Erotik içeriklerin üretildiği, bir nevi erotik içerik üreticilerinin ve takipçilerinin sosyal medya platformu olan Onlyfans‘a Türkiye, erişim engeli getirdi.

Merkezi Londra’da bulunan abonelik iş modeli hizmeti olan OnlyFans’ta en çok rağbet seks işçilerine oluyor ve site genelde bununla ilişkilendiriliyor. Ancak OnlyFans’ta ayrıca fiziksel spor uzmanları, müzisyenler, oyuncular gibi meslek rollerindeki kişiler de içerik üretebiliyor.

Son günlerde Onlyfans içerik üreticilerinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle toplumun bazı kesimleri platforma tepki gösteriyordu. Annesine Onlyfans hesabı açtığını söyleyen Türk kızının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Hatta iş CİMER‘e şikâyete kadar vardı.

Gelinen noktada Türkiye, erotik içerikli bu siteye erişim engeli getirdi.

Onlyfans nedir? Onlyfans hesabı ne işe yarar?

Onlyfans, sosyal medya platformu olup, kullanıcıların içerik üreticilere abone olabileceği ve bu içerik üreticilerle etkileşime geçebileceği bir platformdur. Genel olarak yetişkin içeriği sunan içerik üreticileriyle anılsa da, müzisyenler, sanatçılar, yazarlar ve diğer içerik üreticileri tarafından da kullanılır.

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Onlyfans, içerik üreticilerinin abonelerine özel içerik sunabilmesi adına abonelik modeli kullanır. İçerik üreticileri, abonelerine özel fotoğraf, video, yazı ve diğer içerikler sunarak abonelik ücreti talep ederler. İçerik üreticileri, kendi gelirlerini yönetebilir ve platform, abonelik ücretlerini belirlemelerine ve ek içerikler için ek ücretler talep etmelerine olanak tanır.

Onlyfans, yetişkin içeriği sunan bazı içerik üreticileri nedeniyle tartışmalara yol açmıştır. Bu sebeple, platform içerik kısıtlamaları ve içerik kontrol önlemleri uygular. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması ve içerik üretenlerin belirli kurallara uyması gerekmektedir.