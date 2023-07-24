21 Temmuz günü vizyona giren ve uzun süredir merakla beklenen Oppenheimer filmi, sinemaseverler arasında büyük ses getirdi ve 10 milyon dolarda fazla hasılat elde ederek başarılı bir ön gösterime imza attı. Christopher Nolan tarafından yönetilen bu biyografi türündeki film, atom bombasının icadına yol açan Manhattan Projesi’ni yürüten J. Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanıyor ve Peaky Blinders dizisinden tanıdığımız Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer karakterine hayat veriyor.

Ülkemizde de büyük yankı uyandıran filmde, dikkatli hayranlar tarafından fark edilen bir tarihsel hata, ilgi çekti. Oppenheimer filmi, J. Robert Oppenheimer’ın İkinci Dünya Savaşı zafer konuşması sırasında bir tarihsel hataya sahip. Sahnede, birkaç kişinin elinde Amerikan bayrağı görünüyor ve bu noktada hata ortaya çıkıyor. İşte Nolan’ın bile gözünden kaçan o hata!

Tarihin En Büyük Yönetmeni Tarihsel Bir Hata Yaptı!

Tarihsel olarak, Oppenheimer’ın ikinci dünya savaşı sonrası konuşma yaptığı sahne 1945 yılında geçiyor ve o dönemde Amerikan bayrağının üzerinde 50 değil, 48 adet yıldız bulunuyordu. Ancak filmin sahnesinde günümüzde kullanılan 50 adet yıldızlı Amerikan bayrağı yer alıyor. 49. ve 50. yıldızlar, Alaska ve Hawaii’nin ABD’ye kabul edilmesiyle sırasıyla 1959 ve 1960 yılında eklenmişti. Bu nedenle 1945 yılında sahnede gösterilen bayrağın üzerinde yalnızca 48 yıldız olması gerekiyordu.

Christopher Nolan gibi titiz bir yönetmenin böyle bir hata yapması şaşırtıcı olabilir, ancak Oppenheimer’ın tarihsel hatasının filmdeki başarıyı gölgelemeyeceği düşünülüyor. Film, genel olarak eleştirmenler tarafından olumlu notlar almış ve gişe rekorları kırmış durumda. Özellikle ülkemizde Oppenheimer’a ciddi bir ilgi olduğunu görmek mümkün.

Sonuç olarak, Oppenheimer, sinema dünyasında büyük yankı uyandırmayı başaran ve tarihsel bir figürün hikayesini anlatmasıyla ilgi çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Bu dikkatli gözlerden kaçmayan tarihsel hataya rağmen, Cillian Murphy’nin performansı ve yönetmen Christopher Nolan’ın işçiliği izleyiciler tarafından takdirle karşılanmış durumda.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Oppenheimer’daki bu hata filmin inandırıcılığını etkilemiş durumda mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!