Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 serisi, render görüntüleri ile ortaya çıktı!
Oppo, Find X3 Pro adlı yeni amiral gemisi akıllı telefonunu mart ayında gerçekleştireceği lansman ile birlikte kullanıcılara tanıtacak. Şirket, geçtiğimiz yıl aynı dönem içerisinde Find X2 ve Find X2 Pro’yu tanıtmıştı. Bununla birlikte, Find X3 Pro ile ilgili bazı sızıntılar ortaya çıktı. Ancak taban model Find X3’ün Pro model ile birlikte piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz belli değil. Bunun yerine, Find X3 Neo ve Find X3 Lite‘ın Find X3 Pro ile birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.
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Oppo Find X3 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz gün popüler sızıntı uzmanı Evan Blass, Oppo Find X3 serisinin ön tasarımını paylaştı. Find X3 Pro, Find X3 Neo ve Find X3 Lite, ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Bununla birlikte, Find X3 Neo ve Find X3 Pro kavisli bir ekran ile gelecek. Fakat Find X3 Lite, kavis bulunmayan düz bir ekran tasarımı ile karşımıza çıkacak.
Find X3 Pro, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın Quad HD+ çözünürlüklü ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir paneli mevcut. Ayrıca bu panel, 10 bit renk desteğini de kullanıcılara sunmayı hedefliyor. Telefonun 65W hızlı şarj destekli 4.500 mAh batarya ile gelmesi muhtemel gözüküyor. Oppo Find X3 serisi ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Önümüzdeki haftalarda X3 Neo ve X3 Lite hakkında daha fazla şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Ayrıca bu cihazların arka kapak renderları da yakında ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62, Şubat ortasında tanıtılacak!
Uzun zamandır Samsung Galaxy F62 hakkında raporlar ortaya çıkıyor. Şimdi ise cihazın çıkış tarihi ile ilgili yeni bir rapor mevcut. Samsung, yeni cihaz hakkında henüz herhangi resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak ortaya çıkan IANS raporu, Galaxy F62‘nin Hindistan‘da şubat ortasında piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Ayrıca raporda cihazın 25.000 INR(340$/285€)’den daha ucuza satılacağı da belirtiliyor.
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Samsung Galaxy F62, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Ortaya çıkan rapora göre Samsung Galaxy F62, 6.67 inçlik Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ön tarafında nokta delik tasarımlı 32 MP çözünürlüklü selfie kamerası mevcut olacak. Ayrıca arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kameranın bulunacağı iddia ediliyor. Telefonun yeşil ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geleceği tahminler arasında. Cihaz, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile kutudan çıkacak. Galaxy F62, Exynos‘un orta-üst segment bir yonga setinden gücünü alacak. Ancak henüz hangi yonga seti ile geleceği kesin olarak bilinmiyor. Geekbench sonuçları ise cihazın Exynos 9825 yonga seti ile desteklenebileceğini gösteriyor.
Rapora göre Galaxy F62, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Ancak henüz onaylanmamış başka bellek seçeneklerini de ilerde görebiliriz. Cihazın model numarası sebebiyle yeniden markalanan bir Galaxy M62 modeli olması muhtemel gözüküyor. FCC‘ye göre cihaz, 25W hızlı şarj destekli 7.000 mAh batarya ile gelecek. Ayrıca telefonun 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C bağlantı noktasıyla geleceği de onaylandı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi 30 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 30 milyon dolarlık yatırımla Avcılar’da açacağı fabrika markanın dünyada Türkiye ile birlikte üretime geçtiği dördüncü ülke olacak.
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Xiaomi Türkiye’de üretime başlıyor
Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlayacak. Marka bu yatırımıyla mavi yaka vebeyaz yaka olarak yaklaşık 2000 kişiye de istihdam sağlayacak. Salcomp iş birliği ile hayata geçirilecek fabrika yıllık 5 milyon adet telefon üretim kapasitesine sahip olacak.
Konuyla ilgili Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu: “Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye’de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye’nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz.” dedi.
Ayrıca Liu sözlerini, “Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye’nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye’de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim.” diyerek tamamladı.
Üretim ile ilgili Salcomp Avrupa Direktörü David Chang: “Türkiye’ye yeni teknolojiler kazandırmak ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Akıllı Telefonlar
Efsanevi bir Nokia modeli daha geri dönüyor!
Nokia’nın mobil marka haklarını satın alan HMD Global, tuşlu telefon tarafında pek çok klasik modeli hayata döndürdü. 3310, 8110 ve 6300 gibi modellerin ardından şimdi de Nokia 3650 geri dönüyor!
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Nokia 3650, yıllar sonra yenilenerek geri dönüyor!
2003 yılında satışa sunulan Nokia 3650, kendine has tasarımı sayesinde geniş kitlelere hitap etmeyi başarmıştı. Markanın haklarını elinde bulunduran HMD Global ise ikonik modeli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvadı. Telefonun tuşlu (bar) konseptte yenileneceği iddia edilirken, şimdilik detay vermekten kaçınılıyor. Ancak modelin dairesel formdaki tuş takımı tasarımının korunacağı hemen hemen kesin görünüyor. Ayrıca daha büyük ekran, iyi bir kamera ve KaiOS işletim sistemi de cihazdan beklentiler arasında yer buluyor.
Orijinal Nokia 3650 modeli, şık tasarımının yanı sıra dönemine göre başarılı özelliklere sahipti. 2.1 inç renkli TFT ekran, VGA kamera ve 850 mAh batarya telefonun özelliklerinin bazılarını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Nokia’nın Symbian OS 6.1 işletim sistemi de telefon ile ön yüklü şekilde geliyordu.
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Öte yandan, HMD Global yakın dönemde Nokia’nın yeni akıllı telefon modellerini de görücüye çıkarmayı planlıyor. Nokia 1.4 bugün duyurulurken; 5.5, 6.4, 7.4 ve 8.4 modellerinin de yılın ilk yarısında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte markanın yeni amiral gemisi modeli 9.4’ün çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor.
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