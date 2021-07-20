Akıllı Telefonlar
OPPO, Alt Markalarıyla Mayıs 2021’de Küresel Bazda İki Numara Oldu
Counterpoint Research’ün Mayıs Aylık Piyasa Nabzı Raporuna göre, OPPO ve alt markaları OnePlus ve realme markaları) Mayıs 2021’de birim satışlarda %16 payla küresel akıllı telefon pazarında ikinci sırayı aldı ve %15 pay ile birim satışlarda OPPO’yu Apple takip etti. Xiaomi ise birim satışlarda %14 pay ile dördüncü oldu.
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Counterpoint Research kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak markayı küresel olarak ikinci sıraya yükseltti. Bu, premium bir telefon arayışında olanlar için OnePlus ve daha erişilebilir fiyatlı akıllı telefon isteyen kıllancılar için ise realme’yi içeren çok markalı satış stratejisinin birleşik sonucudur.” sözlerinde bulundu. Ek olarak ileriye dönük olarak Park, “OPPO ailesi muhtemelen Huawei’den bu yana akıllı telefon pazarında dünyadaki Çin menşeili olan bir diğer baskın marka olabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
OPPO, küresel satış stratejisinin bir parçası olarak bünyesindeki markaları ise şu şekilde kullanıyor:
- OPPO – Üst seviye akıllı telefonlarla birlikte orta-düşük seviye akıllı telefonlar,
- realme – Alt seviye akıllı telefonlar ile birlikte fiyat/performans oranı yüksek olan akıllı telefonlar ,
- OnePlus – birinci sınıf akıllı telefonlar; şimdi ise OPPO ile birleşti.
Her marka kendi alanında bağımsız olarak marka bilinirliğini artırıyor ve bu strateji şu ana kadar elde edilen satış rakamlarına ve pazar payına bakılacak olursa iyi sonuçlar vermiş gözüküyor.
OPPO’nun kendi içerisindeki pazar payı ve satış dağılımına bakacak olursak eğer OPPO markalı telefonların yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. realme’nin uygun fiyatlı telefonlar çıkarttığını göze alırsak %5’lik bir pay az gibi görünse de ileriki dönemde bu payın daha da fazla artacağını söylersek yanlış olmaz. OnePlus ise premium segmente oynadığı ve üst seviye akıllı telefonlar ile yarıştığı için pazar payının düşük olması ve buna bağlı olarak satış grafiğinin de marka içeresindeki diğer markalara oranla az olması normal olarak karşılanabilir.
Hali hazırda OnePlus ülkemizde bu ay içerisinde Nord N10 5G modeliyle giriş yapmışken gelişmekte olan ülkelerde orta seviye ve üst seviye telefonlarını da satmak istiyor. Bu sayede hem üst segmente hem de alt segmente oynayarak pazar payını arttırma hedefinde. Önümüzdeki aylarda ise OnePlus, üst seviye cihazlarından OnePlus 9 serisi ile ülkemizde satışa çıkarak raflardaki yerini alacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
2021 yılının 2. çeyreğini geride bırakmamızla beraber; yılın bu dönemine ait veriler de Canalys gibi araştırma şirketleri tarafından yayınlanmaya başladı. Covid-19 pandemisinin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle beraber de; azalan ekonomik belirsizliklerin sonucu olarak akıllı telefon satış adetleri yükselmiş durumda. Fakat 2021’in ikinci çeyreğindeki en dikkat çekici istatistiğin, Xiaomi’nin büyük yükselişi olduğunu görüyoruz. Gelin bakalım akıllı telefon pazarında yılın 2. çeyreğinde neler olmuş.
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2021 yılının 2. çeyreğinin şampiyonu Samsung
Akıllı telefon satışlarındaki artış da en çok Samsung’un işine yaramış gibi gözüküyor. Bu dönemde global akıllı telefon satışının %19’unu kapsayan satış adediyle Samsung, 2. çeyreğin en çok akıllı telefon satan ismi olarak yerini aldı. Fakat asıl dikkat çeken yükselişse Xiaomi’den geldi. Global pazardaki payını %17’ye çıkaran Xiaomi, %14’te kalan Apple’ı geçmeyi başararak; tarihinde ilk kez 2. sıraya yükseldi. Apple’ın ardından gelen Oppo ve Vivo ile de, listenin en üst sırasında yer alan ilk 5 isim tamamlanmış oldu.
