesi, şirketin yapay zeka özelliklerini sadece üst düzey Galaxy modellerine özel tutarak kullanıcıları daha pahalı telefonlara yönlendirmek istediği şeklinde yorumlandı. Bu strateji, özellikle bütçe dostu cihazları tercih eden kullanıcılar için erişilebilirliği kısıtlıyor.

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