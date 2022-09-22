Çinli teknoloji devi OPPO, yıldırım hızında çalışan yeni bir araç içi şarj cihazını piyasaya sürdü. SuperVOOC 80W isimli yeni ürün araç şarjı alanında bir devrim yaratacak gibi duruyor. Yeni cihaz adından da anlaşılacağı üzere 80 W değerinde bir hızlı şarj desteği sunacak. Ürünün hızlı şarj desteği o kadar yüksek ki bir OnePlus 10 Pro’yu yaklaşık bir saat içinde %100 şarj edebilir.

İçindekiler OPPO SuperVOOC Cihazının Şarj Özellikleri

OPPO SuperVOOC Cihazının Şarj Özellikleri

OPPO ve yan kuruluşu OnePlus’ın sık sık yeni hızlı şarj teknolojilerine öncülük ettiğini biliyorsunuz. Özellikle SuperVOOC teknolojisinin yardımıyla iki üretici bu alanda üstünlük sağlıyor. Durum öyle ki, şirket Mart 2022’de SuperVOOC 150W’ı piyasaya sürdü; Hız destekli adaptör, 4500 mAh’lik bir pili sadece 15 dakikada tamamen şarj edebilen 150W’lık bir teknoloji. Anlayacağımız üzere OPPO, bu hızlı şarj teknolojisini yeni 80W değerinde bir araç şarj cihazına entegre etti. Bu aksesuarın iddialı olduğu bir diğer alan ise iki USB portu içermesidir: Bunlar, bir USB-A portu ve USB PD’yi (Güç Dağıtımı için) de destekleyen bir USB-C portu. Bu şarj protokolünün yardımıyla, cihazlarınız USB-C kabloları ve bağlantıları ile hem kolay hem de hızlı şarj doldurabilir. Öte yandan, bu kullanışlı port sistemi 80 Wolt değerini desteklemeyen ürünlerde bile farklı seçenekler sunarak, hızlı şarja büyük olanak sağlıyor. SuperVOOC 80W, USB-C bağlantı noktası USB PD 3.0’da yalnızca 30W güç sağlayabilirken, USB-A bağlantı noktası son teknolojisi ile bu bağlamda 80W güç sağlayabiliyor. Bununla beraber araç içi aygıtı, USB PD teknolojisi sayesinde iki çıkış da aynı anda kullanılabilir.

Tabi ki, bu kadar yüksek hızda şarj desteği sunan bir ürün adına voltaj tehlikesinden şüphelenilebilir. Ancak dev şirket ürünün tipik aşırı akım ve aşırı gerilim önlemlerine sahip olduğunun altını çiziyor. Ürünle beraber akıllı telefonlarınızın çoğunda termal sıcaklığa bağlı voltaj değerlerini aşan durumlarda gücü kesen arıza emniyetinin olduğunu unutmayın. Fiyat konusunda çiçeği burnunda cihaz, şu an OPPO şirketinin web mağazasında satışta. Son düzey teknolojilerle donatılmış aygıt, 49.99 dolarlık bir etiket değerine sahip.

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