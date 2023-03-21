Oppo, Find X6 serisinin yanı sıra geçen yıl tanıtılan OPPO Enco Free2’nin halefi olan Enco Free3‘ü de tanıttı.

Halefin en önemli özelliği, selefindeki 42dB’den daha yüksek olan 49dB derinlikte aktif gürültü azaltma sağlayıyor. Ayrıca Oppo, bambu fiber diyafram için dünyanın ilk ideal malzemesini kullandığını açıkladı.

Özelliklerine bakacak olursak ön odacık ses filtresi sistemi, yüksek frekans performansını iki kat artıran ve saf tınıyı serbest bırakan fiber diyafram için özel olarak geliştirilmiştir. Arka boşluk bas kanalı, bas enerjisini etkili bir şekilde artırarak müzik ritmini sağlam ve güçlü hale getirebilir.

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LDAC’ye ek olarak, ses için geniş bir ses alanı için kendi geliştirdiği algoritmayı kullanan sekiz taraflı surround olan OPPO Alive Audio uzamsal ses efekti ile birlikte gelir. Kulaklıklar Çoklu cihaz bağlantısı ve 47ms Ultra düşük gecikmeli oyun oynama özelliğine sahiptir.

OPPO Enco Free3 teknik özellikleri

LDAC/LC3/AAC/SBC kodekleri ile Bluetooth 5.3 bağlantısı, Çoklu cihaz bağlantısı

Bağımsız uzamsal ses efektleri, Hi-Fi ses kalitesi, Gold Label sertifikası

12,4 mm dinamik sürücüler, TPE + PU + bambu fiberden yapılmış diyafram

Maksimum 49dB gürültü azaltma.

Şeffaflık modları, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan ortam seslerini tek bir tıklamayla dinlemelerini sağlar

Rüzgar gürültüsü önleme algoritması ile üç mikrofonlu çağrı gürültüsü azaltma

Müzik çalmak ve sesli asistanı başlatmak için dokunmatik kontroller (Siri / Google Voice)

Otomatik oynatma ve duraklatma için akıllı aşınma algılama

47 ms düşük gecikmeli oyun modu

Toz geçirmez ve su geçirmez (IP55)

Boyutlar: 33.01×20.30×3.15mm (kulaklık) / 65.84×50.45×24.81mm (Kasa)

Ağırlık: 4,3 g (kulaklık) / 38,7 g (Kılıf)

Kulaklıklardaki 43mAh pil, ANC kapalıyken 7 saate kadar AAC / 4 saate kadar LDAC oynatma ve ANC AÇIKken 5,5 saate kadar AAC / 3,5 saate kadar LDAC oynatma sunar, kasadaki 440mAh pil ANC olmadan 30 saate kadar AAC / 16 saate kadar LDAC toplam pil ömrü, ANC ile 22 saate kadar / 14 saate kadar LDAC sunar

Fiyat

OPPO Enco Free3, Beyaz ve Yeşil, 499 yuan (72 ABD Dolar)