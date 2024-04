Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde yaptığı lansman etkinliği ile birlikte Xiaomi SU7 isimli elektrikli otomobilini piyasaya sürmüştü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi SUV otomobil üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

İçindekiler Xiaomi SUV otomobil üretecek

Xiaomi SUV otomobil üretecek

2000’li yıllar hayatımıza SUV karoser tipini soktu. Her ne kadar ben SUV karoser tipini 2000’li yılların bize kazığı olarak tanımlasam da SUV seven çok büyük bir kitle bulunuyor. Bu kitle her geçen gün büyüyor. Başta Peugeot ve Chery olmak üzere birçok otomobil üreticisi SUV pazarını boş bırakmıyor. Otomobil pazarına yeni giren Xiaomi ise SUV pazarından faydalanmak istiyor.

Xiaomi, SU7 isimli sedan otomobili ile elektrikli otomobil pazarına yeni girdi. Bu bağlamda marka, SU7 için birçok müşteri buldu. Öyle ki Xiaomi SU7 almak isteyenlerin 7 aylık bir bekleme kuyruğuna girmesi gerekiyor. Başarılara doymayan marka şimdi de Xiaomi SUV üzerinde çalışıyor. Xiaomi kanadından sızdırılan bilgilere göre bir Xiaomi SUV göreceğiz. Ancak bu modelin ne zaman olacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İlginizi çekebilir: Geniş ailelere çevreci çözüm: Peugeot e-5008

Xiaomi her geçen gün elektrikli otomobil pazarında daha da etkin rol almaya çalışıyor. Bakalım Çinli markanın elektrikli otomobil pazarındaki rakipleri Xiaomi’ye pazar payı bırakacak mı?