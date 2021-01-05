Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X3, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo Find X3 Snapdragon 888 ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bir bir yeni detaylar ile karşımıza çıktığı şu günlerde, Oppo da Find X3 serisini yavaş yavaş karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olması beklenen cihaz, son olarak Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1134 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3660 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği kesinleşen Oppo Find X3, tam 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Tasarım detayları resmiyete kavuşmayan akıllı telefon beklentilere göre 6.7 inçlik QHD+ AMOLED ekran paneli ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda son dönemlerde alıştığımız yüksek ekran yenileme hızı değerlerinin bu modelde de yer alması beklenirken, ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı tahmin edilmekte. 50 MP‘lik Sony IMX766 lensinin arka tarafta kullanıcılarını karşılaması beklenirken, cihazın Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte kızışan rekabette öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 kamera özellikleri
Samsung, 14 Ocak tarihinde yapacağı Unpacked etkinliğinde yeni nesil telefonlarını tanıtacak. Samsung Galaxy S21 kamera özelliklerini sizler için listeledik.
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Geçmişte telefonlardaki bir kamera bile oldukça büyük bir olayken, bugün bu durum değişmiş durumda. Modern akıllı telefonlar, oldukça fazla kameraya sahip. Bugün giriş seviyesi bir akıllı telefonda bile üç, dört hatta beş kamerayla karşılaşılabiliyor. Ancak, çoğu kullanıcı uğruna para ödedikleri bu kameraların ne işe yaradığını bile bilmiyor. Teknolojiye ilgili kullanıcıların bile takip etmesi oldukça zorlaşan bu durum, yeni çıkışını gerçekleştirecek Samsung Galaxy S21 kameraları için de geçerli. Çıkışına sadece 9 gün kalan telefonun, kamera özeliklerini sizler için derledik. Şirket S21, S21 Plus ve S21 Ultra olarak üç model tanıtacak. Bazı pazarlarda Qualcomm Snapdragon 888, bazı pazarlarda ise Exynos 2100 ile çıkacak olan telefonların hepsi, 5G özelliğine sahip olacak.
Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus kamera özellikleri
Samsung’un bu iki akıllı telefon modeli arasındaki tek temel farkın, boyutu ve bataryası olması bekleniyor. İki telefon neredeyse birebir aynı teknik özelliklere ve birebir kamera özelliklerine sahip olacak. Bu modeller üç arka kameraya ve 1 adet ön kameraya sahip olacak. Bunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 10 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 12 MP ana kamera.
- F 2.0 diyaframa sahip 64 MP telefoto lense sahip kamera.
S21 Ultra kamera özellikleri
Standart Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus’a kıyasla daha fazla farka sahip olan bu modelde, hem donanım hem de kamera özellikleri anlamında Güney Koreli şirket, kullanıcılarına çok daha fazla şey sunuyor. Telefonun kamera özellikleri ise şunlar;
- F 2.2 diyaframa sahip 40 MP ön kamera.
- F 2.2 diyaframa sahip 12 MP ultra geniş açı kamera.
- F 1.8 diyaframa sahip 108 MP ana kamera.
- F 4.9 diyaframa sahip 10 MP telefoto kamera.
- F 2.4 diyaframa sahip 10 MP ikinci telefoto kamera.
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Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 modelinin AnTuTu puanı belli oldu
Oppo tarafından tanıtılması beklenen amiral gemisi cihazı Find X3, performans testinde görüldü. Cihaz, yüksek bir skorla rekor kırdı.
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Akıllı telefon pazarında her geçen gün büyüyen bir grafik çizen Oppo, 2021 yılının ilk çeyreğinde yeni model akıllı telefonu Find X3‘ü sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yeni akıllı telefonunun AnTuTu skoru ortaya çıktı.
Çin’in en büyük sosyal ağı Weibo üzerinde paylaşılan görüntüler, OPPO Find X3‘ün AnTuTu’nun zirvesine oturduğunu gösteriyor. Paylaşılan görüntüye göre Find X3 modelinin AnTuTu’dan 771 bin 491 puan aldığını gözler önüne seriyor. Üstelik test boyunca telefon sıcaklığının düşük kalması da dikkatlerden kaçmadı.
Kısa bir süre önce ülkemizde üretim tesisi açmaya karar veren Çinli teknoloji şirketinin yeni amiral gemisi cihazı Oppo Find X3, Qualcomm’un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca cihazın; QHD+ çözünürlüğünde, 120 Hz yenileme hızında ve 6.7 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.
Oppo Find X3 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, QHD+ ve 120Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 12 GB
- Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)
- Ön Kamera: 25 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 3 MP
- Batarya: 4.500 mAh (65W hızlı şarj destekli)
- Bağlantı: Bluetooth 5.1, NFC, GPS
- İşletim Sistemi: Android 11
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Akıllı Telefonlar
2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri ortaya çıktı!
2021 Moto G Serisi modelleri Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021‘in özellikleri ortaya çıktı. İşte cihazların bilinen tüm detayları.
2021 yılına birden fazla model ile giriş yapan Motorola, bu yıl bu modellerinin hepsini tanıtacak gibi duruyor. Geçtiğimiz sene Moto G Serisi bünyesinde piyasaya sürdüğü modelleri, bu sene daha güncel şekilde tanıtacak olan Motorola, Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 için gün sayıyor diyebiliriz.
Moto G Power 2021’in özellikleri!
XT-2117 model numarası ile daha önce karşımıza çıkan Motorola Moto G Power 2021, Kasım ayında tanıtılan diğer Moto G Power modelinin daha alt modeli gibi görülüyor. Hatta Moto G Power Lite olarak adlandırılabileceğimiz söyleniliyor.
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Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alması beklenilen Moto G Power 2021, 3GB ve 4GB Ram bellek seçenekleri ile performansını destekleyecek. Öte yandan 32GB ve 64GB depolama alanı seçimi kullanıcıya bırakılmış.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera barındırması beklenilen Moto G Power 2021, iki adet 2MP‘lik sensörü de yine arka kısmında taşıyacak. Ön tarafında ise 8MP‘lik bir ön kamera bulunacağı söyleniliyor.
Önceki versiyonda 6000mAh batarya ile gelen Moto G Power, 2021 versiyonunda 4850mAh‘lik batarya ile gelecek. Son olarak cihazın mavi, gümüş ve gri renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor.
Moto G Play 2021’in özellikleri!
XT-2093 model numaralı Moto G Play 2021 modeline göz attığımızda ise, daha düşük performans birimleri görüyoruz. 32GB depolama alanı ile gelen Moto G Play 2021’in Moto E7 Play modelinin ölçeklendirilmiş bir versiyonu olduğu düşünülüyor.
Snapdragon 460 yonga setinden güç alan cihaz, 3GB Ram bellek ile geliyor. 5000mAh‘lik bataryaya sahip olan Moto G Play, arka kısmında E7 Play’dan farklı olarak 13MP‘lik bir ana kamera ve 2MP’lik derinlik sensörü taşıyacak. Ön kısmında ise 5MP‘lik bir selfie kamerası taşıyacak. Hatırlarsanız E7 Play 48MP’lik ana kameraya ve 8MP ön kameraya sahipti.
Genel olarak 2021 Moto G Serisi modellerinin özellikleri bu şekildeydi. Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 modellerine birlikte göz attığımızda iki cihazın da alt segmente hitap ettiğini görüyoruz. Bu nedenle cihazların fiyatları hayli ucuz olacaktır. Bakalım Motorola bu iki model için ne kadar fiyat belirleyecek. Sizce Moto G Power 2021 ve Moto G Play 2021 piyasada nasıl bir yer edinecek?
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