Canalys Research Manager Ben Stanton, “Xaomi, deniz aşırı ülkelerde hızlı bir büyüme içine girdi. Örnek vermek gerekirse Xiaomi’nin satışları Latin Amerika’da %300, Afrika’da %150 ve Batı Avrupa’da %50 arttı.” dedi. Xiaomi’nin, şirket büyüdükçe iş modelinin de evrim geçirerek daha da geliştiğini belirten Stanton, Xiaomi’nin partner firmalarla iş birliğinin eskisinden çok daha iyi bir olduğunu ve bunun yanı sıra bu iş birlikçilerden tedarik ettiği malın stok kontrolünü ve dağıtımını da çok iyi yaptığını belirtti. Böylelikle Xiaomi tedarikte yaşanan problemlerin sancılarını diğer markalardan daha az hissetti.
Stanton’a göre Xiaomi’nin, akıllı telefon müşterilerinin gözüne girmesini sağlayan en önemli unsur da Apple ve Samsung’dan %40 – %75 oranında daha uygun fiyatlı cihazlar sunabilmesi. Fakat bunu dediğimizde aklınıza 150 dolar civarlarında giriş segmenti akıllı telefonlar gelmesin. Xiaomi satışlarındaki artışı daha çok amiral gemisi segmentinde yakalamak istiyor. Mi 11 Ultra modeli bu yıl, Xiaomi’nin uluslar arası pazarda yüksek miktarlarda satabilmeyi en çok arzuladığı akıllı telefon. Yine de bu noktada Xiaomi’nin işi gerçekten çok zor olacak çünkü arkasında kendisini kovalayan Oppo ve Vivo gibi 2 önemli marka da var; ve bu markaların global pazarda kendilerini oturttukları konum çok daha farklı bir noktada. Dahası, Xiaomi’nin önünde hala çok çetin bir rakip var ve o rakip Güney Koreli dev üretici Samsung. Xiaomi’nin bu devi yerinden ederek 1. sıraya oturması çok zor olacaktır. Fakat Xiaomi’nin yıllık büyüme oranın %83 olması da, birçok insana “neden olmasın” dedirtiyor.
Bakalım post pandemik dönemde yaşanan bunca tedarik krizine rağmen firmalar büyümelerini nasıl devam ettirecekler ve bu problemlerden ne kadar etkilenecekler. İlginç bir 3. çeyreğin bizleri beklediğini söylememiz çok zor olmayacaktır. Fakat birçok insan, 3. çeyrekte Xiaomi’nin Samsung’un tahtını da elinden almasını bekliyor. Bu durum gerçekleşecek mi bilemeyiz ama, akıllı telefon üreticileri arasındaki bu rekabeti izlemek gerçekten çok zevkli olacak.
|Üretici
|2021 Yılı 2. Çeyrek
(satış yüzdesi)
|Yıllık Büyüme
|Samsung
|19%
|+15%
|Xiaomi
|17%
|+83%
|Apple
|14%
|+1%
|Oppo
|10%
|+28%
|Vivo
|10%
|+27%
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Akıllı Telefonlar
Redmi Note 10 5G İncelemesi | EN UCUZ 5G’Lİ TELEFON
Redmi Note ailesi herkes tarafından sevilen, beğenilen, tercih edilen ve kullanılan telefon modellerinden bir tanesi. Redmi Note 10 ailesi tanıtıldığı zaman Redmi Note 9 ailesi gibi ilgi göreceği kesindi. Nitekim de öyle oldu diyebiliriz. Ayrıca ailedeki 5G destekleyen tek telefon olarak da dikkat çekiyor.
