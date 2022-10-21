Snapdragon 8+ Gen 1 lansmanından bu yana, çoğu akıllı telefon üreticisinin yeni cihazlarını bu yonga setiyle piyasaya sürdüğünü görüyoruz. OnePlus, Realme ve Vivo yeni telefonlarını Qualcomm tercihi ile piyasaya sürdü. Bu ailenin tek eksik parçası Oppo. Ancak şirket bir sonraki katlanabilir telefonu olan Oppo Find N2 cihazını Snapdragon 8+ Gen 1 ile hazırladığı için bu durum yakında değişecek. Gelin yeni çıkacak ürünün ayrıntılarını beraber inceleyelim.

İçindekiler OPPO Find N2 Cihazının Beklenen Tüm Özellikleri

OPPO Find N2 Cihazının Beklenen Tüm Özellikleri

Söylentilere göre Oppo yeni bir katlanabilir için zemin hazırlıyor. Bugün, bu telefonun sunacağı bazı özellikler gündeme düştü. Güvenilir yazar Digital Chat Station yeni telefon ile ilgili bilgileri kullanıcılarıyla paylaştı. Yazara göre, Oppo Find N2, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alacak. Ayrıca Oppo Find N2, 120 Hz yenileme hızına sahip 7,1 inç LTPO AMOLED katlanabilir bir ekrana sahip olacak. Bununla beraber sızıntı yapan kişi telefonun 4.520 mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtiyor. Telefonun arka kısımda suni deri kaplama barındırması muhtemel. Yazılım açısından, yeni katlanabilir telefon kutudan çıktığında ColorOS 13 ile Android 13’ü beraber çalıştıracak.

Oppo’nun yaklaşmakta olan katlanabilir akıllı cihazı artık ikonik hale gelen yana monte edilmiş parmak izi tarayıcısını koruyacak. Katlanabilir telefon Siyah, Beyaz ve Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Yazara göre, Oppo Find N2 halihazırda üretimde. Sonuç olarak, kullanıcılar yeni katlanabilir için şimdiden gün sayıyor.

Şimdilik Oppo N2 lansmanı hakkında bir bilgi yok. Snapdragon 8+ Gen 1’li Oppo Find N2, Find N ile kullanılan stratejiyi izleyecektir. Şirketin piyasaya sürülmemiş Snapdragon 8 Gen 2 ile denemesine gerçekten gerek yok. Ne de olsa katlanabilir cihazların çoğunda şu anlık Snapdragon 8+ Gen 1 var. SD8 Gen 2’li ilk katlanabilir cihazların ortaya çıkması biraz zaman alacak. Yani Find N2 şuanki rakipleriyle aynı işlemciye sahip olacak. Oppo, Oppo Find N’yi 2021’in sonunda duyurdu. Kesin bir tarih vereceksek Aralık 2021’de. Dolayısıyla, şirketin telefonu Aralık 2022’de piyasaya sürülmek üzere hazırlamak için bolca zamanı var. Ne yazık ki Find N2’nin Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağını da bilmiyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak üzere takipte kalın.

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