AirPods Max, tanıtılalı henüz 1 ay bile olmadı ama görünen o ki, Apple bu kez gözlerimizi değil kulaklarımızı yaşarttı! Apple severlerin heyecanla beklediği ve edinmek için gün saydığı kulaklık bazı kullanıcılara endişe verici problemler yaşatmakta. Twitter üzerinden problemlerini dile getiren bazı kullanıcılar, kulaklığın kulağa temas eden ‘cup(kup)’ kısmında nemlenme/sıvı oluşumu deneyimlediklerini iddia etmekte. Peki bu sorun ne kadar ciddi?

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bu görsel sosyal medyaya bomba gibi düştü ve teknoloji severlere acaba dedirtti. Görselde de açıkca görüldüğü üzere, AirPods Max’in kulakla temas eden iç kısımlarında tehlikeli sayılabilecek bir miktarda sıvı oluşmuş durumda.

So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9