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Redmi Note 10 5G’nin tasarımına bakacak olursak ailenin diğer üyelerine fazlasıyla benziyor. Çok şık yeşil rengi elimizde olan modelin arka kapağında REDMI yazısının hemen yanına konumlandırılan 5G ibaresi mevcut. Parmak izi güç tuşuna entegre olan modelde ses tuşları da sağ tarafa yerleştirmiş. 161.8 x 75.3 x 8.9 mm ebatlarında, 190 gram ağırlığında ve gri, gümüş, mavi, yeşil renklerinin olduğunu da söyleyelim.
Ekran tarafında Redmi Note 10 ailesinden farklı olarak IPS LCD bir ekran kullanıyor. 6.5 inç FHD+ 90Hz panel kullanan model AdaptiveSync ekran özelliğine sahip. Yani 30 Hz/50 Hz/60 Hz/90 Hz arasında değişken bir ekran teknolojisini içerisinde barındırıyor. 500 nit parlaklık maksimum parlaklığın yanında 405 ppi piksel yoğunluğu bizlere sağlıyor. Ek olarak da Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor.
Performans konusunda ilk defa bir telefonda deneyimlediğimiz MediaTek Dimensity 700 5G işlemcisi bulunuyor. Bu işlemciye Mali-G57 MC2 grafik birimi eşlik ediyor. Bizim elimizde ki modelin 4GB RAM, 128GB hafızaya sahip. Ek olarak da LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama biçimini destekliyor. Android 11 ve MIUI 12 arayüzü ile gelen modelde FM Radyo da bulunuyor.
Kamera kısmında 48 MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerinde bir ana kamera bulunuyor. İkinci kamerası ise 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerinde makro çekimler yapabilen bir kamera. Üçüncü kamerada 2 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip olan bir derinlik algılayıcı kamera/sensör. Bu kameralar ile 1080p 30fps video çekimler yapabilmek mümkün. Ön tarafta ise 8 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunuyor. Ön kamera ile de 1080p 30fps video çekimi yapabiliyorsunuz.
Redmi Note 10 5G’nin en güçlü olduğu alan sayabileceğimiz batarya tarafında içerisinde 5000 mAh 18W hızlı şarj destekli bir pil bulunuyor. 2 güne varan bir pil ömrü vadeden telefon PCMarkt testinden 17 saat 34 dakika gibi yüksek bir skor alıyor.
Ses konusu Redmi Note 10 5G ailesindeki diğer üyelerden geri kalıyor. Mono hoparlör bulunması sebebiyle seslerin tize daha yakın sesler veriyor. Ses yüksekliği ise orta seviye bir telefona göre normal denilebilir.
Ağ bağlantısı kısmında orta seviyeye yeni bir soluk getiren Redmi Note 10 5G isminden de anlaşılacağı gibi 5G şebeke bağlantısına sahip. Bu sayede bu telefonu tercih edecek kullanıcılar gelecekte ülkemizde 5G aktif olduğunda yüksek bağlantı hızına ulaşabilecekler. Ek olarak Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantılarına sahip olan model, bağlantı konusunda da günümüz teknolojilerini içerisinde barındırıyor.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ALINIR MI?
OPPO, yerli üretim akıllı telefonlarının arasına en son A74 modelini kattı. Bizde sizler için bir editör gözüyle değil, kullanıcı gözüyle bu telefonun alınıp alınmayacağı konusunda bir sohbet gerçekleştirdik. Eren’in OPPO A74 hakkındaki düşüncelerinde telefonun en öne çıkan özelliklerinin başında batarya performansının çok iyi olduğunu vurguladı.
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OPPO A74 teknik özelliklerine bakacak olursak:
Ekran: 6.43 inç Full HD+ AMOLED 409 ppi
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 Adreno 610 4GB RAM 128GB Hafıza
Android 11 ColorOS 11.1
Kamera:48 MP + 2 + 2, 16MP ön kamera
Batarya: 5000 mAh 33W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj destekli
Ses: Mono hoparlör, kulaklık girişi
Ağ Bağlantıları: WiFi 5 Bluetooth 5.0
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