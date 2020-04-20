Oppo A12, tüm özellikleriyle birlikte tanıtıldı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılardan sonra Oppo, en yeni giriş seviye telefonu olan Oppo A12 modelini teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Cihazın tasarımsal ve teknik açıdan özellikleri giriş seviyesi bir telefona göre oldukça iyi gözüküyor. Temel özelliklerine bakacak olursak cihaz, su damlası çentikli ön kamera, Helio P35 yonga seti ve arka tarafta çift kamera kurulumu ile gelecek.

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Oppo A12, hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo A12, HD+(720×1520) çözünürlüklü 6.22 inçlik LCD bir ekran ile geliyor olacak. Cihazın ön tarafında su damlası çentikli 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunacak. Ayrıca ekran 19:9 en boy oranına ve Gorilla Glass 3 korumasına sahip. Arka tarafa geldiğimizde ise ikili bir arka kamera dizilimi görüyoruz. 13 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 2 MP değerinde derinlik sensörü arka kamera kurulumunu oluşturuyor. Ayrıca arka tarafta birde LED flaş bulunuyor. Oppo A12‘nin parmak izi okuycusu ise kameraların altında ve ortada yer alıyor.

Oppo A12‘nin diğer teknik özelliklerine bakacak olursak, cihazda 3/4 GB RAM ve 32/64 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. Depolama alanını microSD kart yuvası ile genişletebilmek mümkün. Telefonun microUSB bağlantı noktası üzerinden şarj olan 4.230 mAh bataryası bulunuyor. Yazılım tarafında ise Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1.2 bulunuyor.

Oppo A12, mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile geliyor. Fiyatlandırma olarak ise 4/64 GB‘lık sürümü 2.499.000 IDR’den(160$) satışa sunulacak.