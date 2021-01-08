Konu dışı
TikTok da, ülkemiz için temsilci atayacak!
Ülkemizde getirilen yeni regülasyonlar gereği, birçok sosyal medya şirketinin yaptırımlardan etkilenmemek için ülkemizde temsilci ataması gerekiyor. Hatırlarsanız, YouTube ve VK da bu regülasyonlara uyum sağlayabilmek için ülkemize temsilci atamıştı. Şimdiyse, yapılan açıklamalara göre TikTok da ülkemiz için temsilci atayacak.
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TikTok, ülkemizdeki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri
“Sosyal Medya Yasası” olarak isimlendirilen 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan’ın açıkladığı üzere, TikTok da bu regülasyonlar gereği ülkemize temsilci atayacağını belirtmiş durumda. Bu kanunun detaylarını yeniden hatırlatmak gerekirse; 1 milyon kullanıcıyı geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve; belirlenen temsilcileri Türk yetkililere bildirme yükümlülükleri getirildi. Bunun için belirlenen son tarih ise, 2 Kasım olarak açıklanmıştı. Temsilci bildirmeyen sosyal medya platformları, aşamalı şekilde cezalandırılıyor.
Şirketten, konuyla ilgili açıklama geldi
TikTok tarafından yapılan açıklamaysa şu şekilde;
“Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye’de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri, içerik kaldırma gibi taleplere ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu’nu derinlemesine inceledik.
Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle, bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.
Bu durumun, TikTok’un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz. TikTok bünyesinde Türkiye’de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz.”
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MediaMarkt’ta Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen Fırsatları!
Yeni yılda Teknolojiyle Yenilen fırsatları mediamarkt.com.tr‘de ve mağazalarda. Akıllı telefondan, küçük ev aletlerine, televizyonlarda kulaklıklara yeni yılda ihtiyacınız olan tüm teknolojik ürünler için adres MediaMarkt! Kampanya 4-8 Ocak tarihleri arasında mediamarkt.com.tr ve mağazalarda geçerli olacak.
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Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen kampanyası için öne çıkan ürünler neler?
Everest SC-HD03 1080P Full HD Webcam
Günümüz pandemi sürecinde en önemli çevre ekipmanı haline gelen web kameraları arasında en uygun fiyatlısı olarak dikkat çeken Everest SC-HD03, 199 TL fiyatıyla bu kampanyanın en dikkat çeken ürünlerinden.
Huawei MatePad T10
Gerek medya tüketimi gerek uzaktan ders gibi konularda satın alabileceğiniz mantıklı ve uygun fiyatlı bir tablet olan MatePad T10 Yeni Yılda Teknolojiyle Yenilen kampanyası kapsamındaki en mantıklı ürünlerden.
Philips HR1836/00 Katı Meyve Sıkacağı
Evde geçirdiğimiz vakitlerde daha sağlıklı beslenmek için Philips katı meyve sıkacağı da alabilirsiniz. Kolay ve hızlı kullanım sunan modeli 699 TL fiyatıyla satın alabilirsiniz.
Realme 6i
Realme’nin dikakt çeken fiyat-performans telefonlardından biri olan Realme 6i, şık tasarımı, fiyatına göre oldukça iyi kamerası ve performans odaklı Helio G80 yonga setiyle tüm ihtiyaçlarınıza kolayca cevap verebilecek ürünlerden biri.
MediaMarkt kampanyasındaki tüm indirimli ürünlere buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Listelediğimizden çok daha fazla ürün mediamarkt.com.tr adresinde ve mağazalarda 8 Ocak’a kadar devam edecek!
Not: Bu içerik MediaMarkt desteği ile hazırlanmıştır.
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Google, Android origamisi yapılış videosu paylaştı
Google, Android origamisi yapılışını anlattığı yeni bir Youtube videosunda evde kalınan bu günlerde izleyicilere yeni bir yetenek öğretip yapacak yeni bir şey sunuyor.
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Android Developers Youtube kanalından paylaşılan videoda origami ile kukla olarak da kullanılabilecek bir “bugdroid” yapımı gösteriliyor. Android Police tarafından gelen bilgiler ise fikrin Google yazılım mühendisi Lisa Nguyen Quang Do tarafından; videonun ise Google VP mühendisi Seang Chau tarafından çekildiğini bizlere söylüyor.
Android’in bugdroid modeli ilk olarak Google grafik tasarımcısı Irina Blok tarafından oluşturulmuş ve 2007 yılının Kasım ayında Android duyrulduğu zaman sunulmuştu. Ancak bu model o zamanlar için başta Google’a sunulmamıştı ve Android geliştirici topluluğu tarafından farklı versiyonları da üretilmişti. Şimdi ise Android akıllı telefonlarının piyasada kapladıkları yerin yaklaşık olarak %85 olduğunu düşündüğümüzde, bu yeşil bugdroid yaratığının teknolojide oldukça popüler ve tanınır olduğunu söyleyebiliriz.
Paylaşılan video ise yaklaşık on bir buçuk dakika civarında ve bu süre Android origamisi yapmak için gereken zaman ile aşağı yukarı aynı. Denemeye karar vermeniz durumunda ise ihtiyacınız olan tek şey 15×15 boyutlarında bir kağıt parçası. Üstelik kendi bugdroid origaminizi yapmanıza otuz adımda yardım edecek bir PDF dosyasını da buradan indirebilmeniz mümkün. Google’ın paylaştığı videoya ise bu linkten ulaşabilirsiniz.
Kolay gelsin!
