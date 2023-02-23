OPPO, geçtiğimiz hafta yeni katlanabilir telefonu OPPO Find N2 Flip’i piyasaya sürdükten hemen sonra, bir diğer yeni ürünü olan OPPO Find X6 için de çalışmalarını hızlandırdı. Çin merkezli teknoloji şirketi yeni telefonu Mart ayında tanıtmayı hedefliyor. Dev firma, yeni akıllı telefon serisi için gelecek ay düzenleyeceği etkinliğin davetiyelerini şimdiden birkaç topluluğa gönderdi.

OPPO Find X6 Lansmanı İçin Geri Sayım Başladı

Yaklaşan telefon serisi için düzenlenecek etkinlik, şirket tarafından ülkedeki uygulama içi bildirimler ve SMS’ler aracılığıyla çeşitli teknoloji fenomenlerine gönderildi. Söz konusu etkinlik misafirleri daha sonra kendilerine gönderilen lansman davetiyesini sosyal medya hesaplarında yayınlayarak, yeni cihazlar için geri sayıma başlandığını doğruladı.

Lansman davetiyesinde, OPPO’nun 2023 yılında Find X6 serisini duyurmak üzere Çin’in Shenzhen kentinde fiziksel bir lansman etkinliği düzenleyeceği belirtiliyor. Mevcut etkinliğinin şu anda Mart 2023’ün 3. haftasında bir iş gününde yapılması planlanıyor.

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Davetiyede OPPO tarafından belirli bir tarihten bahsedilmiyor, ancak Find X6 serisinin ülkede satışının kesinleştiği anlaşılıyor. Çoğu kişiye göre, şirketin şimdilik net bir tarihi takipçileriyle paylaşmamasının en belirgin sebebi olası rakiplerinden kaçınmak istemesi. Dev firma yeni serisi için yapılacak lansmanın teknoloji gündemine oturmasını istiyor.

OPPO Find X6 Özellikleri

Yaklaşan serinin ana telefonunun ekran ve kamera özellikleri ile alakalı ayrıntılı sızıntılar mevcut. Yayınlanan son raporlara göre şirketin yeni akıllı telefonu, 6,7 inç boyutunda, 2772 x 1240 piksel ile 1.5K çözünürlük sunan bir ekrana sahip olacak. Esnek AMOLED özellikli bu panel, 120Hz yenileme hızı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Dev ekran ayrıca 2160Hz değerinde bir PWM karartma özelliğini de taşıyacak.

Yeni sızıntılar söz konusu ekranın sadece özelliklerini hakkında değil tasarımı hakkında da birçok fikir veriyor. Son raporlara göre yeni amiral gemisinin kullanacağı panel, ortalanmış bir kamera deliği ile beraber gelecek. Mevcut ekran bununla beraber kavisli kenarlara ev sahipliği yapacak.

OPPO’nun yeni üst düzey telefonu bu büyüleyici ekranın yanı sıra, oldukça büyük bir kamera modülü ile de beraber geliyor. Cihaz, LED Flaş destekli üçlü bir arka kamera taşıyacak. Periskop zoom teknolojisini beraberinde getiren mevcut kamera sisteminde “Powered by MariSilicon” imzası da yer alıyor.