Akıllı Telefonlar
Oppo A72 5G, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Oppo, orta seviye cihazı A72 5G için çalışmaları sürdürüyor. Cihazın Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo A72 5G, Dimensity 720 ile gelebilir!
Oppo akıllı telefon pazarında yeni alternatifler ile kullanıcılarını karşılamaya devam ediyor. A72 5G modelini geliştiren firma, yakın zamanda hayranlarına cihazı sunmayı amaçlıyor. Cihazın geçtiğimiz günlerde Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre tekli çekirdek puanı 513 olan cihaz çoklu çekirdek performansında ise 1659 puan ile bizleri karşıladı. Öte yandan bazı teknik özellikleri belli olan cihaz, ilginç seçimler ile bizleri karşılayabilir. MediaTek MT6853 kodlu bir işlemciye sahip olacağı öğrenilen cihaz 8 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Ancak cihazın 4 ve 6 GB RAM kapasitesine sahip versiyonları da piyasada yerini alacak. İşlemci tarafında ise MT6853 kodlu yonga setinin MediaTek Dimensity 720 olacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz hafta China Telecom isimli internet sitesinde listelenen Oppo A72 5G bazı başka teknik özellikleri ve tasarım detayları öğrenildi. 6.5 inç ekran ile bizleri karşılayacak cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet 8 MP değerinde ön kamerası olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın 18W hılzı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz belli olmayan Oppo A72 5G RAM seçeneklerine göre farklı fiyatlar ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. 4 GB/128 GB‘lık modelin 240 dolar, 6 GB/128 GB‘lık modelin 260 dolar, 8 GB/128 GB‘lık modelin ise 285 dolar olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 20s, teknik özellikleriyle TENAA’da görüntülendi!
Huawei son zamanlarda ABD ile yaşadığı kriz sebebiyle zor günler geçiriyor. Fakat şirket hiç durmadan yeni teknoloji ve ürünler sunmaya devam ediyor. TSMC ile yaşadığı krizden MediaTek yonga setleri ile çıkmayı planlayan şirket, yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin, Huawei Enjoy 20s isimli yeni telefonu bugün TENAA‘da teknik özellikleriyle birlikte görüntülendi.
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Huawei Enjoy 20s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei Enjoy 20s, 6.8 inçlik Full HD+ çözünürlüklü TFT bir ekran ile gelecek. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP yardımcı sensör bulunduran üçlü kamera dizilimi mevcut. Cihaz, 2.0 GHz taban frekansta çalışan sekiz çekirdekli 7 nm üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 800‘den gücünü alıyor. Dimensity serisi 7 nm ile üretildiğinden hem verimlilik hem de performans anlamında güçlü yonga setleri olarak değerlendiriliyor.
Enjoy 20s, 4/6/8 GB RAM seçenekleri ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 64/128/256 GB seçeneklerinin bulunacağı tahmin ediliyor. Mevcut depolama alanları Huawei‘nin kendi NM kartı ile genişletilebilir olacak. Cihazın yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu ve çift modlu 5G desteği bulunacak. Batarya tarafında ise 22.5W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh pil ile gelecek.
Akıllı Telefonlar
Realme X3 Pro, IFA Berlin etkinliğinde duyurulabilir!
Realme, amiral gemisi cihazı X3 Pro için geri sayımı sürdürüyor. Gelen haberlere göre firma yeni cihazını IFA Berlin etkinliğinde duyuracak.
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Realme IFA için büyük bir duyuru hazırlıyor!
IFA Berlin 2020, Corona virüsün gölgesinde gerçekleşecek gibi gözüküyor. İnternet üzerinden yapılmayacak etkinlik yoğun güvenlik önlemlerine sahip olacak. Öte yandan bu etkinliğe salgın nedeniyle bazı firmalar katılmamayı düşünürken, bazı firmalar da ilk kez katılma fırsatını yakalayacak. Bu firmalardan biri olan Realme de, etkinlik için hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın Hindistan CEO‘su Madhav Sheth Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile birlikte, etkinlik için büyük duyuruya sahip olduklarını belirtti. Bu paylaşımın ardından ise gözler, firmanın amiral gemisi cihazı olan X3 Pro‘ya çevrildi. Yapılan yorumlara göre firmanın yeni amiral gemisi cihazı X3 Pro bu etkinlikte tanıtılacak.
See you in Europe. Big announcement to come from #realme in #IFA20.#DareToLeap https://t.co/THmlQyXIFK
— Madhav (@MadhavSheth1) July 17, 2020
Madhav Sheth, herhangi bir detay vermezken, firmanın “büyük duyuru” olarak adlandıracağı başka da bir cihazı şu an için bulunmuyor. X3 serisinin en kuvvetli cihazı olacak olan Pro modelinin, Snapdragon 865 Plus işlemci ile gelmesi bekleniyor. 3 ile 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek IFA Berlin 2020, sınırlı katılımcıya sahip olacak. Samsung‘un katılmaması beklenen etkinlik, Realme gibi firmaların da ilki olarak tarihe geçecek. Bakalım Realme firmasının yapacağı “büyük duyuru” ne olacak. Bir son dakika sürprizi görecek miyiz merakla takip ediyor olacağız.
Akıllı Telefonlar
Motorola G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Motorola firmasının orta giriş seviye cihazı olarak karşımıza çıkan G9 Play, Geekbench üzerinde görüntülendi. Cihazın teknik özelliklerine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
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Moto G9 Play test sonuçları ortaya çıktı!
Motorola, yeni akıllı telefonu G9 Play ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma orta giriş seviyeye konumlandırdığı cihazını geliştirmeye devam ederken, yeni detaylar da bu süre zarfında ortaya çıkıyor. Geekbench üzerinde teste sokulan cihazın sonuçları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansında 313 puan alan G9 Play, çoklu çekirdek performansında bizleri 1370 puan ile karşılıyor. Ayrıca cihazın test sonuçlarının yer aldığı tabloda bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu.
Teknik özelliklerinden bazıları ortaya çıkan G9 Play, test sonuçlarına göre “guamp” koduna sahip bir işlemci kullanacak. İlk gelen yorumlara göre işlemcinin Snapdragon 665 veya 662 olması bekleniyor. Her iki ihtimalde de performans olarak bir önceki nesilde yer alan Helio P70M işlemcisinden daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. 4 GB RAM ile bizleri karşılayacağı kesinleşen cihazın 128 GB depolama alanına sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları veya daha detaylı teknik özelliklerine ulaşılamayan cihazın herhangi bir fiyat bilgisine ulaşılamıyor. Bu sene içerisinde G serisi cihazları daha iyi özelliklerle piyasaya sunmak isteyen Motorola da uygun fiyatlı G9 Play cihazını piyasaya yine bu yıl içerisinde çıkarmayı hedefliyor.