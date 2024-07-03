Oppo, planlandığı gibi, yeni Oppo A3 akıllı telefonunu Çin’de piyasaya sürdü. Bu lansman, markanın Nisan ayında Oppo A3 Pro’yu tanıtmasının ardından geldi.

Oppo A3 neler sunuyor?

Oppo A3, üç farklı renk seçeneğiyle sunuluyor: Tranquility Black, Aurora Purple ve Mountain Stream Green. Özellikle Mountain Stream Green modeli, arka tarafında rüzgarda sallanan çimleri anımsatan dalgalı bir desen ile dikkat çekiyor.

Telefon, 120Hz yenileme hızına ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6,67 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip. Ekran, 1200 nitlik zirve parlaklığı ile oldukça etkileyici ve Corning Gorilla Glass 7i ile korunuyor.

Oppo A3, Qualcomm Snapdragon 695 5G SoC ve Adreno 619 GPU ile donatılmış. Bu güçlü donanım, cihazın kusursuz bir performans sergilemesini sağlıyor. Telefon, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri ile 8GB ve 12GB RAM seçenekleri sunuyor. Ayrıca, depolama alanı microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

Arka kamera kurulumunda 50MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip. Telefon, ekran içi parmak izi tarayıcı, USB Type-C ses çıkışı ve alt bağlantı noktalı hoparlörler gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, 5G, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve çeşitli navigasyon sistemlerini destekliyor. Oppo A3, 45W SUPERVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh batarya ile geliyor.

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Fiyatlandırmalar ise 8GB RAM ve 256GB depolama seçeneği için 1599 yuan (yaklaşık 219 USD), 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği için 1799 yuan (yaklaşık 247 USD) ve 12GB RAM ve 512GB depolama seçeneği için 2099 yuan (yaklaşık 288 USD) olarak belirlendi. Şu an ön siparişe açık olan cihaz, 5 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak.