Çinli teknoloji devi OPPO, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak şirket, OPPO Find X6 cihazını piyasaya süremeye hazırlanıyor. Telefon hakkında sızıntı ve söylentiler her geçen gün artıyor. Bildiğiniz üzere telefonun selefi, bu yıl 24 Şubat’ta OPPO X5 ismiyle raflarda yerini bulmuştu. Şimdi ise yeni çıkacak X6’nın kamera özellikleri hakkında çeşitli söylentiler gündeme düştü.

İçindekiler İşte OPPO X6 Cihazının Profesyonel Arka Kamerası

İşte OPPO X6 Cihazının Profesyonel Arka Kamerası

Dijital blog yazarı DCS’ye göre, OPPO Find X6 serisi birden fazla 50 MP çözünürlüklü kamera kullanacak. Yazarın önceki haberlerine de bakacak olursak yeni telefonun standart versiyonunun 50 MP ana kamera, 50MP süper geniş açılı lens ve 32 MP telefoto lens kullanması bekleniyor, OPPO Find X6 Pro ise üç adet 50 MP sensöre ev sahipliği yapacak. Şirketin yan firması olan OnePlus’ın 11 modelinde de yüksek çözünürlüklü lensler kullanılması, OPPO’nun son zamanlarda kamera tarafında sıkı çalışmalar yaptığının bir göstergesi.

Diğer söylentilere bakacak olursak yeni canavar, gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine borçlu olacak. 2K çözünürlük sağlamasını beklediğimiz bir ekranla gelecek X6, kavisli bir panel tasarımına sahip olacak. Yine bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik boyut ile gelecek. Ekranda ön kameranın delik tasarımı içinde gömülü olmasını bekliyoruz. gömülü selfie kamerası 13 MP çözünürlükte olacak. Cihazın 256 ve 512 GB dahili hafız seçenekleri ile kullanıcılara sunulması muhtemel. şirketin yeni modeli üst segmente yakışır şekilde 12 GB RAM kapasitesi ile desteklenecek. Son olarak cihazda 5000 mAh değerinde bir batarya mevcut olacak.

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