Oppo A53s, Amazon’da listelendi!

Oppo A53s, Amazon üzerinde görüntülendi. Firmanın henüz duyurusunu yapmadığı akıllı telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı.

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Oppo A53s, Snapdragon 460 ile geliyor!

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni giriş seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan A53s modeli ile piyasada yeni bir alternatif oluşturmak isteyen firmanın yeni cihazı Amazon üzerinde listelendi. Amazon Almanya’da listelenen akıllı telefonun, böylelikle teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden alacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip bir modelinin daha olacağı tahmin ediliyor.

6.5 inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacak Oppo A53s, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet de, 16 MP değerinde ön kamerası bulunacak. Arka tarafta da üçlü kameranın bulunacağı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafa konumlandırılmış. 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak akıllı telefonun, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alınana sahip olan versiyonu 189 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.