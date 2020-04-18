Oppo A92s, teknik özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!

Oppo A92s, Oppo‘nun Çin websitesinde ve JD.com‘daki resmi mağazasında tüm teknik özellikleri ve resmi rendarları ile birlikte ortaya çıktı. Telefon ile ilgili bazı sızıntılar da bu sayede kesinleşmiş oldu. Cihaz, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve MediaTek Dimensity 800 yonga seti ile gelecek.

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Oppo A92s, hangi teknik özelliklerle birlikte gelecek?

Oppo A92s, özellikler sayfasında kesin olarak MediaTek Dimensity 800 ile gelecek demiyor. Fakat yonga setinin 5G’yi destekleyeceği ve “MT6873V” koduna sahip olması bize Dimensity 800 yonga seti ile geleceğini gösteriyor. Cihazda, 6.57 inçlik Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir IPS LCD ekran bulunuyor. Ayrıca ekranın ekran tazeleme hızı ise 120 Hz değerinde olacak. Telefonun 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı bulundurması bekleniyor.

Oppo A92s‘in bellek ve depolama özelliklerine bakacak olursak, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı modeli bulunacak. Cihazın arka tarafında dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ancak sadece ana kamerasının özellikleri biliniyor. Ana kamera, f/1.7 diyafram aralığına sahip ve 48 MP çözünürlüğünde olacak. Ön kameralar ise 16 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile geliyor.

TENAA listesinde Oppo A92s‘in arka kameraları ile ilgili ortaya çıkan bilgilere bakarsak, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 adet 2 MP çözünürlüğünde özellikleri bilinmeyen kameralar olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler sayfasında pil ile ilgili bir detay bulunmuyor. Fakat önceki sızıntılara baktığımızda 3.890 mAh değerinde bir batarya ve 20W hızlı şarj ile geleceğini tahmin ediyoruz. 6 GB RAM bulunan modelin satış fiyatı, 2.199 CNY(310$), 8 GB RAM bulunduran modelin satış fiyatı ise 2.499 CNY(350$) olacak.