OnePlus 15R yani Çin’deki adıyla OnePlus Ace 6T, resmi tanıtım öncesinde ilk kez gün yüzüne çıktı. Paylaşılan görseller, cihazın tasarımını ve OnePlus 15’de olduğu gibi kaydırılabilen sessize alma tuşu yerine artık iPhone’larda olduğu gibi yeni bir kısayol tuşu kullanıldığını doğruluyor. Peki OnePlus 15R özellikleri neler, ne zaman çıkacak?

OnePlus 15R görselleri ortaya çıktı, nasıl görünecek?

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, Weibo’da OnePlus 15R modeline ait resmi görüntülerini paylaştı. Telefonun üç renk seçeneği bulunuyor: Flash Black, Phantom Green ve Electric Purple. Bu görseller, düz bir ekran tasarımını, güçlü kamera adasını ve genel gövde görünümünü detaylı şekilde gösteriyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliği, OnePlus 15’te olduğu gibi klasik sessize alma tuşunun kaldırılarak yerine yeniden atanabilir bir kısayol tuşu eklenmesi. Bu tuş; ses profilleri, AI özellikleri, Rahatsız Etme Modu, kamera, el feneri, ses kaydedici, çeviri ve ekran görüntüsü gibi işlevlere atanabiliyor.

Görüntüler, cihazın düz bir ekranla geleceğini, arka tarafta ise iki sensörlü bir kamera kurulumu bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu ikili yapının ana kamera + ultra geniş açı kombinasyonu sunduğu tahmin ediliyor.

OnePlus 15R beklenen özellikleri neler?

Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 8 Gen 5, sadece performans artışı sunmuyor; aynı zamanda cihazın tüm deneyimini hızlandıran bir tempo makinesine dönüşüyor. Arayüz akışkanlığından oyun performansına kadar her sahnede, bu işlemcinin sunduğu güç telefonun hikâyesini sürükleyen ana unsur hâline geliyor.

Arka taraftaki ikili kamera kurulumu ise gösterişten uzak ama işlevsel bir yaklaşım sunuyor. Üç veya dört kameralı modeller görmeye alıştığımız bir dönemde, OnePlus büyük ihtimalle telefoto ve ana kameradan oluşan sade bir kamera kurulumu ile bizleri karşılayacak.

Telefonun en dikkat çekici bölümlerinden biri olan batarya ise neredeyse bir güç deposu gibi kurgulanmış. 8.000 mAh seviyesine yaklaşan kapasite, günlük kullanımı değil; yoğun, kesintisiz bir yaşam temposunu hedefliyor.

Bu batarya, tam olarak sabah çıkıp geceye kadar eve dönmeyenlere göre diyebiliriz. Üstelik buna eşlik eden 100W hızlı şarj, bu dev kapasitenin hantallaşmasına izin vermiyor. Yani hem pil uzun dayanacak, hem de kısa sürede şarj olacak.

165Hz yenileme hızına sahip düz ekran da OnePlus 15 modelinde kullanılana oldukça benzer. Ancak bu ekranın 165Hz yenileme hızı, OnePlus 15’te olduğu gibi sadece destekli uygulamalarda çalışabilir. Günlük kullanımda büyük ihtimalle ekran 120Hz yenileme seviyesinde çalışacak.

Bütün bunların üstüne cihazın IP66, IP68, IP69 ve IP69K gibi geniş bir dayanıklılık sertifikası yelpazesi taşıması, Ace 6T’yi sadece hızlı değil; aynı zamanda sağlam bir yol arkadaşı hâline getiriyor.

Teknik Özellikler

Snapdragon 8 Gen 5 işlemci

~8.000 mAh batarya

100W hızlı şarj

165Hz düz ekran

İkili arka kamera (ana + ultra geniş)

Ultrasonik parmak izi okuyucu

IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

Genshin Impact özel sürüm

Bu seviyede büyük bir bataryanın global versiyonda, yani OnePlus 15R’de bulunup bulunmayacağı ise henüz kesin değil.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15R’nin yıl bitmeden küresel pazara sunulması bekleniyor. Sızıntılara göre cihaz, Noel döneminden hemen önce raflardaki yerini alabilir. Ace 6T ile 15R arasındaki en büyük farkın batarya kapasitesinde olup olmayacağı ise lansmanda netleşecek.

Sizce OnePlus 15R, yeniden atanabilir kısayol tuşu ve dev bataryasıyla yılın en dikkat çekici modellerinden biri olabilir mi?