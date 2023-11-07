ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI, GPT tabanlı yapay zeka asistanlarına getirdiği yeni özelliklerle yine dikkat çekiyor. Pazartesi günü duyurulan bu yenilikler, ChatGPT kullanıcılarının yapay zeka asistanlarını daha fazla özelleştirmelerine, farklı amaçlar için özel sürümlerini oluşturmalarına olanak tanıyor.

OpenAI Yeni GPT Asistanlarını Tanıttı, İş İyice Zıvanadan Çıkıyor

Bu yeni özellikler, GPT’lerin kullanıcılar tarafından başkalarıyla paylaşılmasını sağlayacak bir “GPT Mağazası”nın açılması planının bir parçası olarak geliyor. Bu mağaza, GPT yaratıcılarının çalışmalarını paylaşmalarına ve gelir elde etmelerine imkan tanıyacak.

OpenAI’nin bu adımı, ChatGPT‘nin piyasaya sürülmesi ve kullanıcıların yapay zeka asistanlarını kişiselleştirme ihtiyaçlarının artmasıyla ilgili. Temmuz ayında sunulan “Özel Talimatlar” özelliği, kullanıcıların ChatGPT’nin davranışını özelleştirmelerine yardımcı olmuştu, ancak daha fazla kontrol talepleriyle birlikte gelmişti.

OpenAI’nin GPT’leri, kullanıcıların özel yapay zeka asistanlarını oluşturmalarını kolaylaştıran bir dizi seçenek sunuyor. Örneğin, GPT Mağazası’nda “Yazma Koçu,” “Yemek Şefi,” “Matematik Mentoru,” gibi özel yapay zeka asistanları bulunacak. Bu asistanlar, geri bildirim yazma, yemek tarifleri, ev ödevi yardımı gibi belirli amaçlar için tasarlanmış durumda.

GPT’leri oluşturmak oldukça kolay ve kodlama bilgisi gerektirmiyor. Kullanıcılar, bir GPT oluştururken yapay zeka asistanının davranışını tanımlayabilecekler. Özel istemler vermek, bir yapay zeka modelinin davranışını ve çıktılarını önemli ölçüde değiştirebilir. Kullanıcılar ayrıca GPT’lerinin ne yapabileceğini de seçebilecek.

OpenAI, GPT’lerin kurumsal müşteriler için iç kullanım için dağıtılabileceğini ve gizlilik kontrollerine saygı gösterileceğini belirtiyor. Ayrıca, GPT’lerle yapılan sohbetlerin GPT oluşturucularıyla paylaşılmadığını ve kullanıcıların verilerin API’ye gönderilip gönderilmeyeceğini seçebileceğini ekliyor.

OpenAI, GPT’lerin daha fazla kullanışlı ve akıllı hale geleceğini ve gelecekte gerçek dünyadaki görevleri üstlenebileceklerini söylüyor. Bu yeni özellikler, yapay zeka alanında önemli bir adım olarak kabul ediliyor ve dikkatli bir teknik ve güvenlik çalışması gerektiğinin altı çiziliyor. Bu yeni gelişmeler, kullanıcıların yapay zeka asistanlarını daha fazla kişiselleştirmeleri ve işlerini kolaylaştırmaları için heyecan verici bir fırsat sunuyor.

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