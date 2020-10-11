PlayStation 5 geriye dönük uyumluluk listesinde 10 PS4 oyunu yok

Sony, PlayStation 5 için geriye dönük uyumluluk makalesi paylaştı. Hangi PlayStation 4 oyunlarının PS5’le uyumlu olmadığının açıklandığı listede sadece 2 elin parmak sayısı kadar oyun yer alıyor.

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Sony, merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5′in desteklemeyeceği PlayStation 4 oyunlarının tam listesini açıkladı. Geriye dönük uyumluluk başlıklı bir PlayStation destek makalesinde paylaşılan bilgilere göre şirket, PS4 oyunlarının ezici çoğunluğunun PlayStation 5 ile oynanabileceğini belirtiyor.

Ayrıca Sony, bazı oyunların Game Boost’tan yararlanacağını da ilave etti, bu durum bahse konu oyunların daha yüksek kare hızlarında çalışabilmesini mümkün kılacak; ancak şirket, bunların hangi oyunlar olduğunu ne yazık ki belirtmedi. Makaleye göre, sahip olduğunuz konsol sürümüne bağlı olarak diskinizi PlayStation 5′in disk sürücüsüne yerleştirebilir veya oyun kitaplığınızdan indirebilir ve oynayabilirsiniz.

PlayStation 5 ile oynanamayacak PS4 oyunları

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Sony’nin açıkladığı listedeki oyunlarda ortak bir payda yok gibi görünüyor. Hatta bazıları VR destekliyken geri kalanı iste VR destekli değil. Diğer taraftan, We Sing’in oynanamayacak olması bir açıdan mantıklı çünkü Sony şarkılarını yeniden lisanslamak zorunda kalacaktı, PlayStation 5 için muhtemelen yeniden uğraşmak istemiyor. Afro Samurai 2 ise piyasaya çıktığından beri zaten tüm oyun mağazalarından çekilmişti. Diğer oyunların da aynı şekilde kendi içinde sebepleri vardır ancak Sony bunları açıklamıyor.

PlayStation 5 ile uyumlu olmayan oyunlar bir yana, Sony’nin yayınladığı destek makalesinde bazı oyunların PS5’te tuhaf davranabileceği konusunda uyarı da yer alıyor: “Birçok PS4 oyunu PS5 konsollarında oynanabilir olsa da, PS4 konsolunda bulunan bazı işlevler PS5 konsollarında bulunmayabilir. Ek olarak bazı PS4 oyunları, PS5 konsollarında oynandığında hatalar veya beklenmedik davranışlar sergileyebilir.“

Makale yine ayrıntılı bilgi vermediği için söz konusu problemlerin ne olduğu, insanların PlayStation 5 ile PS4 oyunlarından birini oynamaya çalıştığında belli olacak. Ayrıca, PS4 oyunlarını oynarken PS5′in DualSense’i yerine DualShock 4 denetleyicisinin kullanılması da öneriliyor.