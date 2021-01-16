Akıllı Telefonlar
Oppo A94, IMDA Sertifikasından Sonra Tanıtılacak!
Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Oppo A94, IMDA sertifikasını aldıktan sonra tanıtılacak. İşte Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri.
Oppo’nun yeni modeli Oppo A94 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Infocomm Media Development Authority (IMDA) listesinde görüntülenen A94, özellikleri ve tasarımı ile ortaya çıktı.
Listede CPH2203 ve CPH2205 model numarası ile görünen Oppo A94 muhtemelen ülkelere göre farklılık gösteren model numaraları taşıyor. Söylenilenlere göre CPH2203 ve CPH2205 aynı cihazın farklı varyasyonları. Ancak CPH2203 hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.
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Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri!
Oppo’nun CPH2205 model numaralı yeni akıllı telefonu Oppo A94 özellikleri ile ortaya çıktı diyebiliriz. 6.2 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelmesi beklenilen Oppo A94, Full HD+ veya HD+ çözünürlük sunacak. Arka kısmında üçlü arka kameraya ve bir adet Led flaş’a yer veren A94, 48MP‘lik ana kamera ile gelecek.
Yan kısmında güç düğmesi üzerinde parmak izi sensörü taşıyacak olan Oppo A94, elektriksel anlamda gücünü 4310mAh‘lik bataryasından alacak. Bu bataryanın hızlı şarj destekli olup olmadığı bilinmiyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 kullanılması bekleniliyor.
Cihazın tasarımına baktığımızda ise arka kısımda büyük bir kamera grubu görüyoruz. Dört adet yuvarlak boşluk içeren kamera grubu, bu boşlukların üç kamera ile dolduracak. Birisi ise Led flaş olarak görev yapacak. Öte yandan sağ alt yarafa yerleştirilen Oppo logosu gayet şık duruyor.
Oppo‘nun yeni modeli A94 hakkında başka bir bilgi mevcut değil. Cihazın fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Bakalım Oppo, yeni modeli A94’ü ne zaman tanıtacak. Sizce Oppo A94‘ün fiyatı ne kadar olacak?
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max, hangi amiral gemisi akıllı telefon sizin için en doğru tercih.
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Samsung, yeni amiral gemisi ailesini Unpacked etkinliğinde tanıttı. S21 ailesinin performans kralı ise Samsung Galaxy S21 Ultra. Boyutu, performansı, özellikleri ve fiyatıyla Güney Koreli teknoloji devinin en iyi telefonu konumunda. Peki bu performans canavarı, en büyük rakibine karşı başarılı mı? Bu yazıda Samsung Galaxy S21 Ultra modelini, Apple’ın iPhone 12 Pro Max telefonuyla sizler için kıyasladık. Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max. Hangisini almalı? İki telefon da kendine has özellikler ve tasarımla geliyor. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek için net bir yol yok. Kullanıcılar, iki telefonun da özelliklerini , fiyatını incelemeli ve günün sonunda hangisinin kendileri için en iyi olduğuna tek başlarına karar vermeli.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max
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Tasarım
Tasarımdan başlamak gerekirse S21 Ultra, hafif kavisli bir ekranla geliyor. Telefon Küçük delikli kamera yapısıyla ve daha yüksek çözünürlüklü ekranla öne çıkarken, arka tarafta bulunan oldukça büyük kamera çıkıntısıyla dikkat çekiyor. iPhone 12 Pro Max ise X modelinden beri benimsenen çentikli tasarımı iPhone 5 ekolünden gelen dizayn çizgileriyle birleştiriyor. Telefon kenar dizaynındaki değişiklik dışında X modelinden itibaren aynı tasarımı koruyor. İki model de aşağı yukarı benzer boyutlara, ağırlığa ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip. S21 Ultra Phantom Gümüş, Phantom Siyah ve Beyaz renkle gelirken 12 Pro Max modeli Grafit, Gümüş, Altın ve Pasifik Mavisi rengiyle geliyor
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Ekran
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kıyaslamasının ekran tarafında Samsung, 6.8 inçlik devasa 1440 x 3200 AMOLED ekranla geliyor. 120Hz tazeleme hızı bulunan ekran kendini kullanım durumuna adapte etme ve tazeleme hızını 10Hz seviyesine düşürerek pilden tasarruf etme gibi özelliklere sahip. iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük iPhone ekran boyutu olan 6.7 inç İle geliyor. OLED ekran 1284 x 2778 FHD+ çözünürlüğe sahip ve Samsung’un aksine, 60Hz tazeleme hızına sahip. Şirket yüksek tazeleme hızı isteyen kullanıcılara bir türlü istediğini vermiyor.
