Telefon pazarında oldukça güçlü bir oyuncu olan Oppo, bir süredir Oppo A58 modeli üzerinde çalışıyor. Bundan önce Oppo A58 5G ve Oppo A58x isimli modeller görmüştük. Ancak bu model onlardan farklı. Tam adı Oppo A58 4G olan akıllı telefon hakkında bundan önce birçok sızıntı duyduk. Bluetooth SIG, BIS, FCC, TUV Rheinland ve NBTC sertifikalarını alan Oppo A58 geldiğimiz noktada bugün piyasaya sürüldü. Detaylara bakalım.

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Oppo A58 4G, 2400×1080 çözünürlüğünde Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 180hz dokunmatik örnekleme oranını ve 680 nit tepe parlaklığı destekliyor. 6.72 inç büyüklüğündeki bu ekranda IPS LCD bir ekran paneli kullanılıyor.

Oppo A58 4G, kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga setine ev sahipliği yapıyor. Bu yonga setine tek bir RAM ve depolama seçeneği eşlik ediyor:

6 GB RAM + 128 GB Dahili Depolama

MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Oppo A58 4G, ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir yardımcı kamera eşlik ediyor. Bu arka kamera 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.