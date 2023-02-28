Çinli teknoloji devi OPPO, Aralık ayında Çin’de piyasaya sürüldükten sonra şirketin küresel pazar için OPPO Find N2 Flip modelini bir kez daha duyurdu. 1.100 Euro fiyat etiketi ile Samsung’un Galaxy Z Flip 4 modeline kafa tutacak olan bu telefon yakında Avrupa pazarındaki yerini alacak.

21:9 en boy oranına ve 1600 nit parlaklığa sahip 6.8 inç büyüklüğünde Samsung E6 AMOLED ekran ile gelen telefonda Dimensity 9000+ yonga seti yer alıyor. 4 yıl ana Android ve 5 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini alacak olan bu telefon dış ekranı ile de kullanıcılara daha fazla kullanım alanı sunuyor. 3,26 inç kapaktaki ekran bildirimleri gösteriyor ve ekranı kamera vizör olarak kullanmanıza olanak tanıyor.

Ayrıca Messenger, Slack, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalardaki mesajlara hızlı yanıtlar da bu ekrandan verilebilecek. Telefonunuzu açmadan ayarları değiştirebilir, sesli not kaydedebilir veya bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Ve tam olarak etkileşime girmeniz daha az ihtiyaçla, dijital refahınızın kontrolünü geri alabilirsiniz.

OPPO Find N2 Flip, etkileşimli evcil hayvanlarla kapak ekranına eğlenceli bir dokunuş katıyor. Her Zaman Açık ekran için daha fazla kişiselleştirme için bir GIF, Bitmoji veya çıkartma da vardır. Bitmoji ve OMOJI çıkartmalarına ek olarak, AOD ayrıca saat, tarih, güç durumu ve bildirimleri de gösteriyor.

Telefon 50MP çözünürlüğünde f/1.8 diyaframa sahip büyük bir Sony IMX890 sensörüne sahip. Görüntüleme meraklıları için tam özellikli Pro modu ve Hasselblad’dan ilham alan XPAN modu açık yaratıcı fırsatlar var. Düşük ışıkta ultra net 4K çekimler yakalamak için gece videosunu artıran MariSilicon X NPU ile geliyor.

Find N2 Flip’in Fleksiyon Menteşesi neredeyse görünmez bir kırışıklığa sahip. Daha büyük bir kapak ekranı ve daha yüksek kapasiteli, daha hızlı şarj olan bir pili barındırmak için daha fazla alan yaratır. OPPO, diğer flip telefonlardan önemli ölçüde daha sığ, daha dar bir kırışıklıkla sonuçlanan bir su damlası şekli katlaması oluşturmak için ekranı mümkün olan en yumuşak katlama açısına yönlendirmek için yeni Fleksiyon Menteşesini yeniden tasarladığını söylüyor.

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Teknoloji devi, OPPO Find N2 Flip’in 400000 kata dayanacak ve açılmaya sahip TÜV Rheinland sertifikalı olduğunu söylüyor. OPPO Find N2 Flip, 44W SUPERVOOC Flash Charge hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh bataryaya ile kutusundan çıkıyor.

İçindekiler OPPO N2 Flip özellikleri

OPPO N2 Flip özellikleri

Ana Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli Samsung E6 AMOLED ekran,

6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli Samsung E6 AMOLED ekran, Dış Ekran: 3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemli AMOLED ekran

3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemli AMOLED ekran İşlemci: 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci

3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci RAM/ROM: 8GB LPDDR5 RAM / 256GB UFS 3.1 depolama

8GB LPDDR5 RAM / 256GB UFS 3.1 depolama Yazılım: ColorOS 13 ile Android 13

ColorOS 13 ile Android 13 Arka kamera: 50MP (birincil geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112° ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera / MariSilicon X NPU

50MP (birincil geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112° ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera / MariSilicon X NPU Ön kamera: f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP AF, RGBW IMX709 sensör

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP AF, RGBW IMX709 sensör Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5

5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+L5 Ses : USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler

: USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler Boyutlar: 166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış)

166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış) Ağırlık: 191g

191g Batarya: 44W SUPERVOOC şarjlı 4300mAh kapasiteli batarya