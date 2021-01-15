Akıllı Telefonlar
Oppo A93 5G modeli duyuruldu
Oppo, 5G barındıran uygun fiyatlı Oppo A93 5G modelini resmen duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy A32 5G modeli duyuruldu
Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan OPPO A93 5G’yi duyurdu. 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir ekrana sahip olan OPPO A93 5G, kullanıcılara Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
Gücünü Snapdragon 480 işlemciden alan cihaz, 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB ve 256 GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu yan tarafta tutan telefon 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Delikli ekran tasarımı ile oldukça yüksek bir ekran/gövde oranına sahip olan cihazın ön tarafında 13 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası bulunuyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Oppo A93 5G, kullanıcılara üçlü kamera kurulumu sunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom kamerası yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Oppo A93 5G modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.5 inç IPS, FHD+ çözünürlük, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Snapdragon 480
- İşletim Sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
- Grafik Birimi
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB/256 GB
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 5.000 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
- Fiyat: 310 dolar
Siyah, beyaz ve mavi-mor renk geçişli seçeneklere sahip olan Oppo A93 5G modelinin 8GB / 256 GB’lık versiyonunun fiyatı 310 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ancak cihazın 128 GB depolama seçeneği için ise fiyat henüz açıklanmadı.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Akıllı Telefonlar
Motorola Nio modelinden canlı görüntüler ortaya çıktı!
Motorola Nio canlı görüntüleriyle ortaya çıktı. Firmanın amiral gemisi akıllı telefonunun tasarım detayları da böylelikle belli oldu.
İlginizi çekebilir; Canon, uydudan dünyanın fotoğrafını çekebildiğiniz bir site paylaştı
Motorola Nio tasarım detayları belli oldu!
Motorola yeni amiral gemisi telefonu ile birlikte 2021 yılında akıllı telefon dünyasında ben de varım demeye hazırlanıyor. Cep telefonu denilince bir dönemler ilk akla gelen isimlerden biri olan firma, rekabette öne çıkmayı ve daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçta Nio kod adına sahip bir akıllı telefon ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanan firma, artık geri sayıma geçti. The Voice isimli internet sitesinde tasarım detayları sızdırılan akıllı telefon, delikli ekran teknolojisi ile piyasaya çıkacak.
FullHD+ ekran çözünürlüğüne sahip olması beklenen akıllı telefon, 16 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açı özelliklerine sahip iki adet ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefon gücünü Geekbench sonuçlarına göre Snapdragon 865 işlemcisinden alacak. 8/12GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, ortaya çıkan görüntülere göre arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna yer verecek. Ana kameranın 64 MP olacağı öğrenilirken, diğer kameralar için kesinleşmiş bir detay henüz ortaya çıkmadı. 5000 mAh batarya kapasitesi ile piyasaya çıkacak olan akıllı telefon, kullanıcılarına 20 W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Bakalım Motorola Nio firmanın planladığı hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Fiyat performans yönünden beklentilerinizi karşılayacak akıllı telefonlara, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden oluşturduğumuz listeler sayesinde ulaşabilirsiniz!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi MIUI 12.5 açık betasını başlattı
Xiaomi’nin yeni yazılımının ilk açık betası başladı. Çin’de başlayan Xiaomi MIUI 12.5 beta listesinde desteklenen 28 akıllı telefon var.
