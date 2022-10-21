OPPO Reno7 modelinde kullanıcılar, sonbahar aylarında manzara fotoğrafları yakalarken Mikrolens özelliği ile mikro dünyaları da keşfedebiliyor.

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Sıcak günler geride kaldı ve serin sonbahar ayları kapımızı çaldı. Kurumuş yaprakların kızıldan kahverengiye uzanan renkleri, doğanın bizlere sunduğu eşsiz manzaralar, bu görüntüleri fotoğraflamak için bizlere mükemmel bir fırsat sunuyor.ı OPPO’nun Sony ile birlikte geliştirilen IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen Reno7 modeli, fotoğrafçılık performansında kullanıcısını memnun ediyor.

OPPO Reno7’de 64MP yapay zeka kamera, 2MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2MP Mikrolens bulunuyor. Akıllı telefondaki Mikrolens etrafında, kullanıcıların mikro dünyaları keşfetmeleri için bir dolgu ışığı görevi gören Yörünge Işığı da yer alıyor. Bu ışık ayrıca, lens kullanımdayken, bir mesaj geldiğinde, oyun oynarken veya akıllı telefon şarj olurken hafifçe parlıyor ve bildirim ışığı görevi de görüyor.

Akıllı telefonun 32MP selfie kamerası, OPPO ve Sony’nin birlikte geliştirdiği amiral gemisi RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk kez Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor. IMX709, tamamen yeni bir RGBW piksel dizilimine ve OPPO’nun kendi geliştirdiği Quadra Binning algoritmasına sahip. Sensör, bu algoritma sayesinde standart RGGB sensörlerinden %60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü %35’e kadar azaltıyor ve düşük ışık koşullarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor.

Amiral gemisi seviyesinde donanımlara sahip OPPO Reno7, etkileyici görüntüleme özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, Bokeh Parlak Portre, Selfie HDR, Yapay Zeka Güzelleştirme Modu, Yapay Zeka Renk Paleti, Ultra Net 108MP Görüntü Özelliği, Yapay Zeka Sahne Geliştirme, Görüntü Netlik Motoru ve diğerler özellikler sayesinde, etraflarında olanları yakalayabiliyor, şaşırtıcı derecede profesyonel portreler çekebiliyor.

OPPO Reno7’deki Bokeh Parlak Portre, tek bir tıklamayla zengin bokeh etkisine sahip ışık noktaları içeren portre görüntüleri yakalayabiliyor. Ayrıca yoğun mercek parlaması özelliğiyle çekimleri daha da zenginleştirirken ten rengindeki bozulma sorunlarını da gideriyor. Selfie HDR ise loş veya arkadan aydınlatmalı ortamlarda net selfie’lerin çekilmesine imkan tanıyor. Bu özellik, arka plan ışığını otomatik olarak algılıyor ve parlak ışığı azaltarak görüntüde daha fazla detayı ortaya çıkarmak için OPPO’nun HDR algoritmasını kullanıyor.

Fotoğraflar Bayram Çağman tarafından OPPO Reno7 modeli ile çekilmiştir.