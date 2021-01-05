Apple
Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilecek bir patent aldı!
Apple MacBook ile diğer Apple cihazlarını kablosuz şarj edebilme üzerine bir çift patent aldığı haberleriyle gündemde. Şirket MacBook ile iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazları kablosuz şarj edebilme üzerine çalışıyor.
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Apple, özellikle son çıkardığı cihazların hepsinde kablosuz şarj teknolojisiyle şarj olma özelliğini bulunduruyor. Kutu içerisinden kablolu şarj aksesuarlarını çıkarması aslında şirketin kullanıcıları kablosuz şarj aksesuarları alma tarafına yönlendirmesi kaynaklı olarak düşünülüyor. Bugün gündeme gelen bir patent haberi bu düşüncelerin doğruluğunu destekler nitelikte.
Şirket MacBook cihazlarının bazı kısımlarını kablosuz şarj destekleyen Apple cihazları için şarj özelliği destekleyecek şekilde dizayn etmeye hazırlanıyor. Özellikle devamlı seyahat eden kullanıcılar için tüm Apple cihazlarını şarj etmek adına farklı şarj cihazları taşımak bir yük olarak gelebiliyor. Şirket bu sorunu standart bir şarj kablosu çözümüyle sonuçlandıramamışa benziyor. Bunun yerine tüm cihazların aynı kablosuz şarj sistemi üzerinde şarj olması çok daha mantıklı duruyor.
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Patentle ilgili görsele baktığımızda MacBook cihazının sağ tarafında Apple Watch şarj edilebiliyor. Sol tarafta ise iPhone SE boyutunda bir iPhone kablosuz olarak şarj oluyor. Elbette burda akıllarımıza MacBook cihazı nasıl şarj olacak sorusu gelebilir. Tek bir şarj kablosu taşımak kimse için külfet olmayacaktır, en azından şimdilik.
Apple, aldığı bu patentlerle bizleri sevindirse de kutu içerisinden aksesuarları çıkaran bir firmanın böyle bir sistemi normal bir fiyata sunmasını beklemek hayal olur. Dileriz kısa sürede bu tarz teknolojiler standart halini alır ve hepimizin erişebileceği fiyatlarla karşımıza çıkar.
Aksesuar
Apple 2021’de hangi aksesuarları tanıtacak?
Yeni raporlara göre Apple, beklenen AirTags öğe takip cihazını, artırılmış gerçeklik gözlüğünü ve diğer yeni ürünlerini 2021’de piyasaya sürmeyi planlıyor.
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2021’de bizi neler bekliyor?
AirTags’in, kullanıcıların anahtarları, cüzdanları ve sırt çantaları gibi kişisel eşyalarını takip etmelerine yardımcı olması ve kullanıcıları Apple cihazlarında bilgilendirmesi bekleniyor. AirTags’in Bul uygulamasındaki yeni Öğeler sekmesinden yönetileceğini gösteren ekran görüntüleri bulunuyor fakat aksesuar henüz hiç görüntülenmedi.
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Artırılmış gerçeklik cihazına gelince, şirketin bir artırılmış gerçeklik başlığı, gözlük veya her ikisi üzerinde çalıştığı söyleniyor, ancak ünlü analist Kuo bunu tam olarak belirtmekten sakınıyor. Bilindiği üzere iPhone’lar ve iPad’ler de artırılmış gerçeklik özellikleri sunuyor, bu nedenle bu konudaki belirsizlik hala sürüyor.
Kuo, beklendiği gibi, Apple’ın yıl boyunca yeni AirPod’lar, daha fazla Apple Silikon Mac ve Mini-LED ekranlı ilk cihazlarını piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Önceki söylentiler, 2021’de piyasaya sürülecek, zengin renkler ve geliştirilmiş kontrast sunan 12.9″ iPad Pro ve Mini-LED ekranlı MacBook’lara işaret ediyordu.
Kuo, Apple’ın 2021’de Apple Silikon ve Mini-LED ekrana sahip yeniden tasarlanmış 14″ ve 16″ MacBook Pro’yu piyasaya sürmeyi planladığını da söylemişti. Ayrıca daha önce Apple’ın Apple Silikonlu yeni bir MacBook Air ve bir Mini-LED ekran çıkaracağını da tahmin etmişti.
Tüm bunların yanında şirket, yeniden tasarlanan 24″ iMac dahil, tüm Mac serisini iki yıl içinde Apple Silikon’a geçirmeyi planlıyor.
Apple
AirPods Max için korkutan gelişme!
AirPods Max, tanıtılalı henüz 1 ay bile olmadı ama görünen o ki, Apple bu kez gözlerimizi değil kulaklarımızı yaşarttı! Apple severlerin heyecanla beklediği ve edinmek için gün saydığı kulaklık bazı kullanıcılara endişe verici problemler yaşatmakta. Twitter üzerinden problemlerini dile getiren bazı kullanıcılar, kulaklığın kulağa temas eden ‘cup(kup)’ kısmında nemlenme/sıvı oluşumu deneyimlediklerini iddia etmekte. Peki bu sorun ne kadar ciddi?
