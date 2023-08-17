Oppo bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarında etkin rol alıyor. Bu bağlamda Oppo Find N serisini piyasaya süren firma şimdi de bu serinin yeni üyesi olacak olan Oppo Find N3 Flip üzerinde çalışıyor. Katlaanbilir akılı telefonun lansman tarihi belli oldu. Detaylara bakalım.

Resmi olmayan bir sızıntıya göre Oppo Find N3 Flip, 29 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Bu lansman etkinliğinde Oppo; Find N3, Pad Air 2 ve Watch 4 modellerini de tanıtacak.

Bundan önceki sızıntılarda Oppo Find N3 Flip’in kardeşi olacak olan Oppo Find N3 hakkında yeni bilgiler edinmiştik. Sızıntılara göre Oppo Find N3, 2268 x 2440 çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Katlanabilir akıllı telefonun dış tarafında 8 inç, iç tarafında ise 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran bulunacak. Her iki ekranda da 120hz ekran yenileme hızı desteği bulunacak. Ekran panelleri ise OLED.

İlginizi çekebilir: Oppo A58 4G Piyasaya Sürüldü!

Katlanabilir akıllı telefon kaputun altında 2023 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5x RAM’e ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama eşlik edecek.

Kamera tarafında ise Oppo Find N3, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kameraya iki yardımcı kamera eşlik edecek.

Bakalım Oppo’nun bu hamlesine Vivo, Realme, Xiaomi gibi rakipleri ne cevap verecek.