Online dijital seyahat platformu Shallwego açıldı!

Shallwego adlı online seyahat platformu hizmete girdi. Uygulama içerisinde, seyahat sevenlere yönelik olarak; uçak bileti, tur, otel/konaklama ve VIP transfer hizmetleri sunuluyor. 3 dakikalık bir sürede bu hizmetlerin tümü organize edilebiliyor.

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130 ülkede 1200’den fazla havayolu ile bağlantılı, 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunan Shallwego, 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi gibi olanaklara sahip.

Yazılım içerisinde, bireysel seyahat ve planlamalar dışında kurumsal olarak firmaların yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, organizasyon ve konaklama planlayabilecekleri, muhasabeleştirme ve fatura işlemlerini gerçekleştirip operasyonel yüklerini azaltacakları kurumsal panel ile profesyonelleştirilmiş iş seyahati platformu da mevcut.

Uygulamanın web sitesi, iOS ve Android uyumlu mobil app’inin tüm dünyada kullanılabilir durumda olduğunu belirten ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, birçok sektörün dijital dünya ile artık entegre olması gerektiğini düşündükleri için bu yatırıma soyunduklarını söylüyor.

Yıldırım, “Koronavirüsten en çok yara alan sektörlerin başında gelen turizmde bayram sonrası rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağını bekliyoruz. Shallwego’yu da insanların en çok ihtiyaç duyduğu yeni normal’e geçiş yapmaya yavaşça başladığımız bu dönemde hizmete açtık. Salgınla birçok alışkanlığımız değişirken tatil alışkanlığımız da temassız ve sosyal mesafeli olacak. Shallwego’da yapılacak rezervasyonlarda ulaşım, konaklama, transfer hizmetine kadar tüm hizmetlerde uluslararası yönergelere bağlı olunacağının altını çizmek isteriz.

Misafirler tatil rezervasyonlarını 3 dakika gibi kısa bir sürede tüm dünyada geçerli olacak tek platformda güvenle gerçekleştirebilecekler. Dünya genelinde turizmin cirosu 1,2 katrilyon USD. Shallwego ile bu pastanın en büyük payını ülkemize kazandırmak ve bir Türk firması olarak birçok sektörde adımızı dünyada kalite ve başarı ile duyurmak en temel hedefimiz” diye konuşuyor.