Oppo A94, IMDA Sertifikasından Sonra Tanıtılacak!

Oppo’nun yeni akıllı telefon modeli Oppo A94, IMDA sertifikasını aldıktan sonra tanıtılacak. İşte Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri.

Oppo’nun yeni modeli Oppo A94 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Infocomm Media Development Authority (IMDA) listesinde görüntülenen A94, özellikleri ve tasarımı ile ortaya çıktı.

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Listede CPH2203 ve CPH2205 model numarası ile görünen Oppo A94 muhtemelen ülkelere göre farklılık gösteren model numaraları taşıyor. Söylenilenlere göre CPH2203 ve CPH2205 aynı cihazın farklı varyasyonları. Ancak CPH2203 hakkında hiçbir bilgi bulunmuyor.

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Oppo A94’ün bilinen tüm özellikleri!

Oppo’nun CPH2205 model numaralı yeni akıllı telefonu Oppo A94 özellikleri ile ortaya çıktı diyebiliriz. 6.2 inç büyüklüğünde LCD bir ekran ile gelmesi beklenilen Oppo A94, Full HD+ veya HD+ çözünürlük sunacak. Arka kısmında üçlü arka kameraya ve bir adet Led flaş’a yer veren A94, 48MP‘lik ana kamera ile gelecek.

Yan kısmında güç düğmesi üzerinde parmak izi sensörü taşıyacak olan Oppo A94, elektriksel anlamda gücünü 4310mAh‘lik bataryasından alacak. Bu bataryanın hızlı şarj destekli olup olmadığı bilinmiyor. İşletim sistemi olarak ise Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 kullanılması bekleniliyor.

Cihazın tasarımına baktığımızda ise arka kısımda büyük bir kamera grubu görüyoruz. Dört adet yuvarlak boşluk içeren kamera grubu, bu boşlukların üç kamera ile dolduracak. Birisi ise Led flaş olarak görev yapacak. Öte yandan sağ alt yarafa yerleştirilen Oppo logosu gayet şık duruyor.

Oppo‘nun yeni modeli A94 hakkında başka bir bilgi mevcut değil. Cihazın fiyatı da şimdilik bilinmiyor. Bakalım Oppo, yeni modeli A94’ü ne zaman tanıtacak. Sizce Oppo A94‘ün fiyatı ne kadar olacak?

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