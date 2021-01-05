Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilme üzerine bir çift patent aldığı haberleriyle gündemde. Şirket MacBook ile iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazları kablosuz şarj edebilme üzerine çalışıyor.

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Apple, özellikle son çıkardığı cihazların hepsinde kablosuz şarj teknolojisiyle şarj olma özelliğini bulunduruyor. Kutu içerisinden kablolu şarj aksesuarlarını çıkarması aslında şirketin kullanıcıları kablosuz şarj aksesuarları alma tarafına yönlendirmesi kaynaklı olarak düşünülüyor. Bugün gündeme gelen bir patent haberi bu düşüncelerin doğruluğunu destekler nitelikte.

Şirket MacBook cihazlarının bazı kısımlarını kablosuz şarj destekleyen Apple cihazları için şarj özelliği destekleyecek şekilde dizayn etmeye hazırlanıyor. Özellikle devamlı seyahat eden kullanıcılar için tüm Apple cihazlarını şarj etmek adına farklı şarj cihazları taşımak bir yük olarak gelebiliyor. Şirket bu sorunu standart bir şarj kablosu çözümüyle sonuçlandıramamışa benziyor. Bunun yerine tüm cihazların aynı kablosuz şarj sistemi üzerinde şarj olması çok daha mantıklı duruyor.

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Patentle ilgili görsele baktığımızda MacBook cihazının sağ tarafında Apple Watch şarj edilebiliyor. Sol tarafta ise iPhone SE boyutunda bir iPhone kablosuz olarak şarj oluyor. Elbette burda akıllarımıza MacBook cihazı nasıl şarj olacak sorusu gelebilir. Tek bir şarj kablosu taşımak kimse için külfet olmayacaktır, en azından şimdilik.

Apple, aldığı bu patentlerle bizleri sevindirse de kutu içerisinden aksesuarları çıkaran bir firmanın böyle bir sistemi normal bir fiyata sunmasını beklemek hayal olur. Dileriz kısa sürede bu tarz teknolojiler standart halini alır ve hepimizin erişebileceği fiyatlarla karşımıza çıkar.