Konu dışı
NGN IT Vision etkinliği, 5. kez gerçekleştirildi
Her yıl Aralık’ta gerçekleştirilen ve, teknolojiyi iş dünyasıyla buluşturan NGN IT Vision etkinliği, bu yıl 5. kez gerçekleştirildi. 23 Aralık günü, ilk kez online olarak gerçekleştirilen etkinlikte; iş, spor, sanat, medya gibi farklı alanlarda teknolojiyi temsil eden isimler bir araya geldi.
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NGN IT Vision, NGN ev sahipliğinde gerçekleştirildi
“Metamorfoz: Dönüşen Yeni Gelecek” teması ile yaşadığımız baş döndürücü değişimin aslında bir dijital metamorfoz olduğuna dikkat çekilen etkinlikte; dijital dönüşümün dinamikleri, sektörde tanınan isimlerin yorumlarıyla ele alındı. Program, Elif Özkul’un sunuculuğunda, NGN Yönetim Kurulu Başkanı & CEO’su İnanç Erol’un açılış konuşması ile başladı. İnanç Erol, yaptığı açılış konuşmasında şunları belirtti: “İş modellerimizin ciddi değişime uğradığı bu dönemde sektörleri ve ölçekleri farklı olsa da dijital dönüşümü benimseyen; teknolojik altyapısını ve donanımını güçlendirmiş şirketler değişime daha hızla uyum sağlayabildi. Hızlı çözüm, yüksek kalite anlayışıyla sunduğumuz NGN Cloud hizmetimizin kullanım oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı. Star of Bosphorus Veri Merkezi’nin bu yoğun dönemde 1 saniye bile kesintiye uğramayarak, açıldığı günden bu yana yüzde 100 erişilebilir olduğunu kanıtladı.”
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonu, Milli Sporcu İbrahim Çolak ise, etkinliğin onur konuğu oldu. Milliyet Gazetesi’yle gerçekleştirdiği samimi sohbette İbrahim Çolak, teknolojinin spora ve sporcuya olan katkısından ve kendi başarı yolculuğundan bahsetti. Kendisini çevik ve başarı odaklı olarak tanımlayan milli sporcu, bu yönleriyle birebir eşleşen teknoloji sponsoru NGN ile şampiyonluk yolunda birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Can Bonomo, teknolojinin müzik sektörüne olan etkisiyle ilgili görüşlerini aktardı
Yaşadığımız dönüşümle birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımızdan etkilenen içerik dünyasının ele alındığı “Hızlı Tüketimin Yeni İkilisi: İçerik&Platform” paneli Ahmet Can’ın moderatörlüğünde, sanatçı Can Bonomo, yönetmen Ozan Açıktan, Videomite Kurucusu Milena Djuričić ve Doğan Burda CEO’su Cem Başar’ın yorumlarıyla gerçekleşti. Değişen tüketim alışkanlıklarının birçok farklı sektörü etkilediğine dikkat çeken Can Bonomo, sanatın bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden olduğunu, özellikle erişim sayısı ve dinleyici dağılımını göz önüne alarak, internet konserlerinin çok daha geniş bir kitleye eş zamanlı ulaştığından ve fiziksel konserlerin çok üzerinde katılım sağlanabildiğinden bahsetti. Algoritmik dünyanın müzik dinleme zevklerine etkisini şöyle değerlendirdi: “Hit olan içerikler yeniden üretilerek piyasaya sunulsa da; bir müzik türünün müdavimi temelde kendi türünün değişmesine açık değil, koruyucu davranıyor.”
Günümüz hız dünyasında artık herkesin online platformlar üzerinden müzik dinlediğine, daha sabırsız bir kitlenin ihtiyaçlarını karşılamak için “altyapıda hız ve istikrar”ın önem kazandığına değinilen panelde, NGN’in teknoloji ve altyapı sağlayıcısı olarak platformların arkasında bir destekçi olduğunun altı çizildi. Aynı panelde, ödüllü yönetmen Ozan Açıktan, dijital platformların hayatımıza girmesi ile içeriklerin daha uzun süre ulaşılabilir olduğuna ve dil bariyerini aşarak daha geniş ve uluslararası kitleye ulaştıklarına dikkat çekti.
NGN IT Vision 2021, hem yerli hem de yabancı firmalardan büyük ilgi gördü
Teknoloji vizyonları sayesinde yatırım alarak geleceğin kapılarını aralayan isimlerin buluştuğu “Yatırımla Fark Yaratanlar” paneli; Techone VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan’ın moderatörlüğünde, Blutv CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Fideyo kurucusu ve Genel Müdürü Efe Hızır ve Weplay Yönetici Ortağı Bora Koçyiğit’in katılımıyla gerçekleşti. Paneldeki tüm konuşmacıların hem yatırımcı hem de yatırım alan isimler olduğuna değinen Yiğit Arslan; “yatırımcı ve girişimci” arasındaki farklar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaptıkları yatırımlarda teknolojinin önemine dikkat çeken katılımcılar içerik ve teknoloji arasındaki dengenin öneminden; ve içeriğin teknoloji ile beslenmediğinde hedeflenen sonuca ulaşılmasının zorlaştığını belirttiler.
NGN’in 2020 yılında öne çıkan projelerinden ve ödüllerinden bahsedildiği Executive Talk panelinde, iş ortakları; Advancity, Akbank, BAT, BSH, Daikin, Ozan Elektronik Ödeme NGN ile gerçekleştirdikleri projeleri ve başarılı iş birliklerini dile getirdi. Genel anlamda katılım göz önüne alındığında NGN IT Vision 2021, yerli ve yabancı katılımcılardan büyük ilgi gördü.
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