İlginizi çekebilir: Qualcomm, eski Apple çalışanlarının işlemci firmasını alıyor
Xiaomi’nin Android tabanlı ara yüzü MIUI, geçtiğimiz günlerde yapılan Mi 11 lansmanında yeni versiyonuna kavuştu. Önceki sürümün üzerine küçük geliştirmeler ve optimizasyon iyileştirmeleri bulunan yazılım, bu sebeple beklenildiği üzere 13 olarak değil MIUI 12.5 olarak adlandırılıyor. Tanıtılan yeni sürümün ilk açık betası ise 28 Xiaomi ve Redmi akıllı telefon desteğiyle beraber başladı. Şimdilik sadece Çin’e özel olacak olan Xiaomi, MIUI 12.5 betasına dahil olacak akıllı telefonlardan bazıları ise şunlar;
- Xiaomi Mİ 11
- Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commerative Edition
- Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 SE
- Xiaomi Mi CC9, Mi CC9 Pro
- Redmi 10 X
- Redmi K30, K30 Pro, K30 Ultra, K30S Ultra, K30 Pro 5G
- Redmi K20 ve K20 Pro
- Redmi Note 9, Note 9S, Note 9 Pro ve Note 9 5G
- Redmi Note 8 ve Note 8 Pro
- Redmi Note 7
Xiaomi MIUI 12.5 stabil güncelleme yakın
Gelen raporlara göre Xiaomi, MIUI 12.5 güncellemesinin stabil versiyonunu 2021 Nisan ayında yayınlamayı planlıyor. Ancak şu ana kadar olan gelişmeler sadece Çin özelinde. Güncellemenin Global versiyonunun ise ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor. Yeni sürümün alacağı yenilikler arasında Canlı duvar kağıtları gibi özellikler de bulunuyor. Xiaomi, MIUI 12 ile hayatlarımıza “süper duvar kâğıtlarını sokmuştu. Ancak o sürümde yalnızca Dünya ve Mars duvar kağıtları mevcuttu. Şirket, MIUI 12.5 ile Batı Çin’deki sıralı dağları, Yunanistan’dan sahil manzaraları ve İtalya’dan bazı dağları ekledi. Özellikle Çin’deki dağ için Xiaomi, dağın 24 saatlik değişimlerini kayıt altına alarak duvar kağıdını oluşturdu. Şirket aynı zamanda 2021’in ilk aylarında yeni duvar kağıtlarının ekleneceğini ve desteğin devam edeceği müjdesini de vermişti. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız
İlginizi çekebilir: Netflix keyfi yapabileceğiniz her bütçeye uygun televizyonları Trendyol üzerinden almak için tıklayınız
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: İlk ‘Ultra’dan beri neler değişti?
Bu yılki Galaxy UNPACKED etkinliğinde yeni nesil Galaxy S21 ailesini tanıtan Samsung, “Ultra” varyantını devam ettirdi. Samsung’un yeni akıllı telefon ailesinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra olmak üzere üç farklı model bulunuyor. Şirketin en iddialı olduğu konu ise tahmin edebileceğiniz gibi, S21 Ultra. Bu telefon, kendi klasmanında yer alan selefi Galaxy S20 Ultra’ya göre çok önemli iyileştirmeler getiriyor, peki bu iyileştirmeler neler?
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21 serisi araba anahtarı olarak kullanılabilecek
Öncelikle isterseniz Samsung’un “Ultra” macerasını kısa bir hatırlayalım. Samsung, akıllı telefonlarında “Ultra” ifadesini ilk olarak Şubat 2020’de tanıttığı Galaxy S20 Ultra modeliyle birlikte hayatımıza soktu. O günden bu yana tam olarak bir yıl geçmedi fakat şirket yeni bir Ultra modelini daha tanıttı. Dün itibarıyla Galaxy S21 Ultra adıyla hayatımıza giren yeni akıllı telefon, selefine nazaran çok önemli revizyonlar barındırıyor.
S21 Ultra elbette ki S20 Ultra’ya göre kasasından kamera dizilimine varana kadar her yönüyle farklı. Ancak biz bu rehberimizdeyse “Ultra”lar arasındaki tüm farklılıklara derinlemesine bir göz atacağız.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Donanım
İşlemci
Galaxy S21 Ultra, Türkiye pazarında Samsung’un en yeni mobil yonga seti Exynos 2100 ile beraber satışa çıktı. Galaxy S20 Ultra ise Exynos 990 yonga setiyle piyasaya çıkmıştı. Samsung’un Exynos işlemcilerini yakından takip edenlerdenseniz mutlaka biliyorsunuzdur ama biz yine de üzerinde durmadan geçmeyelim; Exynos işlemciler genellikle kamera, pil ve performans bakımından rakibi Snapdragon’a göre çok geriden gelmesiyle ünlüdürler. Özellikle Samsung’un Galaxy S20 Ultra’da kullandığı Exynos 990 çok eleştirilmişti ve bu sebeple Galaxy S20 Ultra’ya karşı bir önyargı oluşmuştu.
