vivo X300 Ultra, özellikle mobil fotoğrafçılık ve video tarafına odaklanan bir amiral gemisi modeli olarak dikkat çekiyor. Cihaz, büyük kamera sensörleri, gelişmiş görüntü sabitleme sistemleri ve Zeiss iş birliğiyle öne çıkarken; performans, ekran ve batarya tarafında da üst segment donanımlar sunuyor. Ancak yaklaşık 2000 Euro seviyesindeki fiyatı nedeniyle doğrudan her kullanıcıya hitap eden bir model değil.

Telefonun en dikkat çekici kısmı kamera sistemi. vivo X300 Ultra’da hem ana kamerada hem de telefoto kamerada 200 MP çözünürlüğünde sensörler kullanılıyor. Ana kamerada yer alan 1/1.12 inç Sony LYT-901 sensör, özellikle düşük ışık performansı ve doğal alan derinliği açısından avantaj sağlıyor. 35 mm odak uzaklığı tercih edilmesi ise klasik akıllı telefon perspektifinden biraz daha farklı bir kullanım sunuyor. Telefoto tarafta kullanılan Samsung HP0 sensör ise 3.7x optik yakınlaştırma ve gelişmiş mikro-gimbal stabilizasyon sistemiyle destekleniyor. Özellikle elde yapılan zoom çekimlerinde ve hareketli videolarda daha stabil sonuçlar alınabiliyor.

Video özellikleri tarafında vivo X300 Ultra, içerik üreticilerini hedefleyen detaylar sunuyor. Tüm arka kameralarda 4K 120 FPS video kaydı yapılabiliyor. Ayrıca 10-bit LOG ve Dolby Vision desteği sayesinde düzenleme aşamasında daha geniş renk verisi elde edilebiliyor. Zeiss T* lens kaplaması ve APO teknolojisi de ışık yansımalarını ve renk sapmalarını azaltmayı amaçlıyor. Bunun yanında cihazda dört mikrofonlu gelişmiş ses sistemi bulunuyor ve farklı çekim senaryolarına uygun kayıt modları sunuluyor.

Donanım tarafında Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye yer veren vivo X300 Ultra, 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama ile geliyor. 6.82 inç boyutundaki LTPO AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı, yüksek çözünürlük ve 4500 nit parlaklık değeriyle üst düzey bir görüntü deneyimi sunmayı hedefliyor. 6600 mAh silikon karbon batarya ise yoğun kullanım senaryolarında avantaj sağlayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca 100W hızlı şarj ve 40W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Genel değerlendirmede vivo X300 Ultra, özellikle kamera teknolojilerine önem veren kullanıcıları hedefleyen bir model konumunda. Büyük sensör kullanımı, gelişmiş stabilizasyon sistemleri ve profesyonel video özellikleri cihazın öne çıkan tarafları arasında yer alıyor. Ancak yüksek fiyat etiketi ve büyük kamera modülü gibi detaylar herkes için ideal olmayabilir. Buna rağmen mobil fotoğrafçılık odaklı amiral gemisi telefonlar arasında dikkat çeken modellerden biri olduğu söylenebilir.