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Kamera
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max kamera kıyaslamasında, telefonların kamera özelliklerini kâğıt üstünde okumak dışında telefonların kamera performanslarını Hardware Plus YouTube kanalı gibi platformlardan izlemenizi ve ona göre karar vermenizi isteriz. Samsung Galaxy S21 Ultra 108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4 şeklinde dörtlü bir kamera dizilimine sahip. Telefon 8K 24 FPS’ye kadar video çekim seçeneği sunuyor ve Ön tarafta 40 MP’lik bir kamera ile geliyor. 12 Pro Max, 12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4 şeklinde üçlü kameraya sahip. Telefon 4K 60 FPS video kaydını destekliyor ve 12 MP’lik ön kameraya sahip. Telefonun diğer özelliklerini fiyatına aşağıdaki tablodan bakabilirsiniz.
|Samsung Galaxy S21 Ultra
|iPhone 12 Pro Max
|İşletim sistemi: Android 11 üzerine kurulu One UI 3.1
İşlemci : Samsung Exynos 2100 / Snapdragon 888 (5 nm)
|İşletim sistemi: iOS 14
İşlemci : Apple A14 Bionic (5 nm)
|Grafik işlem birimi
Mali-G78MP14 / Adreno 650
|Grafik işlem birimi
Apple Quad – Core
|Bellek (RAM)
LPDDR5 12 GB
| Bellek (RAM)
LPDDR4x 6 GB
|Minimum Depolama
128 GB / 256 GB
|Depolama
128 GB / 256 GB / 512 GB
|Ekran
6,8 inç 1440 x 3200 QHD+ AMOLED
516 PPI, 120Hz
|Ekran
6,7 inç 1284 x 2778 FHD+ OLED
458 PPI, 60Hz
|Batarya
5000 mAh 25 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Batarya
3687 mAh 20 W kablolu, 15 W kablosuz şarj
|Arka Kamera
108 MP F1.8, 12 MP F2.2, 10 MP F.24, 10 MP F2.4
Ön: 40 MP F2.2
|Arka Kamera
12 MP F1.6, 12 MP F2.2, 12 MP F2.4
Ön: 12 MP F2.2
|Fiyat
|Fiyat
|128 GB olan baz model için; 15.999 TL
|128 GB olan baz model için; 17.939 TL
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M62’nin Phablet Olduğu Onaylandı!
Samsung Galaxy M62 FCC’de görüntülendi. FCC, Galaxy M62 modelinin phablet olduğunu onayladı. İşte Galaxy M62’nin detayları!
Samsung‘un yeni cihazı M62 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk olarak Kasım 2020’de ortaya çıkan M62, bir akıllı telefon olarak biliniyordu. Daha sonra gelen bilgiler ile bu modelin bir tablet olduğu ortaya atıldı. Ancak şimdi M62‘nin ikisi de olmadığı ortaya çıktı.
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Galaxy M62 phablet konsepte sahip!
FCC‘de görüntülenen M62, başta telefon olarak sonra tablet olarak değerlendirildi. Ancak M62 bir phablet. Yani hem telefon hem tablet diyebiliriz. Galaxy M62‘nin phablet olduğunu onaylayan FCC, cihaz hakkında farklı detaylara da yer verdi.
FCC listelerinde ID A3LSMM625F kod adı ile görüntülenen M62, iki model numarası ile ortaya çıktı. SM-M625F / DS ve SM-E62F / DS olarak iki model numarası sunan FCC, bu model numaralarından birinin M62’ye birinin E62’ye ait olduğunu söylüyor. Model numarasındaki DS kısaltması ise cihazların çift SIM kart destekli olduğunu vurguluyor.
