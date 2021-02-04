Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!

Oppo, Find X3 Pro adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu mart ayında gerçekleştireceği lansman ile birlikte kullanıcılara tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönem içerisinde Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıtmıştı. Bununla birlikte, Find X3 Pro ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Ancak taban model Find X3’ün Pro model ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Bunun yerine, Find X3 Neo ve Find X3 Lite‘ın Find X3 Pro ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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Oppo Find X3 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Geçtiğimiz gün popüler sızıntı uzmanı Evan Blass, Oppo Find X3 serisinin ön tasarımını paylaştı. Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite, ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Bununla birlikte, Find X3 Neo ve Find X3 Pro kavisli bir ekran ile gelecek. Fakat Find X3 Lite, kavis bulunmayan düz bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.

Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Find X3 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir paneli mevcut. Ayrıca bu panel, 10 bit renk desteğini de kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Oppo Find X3 serisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda X3 Neo ve X3 Lite hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca bu cihazların arka kapak renderları da yakında ortaya çıkacaktır.