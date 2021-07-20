OPPO, Alt Markalarıyla Mayıs 2021’de Küresel Bazda İki Numara Oldu

Counterpoint Research’ün Mayıs Aylık Piyasa Nabzı Raporuna göre, OPPO ve alt markaları OnePlus ve realme markaları) Mayıs 2021’de birim satışlarda %16 payla küresel akıllı telefon pazarında ikinci sırayı aldı ve %15 pay ile birim satışlarda OPPO’yu Apple takip etti. Xiaomi ise birim satışlarda %14 pay ile dördüncü oldu.

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Counterpoint Research kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak markayı küresel olarak ikinci sıraya yükseltti. Bu, premium bir telefon arayışında olanlar için OnePlus ve daha erişilebilir fiyatlı akıllı telefon isteyen kıllancılar için ise realme’yi içeren çok markalı satış stratejisinin birleşik sonucudur.” sözlerinde bulundu. Ek olarak ileriye dönük olarak Park, “OPPO ailesi muhtemelen Huawei’den bu yana akıllı telefon pazarında dünyadaki Çin menşeili olan bir diğer baskın marka olabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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OPPO, küresel satış stratejisinin bir parçası olarak bünyesindeki markaları ise şu şekilde kullanıyor:

OPPO – Üst seviye akıllı telefonlarla birlikte orta-düşük seviye akıllı telefonlar,

realme – Alt seviye akıllı telefonlar ile birlikte fiyat/performans oranı yüksek olan akıllı telefonlar ,

OnePlus – birinci sınıf akıllı telefonlar; şimdi ise OPPO ile birleşti.

Her marka kendi alanında bağımsız olarak marka bilinirliğini artırıyor ve bu strateji şu ana kadar elde edilen satış rakamlarına ve pazar payına bakılacak olursa iyi sonuçlar vermiş gözüküyor.

OPPO’nun kendi içerisindeki pazar payı ve satış dağılımına bakacak olursak eğer OPPO markalı telefonların yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. realme’nin uygun fiyatlı telefonlar çıkarttığını göze alırsak %5’lik bir pay az gibi görünse de ileriki dönemde bu payın daha da fazla artacağını söylersek yanlış olmaz. OnePlus ise premium segmente oynadığı ve üst seviye akıllı telefonlar ile yarıştığı için pazar payının düşük olması ve buna bağlı olarak satış grafiğinin de marka içeresindeki diğer markalara oranla az olması normal olarak karşılanabilir.

Hali hazırda OnePlus ülkemizde bu ay içerisinde Nord N10 5G modeliyle giriş yapmışken gelişmekte olan ülkelerde orta seviye ve üst seviye telefonlarını da satmak istiyor. Bu sayede hem üst segmente hem de alt segmente oynayarak pazar payını arttırma hedefinde. Önümüzdeki aylarda ise OnePlus, üst seviye cihazlarından OnePlus 9 serisi ile ülkemizde satışa çıkarak raflardaki yerini alacak.