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Hazır kulaklıklardan bahsetmişken, sizler için özenle hazırladığımız tam kablosuz bluetooth kulaklık (TWS) listemizi paylaşmaktan mutluluk duyarız.
AirPods Max durduk yere terliyor mu?
Geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bu görsel sosyal medyaya bomba gibi düştü ve teknoloji severlere acaba dedirtti. Görselde de açıkca görüldüğü üzere, AirPods Max’in kulakla temas eden iç kısımlarında tehlikeli sayılabilecek bir miktarda sıvı oluşmuş durumda.
So, uhh… my AirPods Max form condensation after extended use. They’ve never been used in any humid environment. The water gets inside the drivers and has caused ear detection problems. I’ve been wearing them inside sitting at a desk mainly, nothing crazy. Super concerning issue pic.twitter.com/0pWicvxLv9
— Donald Filimon (@donaldfilimon) December 27, 2020
Yaşadığı problemi görseller aracaıığıyla paylaşan Donald Filimon adlı Twitter kullancısı, kulaklıkta oluşan terlemenin kendi hatası olmadığını iddia ediyor. Filimon, kulaklığı nemli bir ortamda asla kullanmadığını ve bu oluşan terlemenin sadece masa başı kullanımının ardından ortaya çıktığını ifade ediyor. Problemin belki de en endişe verici tarafı, bu yaşanılan sorunun kulaklıkta ‘Ear Detection (kulağınızı otomatik olarak algılama)’ özelliğinin çalışmasını engellemesi.
Ne yazık ki bu tek bir kullancıya özgü, hatalı (defolu) mal diye es geçebileceğimiz bir sorun gibi durmuyor. Filimon’un tweet’ine gelen cevaplarda benzer sorunlar yaşadığını belirten başka kullanıcılar da mevcut. Bu cevaplardan birinde, Calvin adlı Twitter kullanıcısı kısa bir yürüyüşün ardından ve film izlerken aynı terleme sorununu yaşadığı söylüyor. Hatta, bu problem o kadar rahatsız ediciydi ki, Calvin kulaklığı iade etmek zorunda kaldı.
Yeni “#BendGate” mi?
Bu yaşanılan sorun Apple için ilk değil. Belki de hatırlayacağınız üzere, Apple, 2018 iPad Pro’larda da ‘Bendgate’ adıyla sosyal medyada ciddi bir şekilde gündem olan bir bükülme sorunu yaşamıştı. Apple, ilk önce bu bükülmenin zamanla normal olduğunu söylemiş ama daha sonra bazı kutudan yeni çıkan cihazlarda da benzer sorunlar yaşanınca bu cihazları sorun yaşayan kullanıcılar için ücretsiz olarak yenilemişti. AirPods Max’teki terleme sorunun bu boyutlara ulaşıp ulaşacağı bilinmez ama eğer çok daha fazla kullanıcıyı etkileyen bir durum olursa Apple’ın başının ağrıyacağı kesin.
Not: Apple, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.
Kaynak: TechRadar
Aksesuar
Apple Watch kullanıcıları için “Yeni Yıl Kutlaması” yarışması başladı!
Apple’ın yıllık “Yeni Yıl Kutlaması” Aktivite Ödülleri, son birkaç gündür Apple Watch ve iPhone’daki Fitness uygulamasında görünmeye başladı.
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Apple Watch aktivite rozetleri
Yarışmanın kuralları önceki Yeni Yıl ödüllerine benziyor ve kullanıcıların Ocak ayında arka arkaya yedi gün boyunca üç Aktivite halkasının tümünü kapatmasını gerektiriyor.
Yeni Yıl Kutlaması
“2021’e iyi başlayın. Ocak ayında art arda yedi gün halkalarınızın üçünü de kapatarak bu ödülü kazanın.”
Ödülü yalnızca üç egzersiz halkasını da eksiksiz olarak art arda yedi gün boyunca başarıyla kapatırsanız alabilirsiniz. Hafta boyunca süren mücadele ay içinde herhangi bir zamanda tamamlanabilir, ancak geçerli olması için bu ay sonundan önce tamamlanması gerekiyor.
Yarışmayı tamamlamak, kullanıcılara iPhone ve Apple Watch’taki Fitness uygulamasının Ödüller bölümünde görüntülenebilen benzersiz bir rozet kazandırıyor.
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Apple, ödülü pek çok kişinin kilo verme veya formda kalma kararı vereceği bir zamanda sunuyor. Doğal olarak, Apple Watch’un fitness izleme yetenekleri kullanıcılara bu konuda yardımcı olabiliyor.
Apple Watch’ta ve iOS için Fitness uygulamasında görüntülenebilen rozet, “2021” yılının yukarısında bulunan bir kemer içindeki kırmızı, yeşil ve mavi halkalardan oluşuyor.
Pandemi döneminde insanlar evlerinde çok daha fazla zaman geçirdikleri için Apple 2020 boyunca zorlu etkinlikler sunmaktan kaçınmıştı, bu nedenle geleneğin geri döndüğünü görmek güzel ve gelecek yıl için umut verici bir durum.
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