Yerli mesajlaşma uygulaması iş birliği

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aldıkları ortak kararla yerli mesajlaşma uygulaması iş birliğini duyurdu. Bip ve Yaay internet kotasından yemeyecek. Yerli uygulamaya destek.

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WhatsApp, kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini sunduğundan beri, tepki çekmeye ve kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları verilerini Facebook ile paylaşmak istemedikleri için, uygulamayı terk edip alternatiflere geçiyor. Signal ve Telegram gibi alternatifler popülerliğini gittikçe arttırırken, kullanıcıları yerli çözümlere yönlendirmek için çalışmalar da sürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörler, yaptıkları kampanya ile yerli mesajlaşma uygulaması Bip ve Yaay için kotadan harcamama desteğini sundu. Bu uygulamalar artık kullanıcıların internet paketinden yemeyecek.

Yerli mesajlaşma uygulaması desteği

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak yaptıkları anlaşmada benzersiz bir iş birliğine imza attı. Bundan sonra Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişim Pass kullanıcıları Bip ve Yaay gibi yerli uygulamaları kullanırken internet kotalarından harcama yapmayacak. Sınırsız şekilde kullanımın yerli mesajlaşma uygulaması için oldukça iyi bir teşvik olacağı düşünülüyor. Özellikle WhatsApp’dan sonra yerli bir alternatif arayan kullanıcılar bu teşvikten sonra tercihini bu uygulamalardan yana kullanabilir. Müjdeyi Turkcell CEO’su Murat Erkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kullanıcılara duyurdu.

Bundan böyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları @BiPMobil ve @yaaydayiz için internet kotalarından harcamayacak. Güvenle ve gururla kullanmanızı dilerim. Türk Telekom CEO’su @umitonaltr ve Vodafone CEO’su @EnginA72 nezdinde emeği geçenlere teşekkürler — Murat Erkan (@Murat__Erkan) January 15, 2021

Bip ve Yaay nedir?

Bip; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği anlık yerli mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilir. Yaay; Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir. İlk sürümü Eylül 2020’de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilmektedir. Teşviklerin bu uygulamaları ne kadar popüler yapacağı ve WhatsApp’ın yerini alıp alamayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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