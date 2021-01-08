Ülkemizde getirilen yeni regülasyonlar gereği, birçok sosyal medya şirketinin yaptırımlardan etkilenmemek için ülkemizde temsilci ataması gerekiyor. Hatırlarsanız, YouTube ve VK da bu regülasyonlara uyum sağlayabilmek için ülkemize temsilci atamıştı. Şimdiyse, yapılan açıklamalara göre TikTok da ülkemiz için temsilci atayacak.

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TikTok, ülkemizdeki en popüler sosyal medya uygulamalarından biri

“Sosyal Medya Yasası” olarak isimlendirilen 7253 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayın Ömer Fatih Sayan’ın açıkladığı üzere, TikTok da bu regülasyonlar gereği ülkemize temsilci atayacağını belirtmiş durumda. Bu kanunun detaylarını yeniden hatırlatmak gerekirse; 1 milyon kullanıcıyı geçen yurt dışı kaynaklı sosyal medya şirketlerine, temsilci belirleme ve; belirlenen temsilcileri Türk yetkililere bildirme yükümlülükleri getirildi. Bunun için belirlenen son tarih ise, 2 Kasım olarak açıklanmıştı. Temsilci bildirmeyen sosyal medya platformları, aşamalı şekilde cezalandırılıyor.

Şirketten, konuyla ilgili açıklama geldi

TikTok tarafından yapılan açıklamaysa şu şekilde;

“Piyasadaki emsallerimizle birlikte Türkiye’de sosyal medya platformları için ana hatları belirleyen ve yerel temsilcinin atanması, yanıt süreleri, içerik kaldırma gibi taleplere ilişkin esasları da barındıran 5651 sayılı İnternet Kanunu’nu derinlemesine inceledik.

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, kimi zaman aynı fikirde olmasak bile, yerel yasalara saygı göstermeye kararlıyız. Bu nedenle, bir sonraki adım olarak, yerel bir tüzel kişilik oluşturmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne yerel bir irtibat noktası sağlamak gibi yasaların getirdiği yükümlülüklere uyacağız ve toplumumuzda yaratıcılığın temelini oluşturan ifade özgürlüğüne olan bağlılığımızı sürdüreceğiz.

Bu durumun, TikTok’un içerik incelemesiyle ilgili ilkelerini etkilemediğini veya kullanıcı verilerini yönetme şeklimizi değiştirmediğini belirtmek isteriz. Hükümetlerden gelen kaldırma taleplerinin incelenmesi konusunda mevcut güçlü süreçlere sahibiz ve bunları yerel yasalara ve Topluluk İlkelerimize göre değerlendiriyoruz. Şeffaflık ana ilkemiz olduğundan dolayı, Şeffaflık Raporlarımızda gelen talepleri düzenli olarak açıklıyoruz. TikTok bünyesinde Türkiye’de milyonlarca kullanıcımız olmasından gurur duyuyoruz. Kullanıcı ve partnerlerden oluşan canlı yerel topluluğumuzu desteklemeye çalışırken, yaratıcılık ve ifade için kapsayıcı ve çeşitli bir platform sunmaya devam etmeyi umuyoruz.”