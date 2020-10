PlayStation 5 geriye dönük uyumluluk listesinde 10 PS4 oyunu yok

Playstation 5’in tanıtılmasının ardından DualSense kontrolcüsünde bazı ufak değişikliklerin olabileceğine dair söylentiler sektörde dolaşıyordu. Tuşlarda yapılan değişiklik, Japon kullanıcıların 26 yıllık alışkanlığını bozacağa benziyor.

Çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak olan Playstation 5, Japon kullanıcılarını üzecek gibi duruyor. Sony, Playstation 5 ile gelecek olan DualSense kontrolcüsünde sürpriz tuş değişikliğine gidiyor. SlashGear’da yer alan habere göre ‘X’ ve ‘O’ tuşlarında değişikliğe giden Sony, Japonların 26 yıllık alışkanlığını bozacak. Kullanıcıların ise buna pek de sıcak bakmadığını belirtmek gerek.

Wow, this is big news for UI/UX. PlayStation 5 will use the X button to confirm by default for ALL REGIONS including Japan, who previously used O to confirm for the past 26 years. Muscle memory frustration for the nearly 10M PS users in Japan coming up.https://t.co/Heo7XaWjsk

— Kenji Iguchi (@needle_e) October 4, 2020