Kripto para birimleri, NFT‘ler ve Web 3.0‘ı duydunuz mu? Tüm bu haberler ilkten yabancı gelebilir, ancak bunlar zaten dijital günlük hayatımızın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Artık Opera Crypto Browser‘da olduğu gibi bu sorunlar etrafında özel olarak geliştirilmiş tarayıcılar bile var.

Opera’nın çözümü, yeni teknolojilerin kullanıcılarının deneyiminin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması için tasarlandı.

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Opera Crypto Browser ile tanışın

Dijital dünya, toplumun çoğu kesimi için dönüştürücü avantajlara sahiptir. Finans alanında da durum farklı olmayacak ve böylece kripto para birimleri ortaya çıktı. Dünya çapındaki işlemlerde doğruluğunu ve geçerliliğini sağlamak için kriptografi ile yüklenen söz konusu değişim ortamı 2009 yılında oluşturuldu.

Crypto Browser, beta sürümü ile Ocak 2022‘de resmi olarak tanıtıldı. İçinde, kullanıcıya dijital finanslarını yönetmeye ilişkin tüm süreçlerde özerklik sağlayan kendi kripto cüzdanınızı eklemek mümkündür. Hepsinden iyisi, tarayıcının bu mekanizmanın çalışması için ekstra uzantılar gerektirmemesi, size çok fazla konfor ve güvenlik getiriyor.

Cüzdana entegre edilen belirli araçlar bulunmaktadır. Bunlar bakiyeyi kontrol etme, diğer kullanıcılara varlık gönderme, kripto para birimlerinizi alıp satma ve tüm bu işlemleri üçüncü taraf uygulamalar tarafından veri toplamadan gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Opera Crypto Browser’da Web3 Deneyimi

Şu anda Android ve iOS mobil cihazlarına ek olarak Windows ve macOS bilgisayarlarda kullanılabilen Opera Crypto Browser, dijital ortamda diğer anlarda tartışılan kavramları geliştiren yeni bir web tarama güncellemesi olan Web3 deneyimini de kullanıcılara sunmayı amaçlıyor.

Bu anlamda, fikir Web 3.0‘ın kullanıcılara daha fazla gizlilik getirmesi, kişisel verilerin reklam algoritması da dahil olmak üzere herkese açık olmasını engellemenin yanı sıra bürokratik sorunları merkezileştirmeden ve dijital dünyaya daha fazla topluluk katılımı sağlıyor.

Tarayıcı içerisinde ayrıca, temel amacı kullanıcıya blok zinciri evreni hakkında son zamanların en alakalı haberlerini tavizsiz bir şekilde ulaştırmak olan Crypto Corner da bulunmaktadır. Özel podcast’ler ve videolar, eğitim içeriği ve ayrıca dijital para birimleri için gerçek zamanlı tekliflerde sunuyor.

Opera Software ayrıca Opera Crypto Discord ile deneyimlerini paylaşmak için bir topluluk oluşturdu. Orada, sayısız kullanıcı bu beta sürümüyle ilgili deneyimlerini bildirmek ve her şeyin nasıl gelişebileceği hakkında bilgi vermek için bir araya geliyor.

Daha fazla bilgi resmi Opera Crypto Browser web sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca Opera’nın bu web tarayıcısı hakkında düşüncelerinizi bize bildirin.