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Yerli mesajlaşma uygulaması iş birliği
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aldıkları ortak kararla yerli mesajlaşma uygulaması iş birliğini duyurdu. Bip ve Yaay internet kotasından yemeyecek. Yerli uygulamaya destek.
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WhatsApp, kullanıcılarına yeni gizlilik sözleşmesini sunduğundan beri, tepki çekmeye ve kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Mesajlaşma uygulamasının kullanıcıları verilerini Facebook ile paylaşmak istemedikleri için, uygulamayı terk edip alternatiflere geçiyor. Signal ve Telegram gibi alternatifler popülerliğini gittikçe arttırırken, kullanıcıları yerli çözümlere yönlendirmek için çalışmalar da sürüyor. Türkiye’de faaliyet gösteren operatörler, yaptıkları kampanya ile yerli mesajlaşma uygulaması Bip ve Yaay için kotadan harcamama desteğini sundu. Bu uygulamalar artık kullanıcıların internet paketinden yemeyecek.
Yerli mesajlaşma uygulaması desteği
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone ortak yaptıkları anlaşmada benzersiz bir iş birliğine imza attı. Bundan sonra Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişim Pass kullanıcıları Bip ve Yaay gibi yerli uygulamaları kullanırken internet kotalarından harcama yapmayacak. Sınırsız şekilde kullanımın yerli mesajlaşma uygulaması için oldukça iyi bir teşvik olacağı düşünülüyor. Özellikle WhatsApp’dan sonra yerli bir alternatif arayan kullanıcılar bu teşvikten sonra tercihini bu uygulamalardan yana kullanabilir. Müjdeyi Turkcell CEO’su Murat Erkan, Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile kullanıcılara duyurdu.
Bundan böyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass kullanıcıları @BiPMobil ve @yaaydayiz için internet kotalarından harcamayacak. Güvenle ve gururla kullanmanızı dilerim. Türk Telekom CEO’su @umitonaltr ve Vodafone CEO’su @EnginA72 nezdinde emeği geçenlere teşekkürler
— Murat Erkan (@Murat__Erkan) January 15, 2021
Bip ve Yaay nedir?
Bip; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, herkesin ücretsiz şekilde kullanabileceği anlık yerli mesajlaşma uygulamasıdır. Uygulama App Store, Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilir. Yaay; Türk Telekom Grubu şirketlerinden, TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. bünyesinde yer alan mobil uygulama geliştirme şirketi Appyap tarafından hazırlanmış ve geliştirilmektedir. İlk sürümü Eylül 2020’de yayınlanan uygulama, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz şekilde indirilebilmektedir. Teşviklerin bu uygulamaları ne kadar popüler yapacağı ve WhatsApp’ın yerini alıp alamayacağı ise merak konusu. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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Genel
Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Quantum Operation, cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini CES 2021 etkinliğinde gösterdi. Bu akıllı saat sayesinde artık kan şekeri ölçtürmek için derimizi deldirmek zorunda kalmayacağız.
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Şeker hastalığı milyonlarca insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bazı diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyor. Bunun için de halen hastalardan kan örneği alınması gerekiyor. CES 2021 online etkinliğinde sergilenen yeni bir ürün diyabet hastalarını sevindirdi.
Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket, tarafından geliştirilen akıllı saat sayesinde cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini gösterdi.
Parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor. Işığın kanda bulunan maddelerle etkileşiminin analizine dayanıyor. Bu durumda kansız şeker ölçümünü mümkün hale geliyor.
Quantum Operation markasının akıllı saati, sıradan bir akıllı saate çok benziyor. Cihazın, kan şekeri seviyelerini izlemeye ek olarak, EKG kaydedebildiği ve kullanıcının kalp atış hızını izleyebildiği ifade edildi.
Prototip aşamasında olan bu ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu tarz bir sağlık cihazının mutlaka ama mutlaka yüzde 100’e yakın doğru veriler vermesi gerekiyor. Çünkü kan şekeri değerlerine göre insülin yapanlar bulunuyor ve burada bir hayati durum oluşabiliyor.
Son olarak kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation şirketinin aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple‘ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.
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Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabının kapatılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin doğru olduğunu dile getirdi.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını süresiz olarak askıya aldı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, konu ile ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.
Trump’ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump’ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti.
Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter’da hesap kapatılmasının “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak “Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır.” ifadelerini kullandı.
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I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?
— jack (@jack) January 14, 2021
Dorsey, Twitter platformunun gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini belirtti.
Twitter’ın kapatma kararında yalnız olmadığını vurgulayan Dorsey, YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformların da Trump’ın açıklamalarını tehlikeli bularak benzeri adımlar attığına dikkati çekti.
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Samsung SmartTag modeli tanıtıldı!
Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesinin yanında Galaxy Buds Pro ve SmartTag aksesuarlarını da duyurdu. Şirketin yeni nesne takip cihazı oldukça merak uyandırdı.
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Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve görüntüleri sızan nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, hızlı bir şekilde kaybolan aksesuarlarınızın konumunu tespit etmenizi sağlıyor.
Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan Samsung SmartTag, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak.
Cihazın içinde bulunan Bluetooth 5.0 LE teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sunan cihaz, birçok farklı senaryoda kullanılabiliyor. Böylece akıllı telefonunuzu, anahtarlarınızı ya da başka bir şeyi takip etmek için bu cihazı kullanmak mümkün olacak.
Samsung SmartTag, BLE sayesinde tek bir tuşla cihaza bir sinyal göndermek ve yerini tespit etmek mümkün hale gelecek. Galaxy SmartTag+ ise ultra geniş bant genişliği ile daha kesin konum bilgisi sağlayabilecek.
Şirket, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find adını verdiği uygulamayı duyurdu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışsa da ileriki dönemde diğer Android cihazlara da destek vermesi bekleniyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik kaplamalı olan etiketlerin IP53 sertifikası da bulunuyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca etiketi kullanmak mümkün oluyor.
Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor. 29 Ocak‘ta satışa çıkacak olan Samsung SmartTag modellerinin etiket fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş.
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