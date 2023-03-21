Oppo, Find X6 serisi ile Çin’de geçen yılki Oppo Pad‘in halefi olarak OPPO Pad 2’yi de tanıttı. OnePlus Pad ile benzer özelliklere sahip olan bu üründe 11,6 inç 2,8K 144Hz LCD ekran, Dolby Vision ve MediaTek Dimensity 9000 işlemci ile gelirken 12 GB’a kadar RAM bulunuyor.

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Oppo telefonlarla hücresel veri, OTP ve daha fazlasını paylaşmanızı sağlayan Android 13 tabanlı ColorOS 13.1’i çalıştırıyor. Telefonda dörtlü hoparlör, Dolby Atmos, kamera çıkıntısının içinde arka ortada 13MP arka kamera ve 67W SuperVOOC şarj desteği ile 9510mAh pil bulunuyor.

Yeni OPPO Pencil, 2 ms ultra düşük gecikme süresine ulaşabilen ve kalem kuvvetini doğru bir şekilde yakalayan ve gerçek el yazısı deneyimini geri kazandıran 4096 seviyeli basınç algısına sahip yeni optimize edilmiş kendi geliştirdiği stylus motoruna sahiptir.

OPPO Pad 2 özellikleri

11,6 inç (2800 x 2000) 7:5 en boy oranlı LCD 2,5D kavisli cam ekran, Dolby Vision, 144Hz yenileme hızı, Donanım düzeyinde mavi ışık azaltma

Mali-G710 10 çekirdekli GPU ile 3.05GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli Dimensity 9000 4nm işlemci

256GB / 512GB UFS 3.1 depolama alanı ile 8GB / 12GB LPDDR5 RAM

ColorOS 13.1 ile Android 13

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 13MP arka kamera, LED flaş

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera

USB Type-C Ses, Dört Hoparlör, Dolby Atmos

Boyutlar: 258,03×189,39×6,54mm; Ağırlık: 552g

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

67W SuperVOOC hızlı şarj özelliğine sahip 9510mAh (tipik) pil

Fiyat

OPPO Pad 2, Gri ve Altın renkleriyle geliyor ve 8GB+256GB için 2999 yuan (436 Dolar), 12GB+256GB için 3399 yuan (494 ABD Dolar) ve 12GB+512GB sürümü için 3999 yuan (582 ABD Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

Akıllı dokunmatik klavye 599 yuan (87 ABD Dolar) ve OPPO Pencil 499 yuan (72 ABD Dolar) fiyat etiketine sahip. 24 Mart’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak.