Akıllı Telefonlar
Oppo A53s, Amazon’da listelendi!
Oppo A53s, Amazon üzerinde görüntülendi. Firmanın henüz duyurusunu yapmadığı akıllı telefonun teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Oppo A53s, Snapdragon 460 ile geliyor!
Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, yeni giriş seviye akıllı telefonu ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Henüz duyurusu yapılmayan A53s modeli ile piyasada yeni bir alternatif oluşturmak isteyen firmanın yeni cihazı Amazon üzerinde listelendi. Amazon Almanya’da listelenen akıllı telefonun, böylelikle teknik özellikleri, tasarım detayları ve fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 460 işlemcisinden alacak akıllı telefon, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Ayrıca cihazın 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneklerine sahip bir modelinin daha olacağı tahmin ediliyor.
6.5 inçlik HD+ ekran ile piyasaya çıkacak Oppo A53s, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Delikli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet de, 16 MP değerinde ön kamerası bulunacak. Arka tarafta da üçlü kameranın bulunacağı akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 2 MP makro ve yine 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafa konumlandırılmış. 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak akıllı telefonun, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alınana sahip olan versiyonu 189 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Bakalım firma yeni uygun fiyatlı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo A15 bütün teknik özellikleriyle sızdırıldı
Yakında çıkacak olan ve giriş seviyesine konumlanacak Oppo A15, geçtiğimiz günlerde Amazon’da listelenmiş ve telefonun bazı özellikleri açıklanmıştı. Şimdiyse akıllı telefon, bütün teknik özellikleriyle birlikte sızdırıldı.
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Oppo A15 teknik özellikleri
Oppo A15, 6.52 inç damla çentik tasarımlı IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Corning Gorilla Glass 3 ile korunan Ekran, 450 nit parlaklığıa ve 720×1520 piksel HD+ çözünürlüğe sahip olacak. Ön kamerada ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera çözümü kullanılacak. Arka tarafta ise üçlü bir kamera dizilimi olacağı daha önce Amazon tarafından açıklanmıştı. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik edecek. Kameranın altında ise parmak izi okuyucusu mevcut. Kutusundan Android 10 işletim sistemiyle birlikte çıkacak telefon, Oppo’nun ColorOS 7.2 arayüzüyle birlikte gelecek.
Telefon gücünü MediaTek’in Helio P35 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim sürecinden geçen işlemci, 8 adet Cortex A-53 çekirdeğine sahip ve 2.3 GHz frekansa sahip. İşlemciye 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik edecek. Depolama alanınu Micro SD kart aracılığıyla genişletmek mümkün. Başka konfigürasyonların olup olmayacağı konusunda ise kesin bir bilgi söz konusu değil. Pil tarafında ise 4320 mAh boyutunda bir batarya yer alacak. Batarya, Micro USB portu aracılığıyla 10W hızla şarj oluyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık jakı da telefonda yerini alacak. Siyah ve Mavi olmak üzere iki rek seçeneğiyle ilk olarak Hindistan’da çıkacak telefonun fiyatı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, kavisli ekranı ile görüntülendi!
Oppo için Find X serisi telefonlar oldukça önemli bir konumda. Bunun sebebi bu serinin şirketin en üst düzey telefon modellerini içermesi. Geçtiğimiz Mart ayında piyasaya sürülen Find X2 serisinin ardından şimdi, Find X3 serisi hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Find X2 serisinin geç çıkması sebebiyle şirketin bu sene Find X3 serisi telefonlarını daha erken piyasaya sürmesi bekleniyor.
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Oppo Find X3 Pro nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Oppo Find X3 Pro hakkında son günlerde pek çok söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise Find X3 Pro‘ya ait olduğu tahmin edilen bazı renderlar internette görüntülendi. Telefonun genel tasarımı önceki nesil Find X serisi telefonlardan oldukça farklı. Cihazın daha büyük kavisli bir ekranı bulunmasının yanı sıra ön kamerası gizli. Bu durumda ya pop-up kamerası ile geleceği ya da ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı ortaya çıkıyor. Görüntülenen renderlarda Find X3 Pro‘nun oldukça derin ve şelale tarzında kavisli bir ekranı bulunduğu söylenebilir.
Find X3 Pro‘da bulunan kavis ile birlikte ses açma kapatma tuşu ve güç düğmesinin bulunması da olanaksız hale geliyor. Buna ek olarak ekranın alt ve üst tarafında çok daha ince çerçeveler bulunduğunu da görüyoruz. Arka tarafta ise üçlü bir kamera diziliminin altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ortaya çıkan renderların ardından önümüzdeki günlerde cihaz hakkında daha detaylı teknik ve tasarımsal sızıntılar görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Apple, iOS 14 ve watchOS 7 şarj sorununa çözüm getirdi!
Apple, iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan başlıca pil sorunlarının nasıl düzeltilebileceğini açıkladı. Ancak karmaşık çözüm, telefonu tamamen silmeyi ve tekrar geri yüklemeyi gerektiriyor.
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Apple, şarj problemine nasıl bir çözüm getiriyor?
iOS 14’ün tam sürümü, şirketin en son lansman etkinliğinin ardından Eylül ortasında piyasaya sürüldü. Kısa bir süre sonra, bazı kullanıcılar iPhone’larının pilinin hızla düştüğünden şikayet ettiler ve bazıları yalnızca birkaç saat içinde pilin aşırı derecede tükendiğini bildirdi.
Telefon, işletim sisteminin yeni bir sürümüyle birlikte gelen dosyaları yeniden düzenleme ve tarama gibi bir dizi görevi yerine getirdiğinden, yeni iPhone yazılım güncellemeleri düzenli olarak bazı olağan dışı pil davranışlarına neden olur. Ancak çok sayıda rapor, performansın beklenenden çok daha kötü olduğunu ve kurulumdan sonraki ilk günlerden sonra da kaybolmadığını ileri sürdü.
iOS 14’ün yayınlanmasından sonra Apple, iOS 14.0.1 numaralı bir güncelleme daha yayınladı ancak bu mevcut sorunların hiçbirini çözemedi.
Geçtiğimiz günlerde şirket, iOS 14 yüklendikten sonra pilin bitmesiyle ilgili yaygın sorunlara yanıt veren bir destek notu yayınladı. Aynı belge, kullanıcıların Apple Watch’larındaki antrenman, sağlık ve fitness verileriyle ilgili diğer sorunlarında olabileceğini belirtiyordu. Ancak, sorunun düzeltilmesi için önemli bir değişiklik gerektirdiği vurgulanan yazıda, iPhone’u silip geri yüklemenin şart olduğu belirtildi.
Apple, sıfırlama işleminden sonra eski verilerin cihazlara geri yüklenebilmesi için telefonlarının bulutta yedeklendiğinden emin olmaları konusunda da kullanıcıları uyardı.
Tam talimatların yanı sıra Apple Watch ve Sağlık uygulaması sorunlarıyla ilgili daha kesin ayrıntılar da Apple’ın web sitesinde bulunabilir. Belgede belirtilenlere göre aynı işlemin Apple Watch ile ilgili sorunları da çözmesi gerekiyor.