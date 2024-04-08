OPPO, bu hafta Çin’de heyecan verici bir lansman gerçekleştirdi ve yeni OPPO A3 Pro 5G akıllı telefonunun çıkış tarihini duyurdu. Firmanın bu yeni cihazı, sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor. IP69 derecesine sahip olan telefon, toz ve su geçirmez bir gövdeye sahip olmasının yanı sıra dayanıklı bir ekranla da geliyor.

Renk seçenekleri arasında kullanıcılarını ağırlayan üç farklı seçenek bulunuyor: Azure, Yun Jin Powder (gül) ve Mountain Blue. Azure versiyonu cam kaplamaya sahipken, Yun Jin Powder (gül) ve Mountain Blue seçenekleri vegan deri arka kapakla geliyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi SUV otomobil de üretecek

Cihazın özelliklerine bakıldığında, Digital Chat Station’ın Weibo hesabından gelen bilgilere göre, OPPO A3 Pro, ortalanmış tek delikli 6,7 inçlik 1080p 120Hz OLED kavisli bir ekrana sahip. Ayrıca, 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Fotoğraf tutkunları için cihaz, 64MP f/1.7 ana kamera sensörüyle geliyor ve gücünü 5000mAh pil ve 5G özellikli MediaTek 7050 işlemciden alıyor.

OPPO A3 Pro’nun Çin’deki satışı 12 Nisan’da başlayacak. Tahmini fiyatı, önceki modele benzer şekilde 2399 yuan (yaklaşık 330 dolar) olacak.

Duyurunun ardından konuşan OPPO Co Ltd, Çin Başkanı Bo Liu, şu açıklamalarda bulundu: “OPPO’nun dayanıklı teknolojisi A serisinde yeniden boy gösteriyor! OPPO A3 Pro, askeri düzeyde şok direnci ve uzun pil ömrüyle dünyanın ilk ‘tam seviye su geçirmez’ telefonu olma özelliğini taşıyor. Mobil sektörde dayanıklılık ve kullanıcı dostu telefonlar için yeni bir standart belirleyerek, gelişmeye devam ediyoruz. Ayrıca OPPO, A2 Pro’nun “dört yıllık pil garantisini” geliştirerek güvenilirlik ve dayanıklılık sunuyor.”