Fakat bu sene tanıtılan Exynos 2100 (Galaxy S21 Ultra’nın işlemcisi), eski nesil Exynos işlemciler kadar geride kalmayacak gibi görünüyor. Özellikle Samsung’un Exynos 2100’ü 5 nm EUV üretim sürecinden geçirmesi, işlemcinin performansında resmi verilere göre %10 artış yaşanmasına sebep olmakta. Ayrıca Exynos 2100, resmi verilere göre selefi Exynos 990’a nazaran %30 daha performanslı.
Türkiye’de Exynos 990 işlemciyle satışa sunulan Galaxy S20 Ultra, ABD’de Snapdragon 865 işlemciyle piyasaya çıkmıştı. Galaxy S20 Ultra’nın Exynos’lu versiyonuyla Snapdragon’lı versiyonu arasında önemli derecede bir performans ve pil tüketimi farkı bulunuyordu; Exynos 990’lu Galaxy S20 Ultra, Snapdragon 865’li Galaxy S20 Ultra’ya göre oldukça gerideydi. İlk izlenimlere göre Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 Ultra ile Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 Ultra arasında ciddi farklar yok. Görünüşe bakılırsa Samsung, Exynos 2100 sayesinde Exynos ile Snapdragon arasındaki makası kapatacak ve üzerindeki önyargıyı kıracak.
Sonuç itibarıyla Galaxy S21 Ultra’nın Galaxy S20 Ultra’ya göre performans ve pil tüketimi gibi günlük kullanımı etkileyen konular bakımından daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.
Depolama ve Batarya
Hem Galaxy S21 Ultra hem de Galaxy S20 Ultra, 12/16 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçeneklerine sahip. Şu anda Türkiye’de ön sipariş sürecinde olan S21 Ultra’nın 12 GB RAM ve 128/256 GB depolamalı varyantı satıştayken; S20 Ultra’nın ise 12 GB RAM + 128 GB depolamalı varyantı piyasada bulunuyor. Depolama konusundaki en büyük fark, S21 Ultra’nın microSD kart desteğinden mahrum olması.
Her ikisinde de 5.000 mAh büyüklüğünde pil bulunan “Ultra”lar arasındaki en büyük farkı yine Galaxy S21 Ultra’da görüyoruz. Samsung Galaxy S20 Ultra’da 45W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği bulunuyorken, Galaxy S20 Ultra’da maksimum 25W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu arada Galaxy S21 Ultra’nın kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağını da belirtelim.
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: Parmak izi sensörü
Samsung Galaxy S20 Ultra modelinde, Qualcomm tarafından geliştirilen 3D Sonic Sensor adlı ultrasonik parmak izi okuyucusu teknolojisini birinci nesli bulunuyor. Galaxy S21 Ultra ise yine Qualcomm’un geliştirdiği ve CES 2021’de tanıttığı yeni nesil 3D Sonic Sensor Gen2 ultrasonik parmak izi sensörünü bünyesinde barındırıyor.
“Bunun benim için ne anlamı var?” diye düşünecek olursanız, şu şekilde açıklayalım: Eğer Galaxy S21 Ultra’yı satın alırsanız, S20 Ultra’ya nazaran parmağınızı %50 daha hızlı okuyabilen bir telefonunuz olmuş olacak. Bu demek oluyor ki, ekranınızın kilidini çok daha hızlı açabileceksiniz. Peki bu durum Galaxy S21 Ultra’ya geçmek için yegâne bir sebep mi, bana sorarsanız hayır. Ama yine de bu karşılaştırmayı da ek olarak belirtmek istedim.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Ekran
Samsung Galaxy S20 Ultra’nın kasasında WQHD+ çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Gorilla Glass 6 teknolojisiyle korunan 6,9 inç Dinamik AMOLED 2X panelle desteklenen bu ekranda HDR 10+ ve 120Hz tazeleme hızı gibi birbirinden güzel özellikler bulunmakta. Fakat Galaxy S20 Ultra’nın bu noktada çok önemli bir handikapı var; telefondaki 120Hz yenileme hızı, maksimum çözünürlükte çalışamıyor.
Galaxy S21 Ultra ile bu sorun ortadan kalkmış durumda. Selefine göre daha güçlü bir koruma sağlayabilen Gorilla Glass Victus teknolojisiyle korunan Galaxy S21 Ultra’nın ekranı 6.8 inç büyüklüğünde. Yine WQHD+ çözünürlüğünde olan bu ekran Dinamik AMOLED 2X teknolojisini benimsiyor. Selefinde olduğu gibi 120Hz yenileme hızına sahip olan S21 Ultra, bu kez maksimum çözünürlükte 120Hz’i çalıştırabiliyor.
Bu anlamda eğer 120Hz takıntısı olan biriyseniz, Galaxy S21 Ultra’nın sizin için Galaxy S20 Ultra’ya göre daha avantajlı olduğunu söylememizde yarar var.
Samsung Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra arasındaki en büyük farklardan birisinin S Pen desteği olduğunu eklemek istiyorum. S Pen’i bilirsiniz, bugüne kadar hep Samsung Galaxy Note serisinde karşımıza çıkardı. Fakat bu yıl Samsung Galaxy S21 Ultra’da da kullanılabilir durumda olacak. Fakat S21 Ultra’nın kutusundan S Pen çıkmayacak, bunun yerine harici olarak satın almanız gerekiyor.
Galaxy S21 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra: Kamera
Samsung Galaxy S20 Ultra’da 108 MP çözünürlüklü ve OIS destekli ana ana kamera; 48 MP çözünürlüklü ve OIS destekli telefoto lens ve ultra geniş açılı 12 MP kamera bulunuyor. Bu kameraların yanında Tof sensörünü de bünyesinde barındıran Galaxy S20 Ultra, Space Zoom adını verdiği özellik sayesinde 100x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Arka kameraları 4K 60 FPS ve 8K çözünürlüğünde video çekebilen S20 Ultra’nın ön tarafındaysa 40 MP çözünürlüğünde geniş açılı selfi kamerası yer alıyor. Bu selfie kamerası da 4K çözünürlüğe kadar video çekebiliyor.
Galaxy S21 Ultra ile beraber kamera tarafında Samsung çıtayı epey bir yükseltti. Arkasında dörtlü kamera kurulumu bulunan telefonun ana kamerası yine 108 MP çözünürlüğünde. Fakat bu ana kamera, S20 Ultra’ya nazaran çok daha güçlü. Zira Samsung’un iddiasına göre Galaxy S21 Ultra zifiri karanlıkta bile net çekimler yapabilecek düzeyde optimize edilmiş. Bunların yanında 10 MP çözünürlüklü iki telefoto sensöründen biri 3 kat, diğeri de 10 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Dörtlü paketin son parçası ise 12 megapiksellik ultra geniş açı sensörü olarak görünüyor.
Ultra geniş açı sensörü dışındaki bütün kameralarda OIS desteği bulunduğunun altını çizmemizde fayda var. Ek olarak 8K/30 FPS (ana kamera) ve 4K/60 FPS (diğer sensörler) video kayıt desteği bulunan Samsung Galaxy S21 Ultra’nın ön tarafında 40 MP’lik kamera bulunmakta.
Özet
Galaxy S21 Ultra’nın işlemcisi, S Pen desteği, kamerasındaki özellikler, 120 Hz yenileme hızının gerçekten çalışıyor olması, tasarımı; her yönüyle Samsung selefi Galaxy S20 Ultra’ya göre çok daha avantajlı bir telefon ortaya koymuş. Tabii ki bu avantajlar şimdilik “kağıt üstünde” olsalar da, asıl kullanıcı deneyimleri önümüzdeki zamanlarda belli olacak.
Şahsi düşüncem, S20 Ultra kullanıyorsanız alelacele S21 Ultra’ya geçmenizi gerektirecek bir durum yok.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 5 saat önce
-
Yazan: mehmett, 12 saat önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 20 saat önce
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Motorola Nio modelinden canlı görüntüler ortaya çıktı!
Elektrikli Chevrolet Corvette SUV, 2025’te gelebilir!
Oppo A93 5G modeli duyuruldu
Apple, For All Mankind’in yeni fragmanını paylaştı
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Cuma Raporu #137: CES, Xiaomi ABD sorunu, aşılama dönemi ve dahası
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.