Öte yandan M62 ile ilgili gelen bilgilerde cihazın bazı özellikleri de mevcut. Söylentilere göre Galaxy M62, 4G destekli bir cihaz olacak. Exynos 9825 modelinden güç alacak olan M62, gücünü 6GB Ram bellek ile destekleyecek.
Android 11 işletim sistemi ile gelmesi beklenilen M62’nin, çift banlı WiFi ve NFC desteğinde sahip olduğu da biliniyor. 7000mAh‘lik devasa bataryası ile tablet tarafını da yansıtacak olan M62’nin şimdilik kasasının görselleri bulunuyor.
Cihazın ekranı hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor ancak 256GB depolamanın bu cihazda bulunması muhtemel. Bakalım Samsung, Galaxy M62 modeli ile ilgili açıklamayı ne zaman yapacak. Sizce phablet olan bu model yüksek satış rakamları yakayabilecek mi?
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Akıllı Telefonlar
Honor V40 5G’nin Lansmanı Yeniden Ertelendi!
Honor’un yeni amiral gemisi Honor V40 5G‘nin tanıtım tarihi tekrar ileri alındı. İşte Honor V40’ın lansmanının yapılacağı yeni tarih.
2021’e yeni girdiğimiz günlerde gelen bilgilere göre 12 Ocak’ta gerçekleşecek olan V40 lansmanı, 18 Ocak’a ertelenmişti. Şimdi o tarih yaklaşırken, Honor tarafından gelen bilgilere göre lansman tarihi tekrar ertelendi. Honor V40 5G için yeni tarih 22 Ocak olarak belirlendi. V40, 22 Ocak‘ta yapılacak olan lansmanda tanıtılacak.
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Honor‘un yeni amiral gemisi modeli, piyasada oldukça merak edilen bir model haline geldi. Özellikle tanıtım işlemcisi ve fiyatı ile ilgi görmesi beklenilen Honor V40 5G‘nin lansmanı bir türlü yapılamıyor. Başta 12 Ocak’ta gelecek olan cihaz, daha sonra 18 Ocağa ertelenmişti. Şimdi de son lansman tarihi 22 Ocak olarak görünüyor.
Honor, ekipman ve konferans yeri sorunları nedeniyle lansmanı gerçekleştiremediklerini açıkladı. Ancak bu sorunların çözüldüğünü ve lansman tarihinin 22 Ocak olarak belirlendiğini açıkladı. Net bir saat bilinmese de lansman öğlen vakti gerçekleşecek.
Honor V40 5G’nin bilinen tüm özellikleri!
İki kez lansman tarihi değiştiren V40, son olarak 22 Ocak tarihinde karşımıza çıkacak. 5G desteği ile birlikte olan Honor V40, üzerinde 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ görüntü kalitesine sahip kavisli OLED bir ekran taşıyacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızı ve 1.07 milyar renk skalasına sahip olacak.
Depolama olarak 128GB ve 256GB şeklinde iki farklı seçenek sunan V40, 4000mAh’lik bataryasını 65W kablolu, 45W kablosuz hızlı şarj desteği ile hızlı bir şekilde dolduracak. Ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliği ile gelecek olan V40, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 işletim sistemi ile çalışacak.
Arka kısmında 50MP‘lik Sony IMX766 ana kameraya ek olarak 8MP geniş açı, 2MP‘lik derinlik sensörü ve 2MP‘lik makro sensör ile gelen V40, ön kısmında 32MP‘lik bir ön kamera bulunduruyor. Gücünü Dimensity 1000+ yonga setinden alan V40, bu işlemciyi 8GB Ram bellek ile destekleyecek.
V40 ile ilgili bilinenler bu şekildeydi. Başka bir aksilik olmazsa 22 Ocak‘ta tanıtılacak olan Honor V40 5G, bakalım ne kadar fiyat ile satılacak.
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Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 22 saat önce
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Yazan: mehmett, 1 gün önce
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6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 2 gün önce
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