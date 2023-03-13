Ünlü akıllı telefon üreticisi OPPO, bu ayın sonunda kendi ülkesi Çin’de iki farklı modelden oluşan Find X6 serisini tanıtacak. Serinin üst düzey modeli olan OPPO Find X6 Pro, bugün erken saatlerde Geekbench‘te görüntülendi. Geçmişte temel özellikleri hakkında birçok söylentisi bulunan telefonun performans özellikleri de belli oldu.

OPPO Find X6 Pro, Geekbench’te Kendini Gösterdi

Yaklaşan yeni akıllı telefon Find X6 Pro, Geekbench veritabanında PGEM10 model numarası ile listeleniyor. Amiral gemisi listelemede kod adı “Kalama” olan ve Snapdragon 8 Gen 2’ye karşılık gelen bir işlemci ile geliyor. Bilmeyenler için Qualcomm’un en yeni işlemcisi, 2.02GHz’de çalışan üç çekirdek, 2.80GHz performanslı dört çekirdek ve 3.19GHz’de çalışan bir ana çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdekten oluşuyor. Listeleme yonga setinin yanı sıra cihazın bellek özellikleri de gün yüzüne çıkarıyor. Geekbench veritabanına göre telefon 16GB RAM ile çalışacak. Söz konusu cihazın daha fazla RAM seçeneği ile sunulması oldukça muhtemel. Yazılım tarafında da bazı veriler paylaşan Geekbench, X6 Pro’nun Android 13 OS ile beraber piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

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Sadece özellikleriyle değil performans sonuçlarıyla da veritabanında listelenen OPPO Find X6 Pro, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli test sonuçlarında sırasıyla 1.468 ve 4.903 puan almayı başardı. Bununla beraber kısa bir süre önce güvenli kaynaklar tarafından paylaşılan bir sızıntı, yaklaşan telefonun 2K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 10 bit renklere sahip 6,8 inç E6 AMOLED bir panel ile geleceğini öne sürüyor. Ayrıca, markanın kendi geliştirdiği ekran teknolojisi sayesinde mevcut panelin 2.500 nit tepe parlaklık sunması bekleniyor.

OPPO Find X6 Dimensity Edition Geliyor

OPPO’nun Find X6 Pro için bir Dimensity Edition modelini de piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Söz konusu model bu ayın başlarında TENAA isimli sertifikasyon sitesinde de ortaya çıktı. Cihazın aldığı sertifika belgesinde bulunan bilgilere göre, telefon LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama ile desteklenen bir Dimensity 9200 işlemcisine sahip olacak. Bunula beraber 4.800mAh değerinde bir pil ünitesi de yeni modeli ayakta tutacak.