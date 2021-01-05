Oppo Find X3 Geekbench’te görüntülendi!

Oppo Find X3, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.

İlginizi çekebilir; Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilecek bir patent aldı!

reklam

Oppo Find X3 Snapdragon 888 ile geliyor!

Akıllı telefon dünyasında yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bir bir yeni detaylar ile karşımıza çıktığı şu günlerde, Oppo da Find X3 serisini yavaş yavaş karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olması beklenen cihaz, son olarak Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1134 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3660 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sizler için oluşturduğumuz her kategoriden Oppo marka ürün içeren listemize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği kesinleşen Oppo Find X3, tam 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Tasarım detayları resmiyete kavuşmayan akıllı telefon beklentilere göre 6.7 inçlik QHD+ AMOLED ekran paneli ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda son dönemlerde alıştığımız yüksek ekran yenileme hızı değerlerinin bu modelde de yer alması beklenirken, ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı tahmin edilmekte. 50 MP‘lik Sony IMX766 lensinin arka tarafta kullanıcılarını karşılaması beklenirken, cihazın Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte kızışan rekabette öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.