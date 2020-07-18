Oppo A72 5G, Geekbench üzerinde görüntülendi!

Oppo, orta seviye cihazı A72 5G için çalışmaları sürdürüyor. Cihazın Geekbench üzerinde yapılan test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.

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Oppo A72 5G, Dimensity 720 ile gelebilir!

Oppo akıllı telefon pazarında yeni alternatifler ile kullanıcılarını karşılamaya devam ediyor. A72 5G modelini geliştiren firma, yakın zamanda hayranlarına cihazı sunmayı amaçlıyor. Cihazın geçtiğimiz günlerde Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre tekli çekirdek puanı 513 olan cihaz çoklu çekirdek performansında ise 1659 puan ile bizleri karşıladı. Öte yandan bazı teknik özellikleri belli olan cihaz, ilginç seçimler ile bizleri karşılayabilir. MediaTek MT6853 kodlu bir işlemciye sahip olacağı öğrenilen cihaz 8 GB RAM ile bizleri karşılıyor. Ancak cihazın 4 ve 6 GB RAM kapasitesine sahip versiyonları da piyasada yerini alacak. İşlemci tarafında ise MT6853 kodlu yonga setinin MediaTek Dimensity 720 olacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz hafta China Telecom isimli internet sitesinde listelenen Oppo A72 5G bazı başka teknik özellikleri ve tasarım detayları öğrenildi. 6.5 inç ekran ile bizleri karşılayacak cihazın 90 Hz yenileme hızına sahip olacağı öğrenildi. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın bir adet 8 MP değerinde ön kamerası olacak. Arka tarafta üçlü kamera kurulumu yer alırken bu kameralar sırasıyla, 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. 4040 mAh batarya kapasitesine sahip olacak cihazın 18W hılzı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz belli olmayan Oppo A72 5G RAM seçeneklerine göre farklı fiyatlar ile piyasaya çıkacağı öğrenildi. 4 GB/128 GB‘lık modelin 240 dolar, 6 GB/128 GB‘lık modelin 260 dolar, 8 GB/128 GB‘lık modelin ise 285 dolar olması bekleniyor.