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Konu dışı

Online dijital seyahat platformu Shallwego açıldı!

Shallwego

Shallwego adlı online seyahat platformu hizmete girdi. Uygulama içerisinde, seyahat sevenlere yönelik olarak; uçak bileti, tur, otel/konaklama ve VIP transfer hizmetleri sunuluyor. 3 dakikalık bir sürede bu hizmetlerin tümü organize edilebiliyor.

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130 ülkede 1200’den fazla havayolu ile bağlantılı, 1 milyondan fazla otel ile konaklama hizmeti sunan Shallwego, 122 bin 316 adet transfer noktası ve 45 bin 275 adet tur/aktivite paketi gibi olanaklara sahip.

Yazılım içerisinde, bireysel seyahat ve planlamalar dışında kurumsal olarak firmaların yurt içi ve yurt dışı iş gezileri, organizasyon ve konaklama planlayabilecekleri, muhasabeleştirme ve fatura işlemlerini gerçekleştirip operasyonel yüklerini azaltacakları kurumsal panel ile profesyonelleştirilmiş iş seyahati platformu da mevcut.

ShallwegoShallwego

Uygulamanın web sitesi, iOS ve Android uyumlu mobil app’inin tüm dünyada kullanılabilir durumda olduğunu belirten ACY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemil Yıldırım, birçok sektörün dijital dünya ile artık entegre olması gerektiğini düşündükleri için bu yatırıma soyunduklarını söylüyor.

Shallwego

Yıldırım, “Koronavirüsten en çok yara alan sektörlerin başında gelen turizmde bayram sonrası rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olacağını bekliyoruz. Shallwego’yu da insanların en çok ihtiyaç duyduğu yeni normal’e geçiş yapmaya yavaşça başladığımız bu dönemde hizmete açtık.  Salgınla birçok alışkanlığımız değişirken tatil alışkanlığımız da temassız ve sosyal mesafeli olacak. Shallwego’da yapılacak rezervasyonlarda ulaşım, konaklama, transfer hizmetine kadar tüm hizmetlerde uluslararası yönergelere bağlı olunacağının altını çizmek isteriz.

Misafirler tatil rezervasyonlarını 3 dakika gibi kısa bir sürede tüm dünyada geçerli olacak tek platformda güvenle gerçekleştirebilecekler. Dünya genelinde turizmin cirosu 1,2 katrilyon USD. Shallwego ile bu pastanın en büyük payını ülkemize kazandırmak ve bir Türk firması olarak birçok sektörde adımızı dünyada kalite ve başarı ile duyurmak en temel hedefimiz” diye konuşuyor.

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Konu dışı

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu Nasıl Alınır? (VIDEO)

21 Mayıs 2020

Yazan:

HES

HES (Hayat Eve Sığar) kodu nasıl temin edilir, bugünkü videomuzda sizlere açıklamaya çalışacağım. Ulaşımlarda kullanılacak bu kodu, firmalar sizden isteyebilecekler.

Seyahat firmaları, yolculuk esnasında bu kodları sizden talep edebilecekler. Bu şekilde hem sizin sağlığınız hem de çevrenizin sağlığı korunmuş olacak.

Hayat Eve Sığar Kodu nasıl alınır? (İki Yöntem!!!)

Öncelikle, Google Play, App Store veya AppGallery üzerinden “Hayat Eve Sığar” uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Daha sonra ise uygulamaya bilgilerinizi girdikten sonra, uygulamanın ana ekranından “HES Kodu İşlemleri” sekmesine giriş yapın. Buradan kodu kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

SMS ile nasıl kod alınır?

Bildiğiniz gibi, büyük bir çoğunluk akıllı telefonlara sahipken ülkemizde, bir kısım salt çoğunlukta ise akıllı telefon mevcut değil.
Bu konuya çözüm olması adına SMS ile de kodu edinebilmeniz mümkündür. SMS ile kodu edinmek için “2023” numarasına mesaj atıyoruz.
Örnek mesaj şablonu şu şekilde olmalıdır:
“HES “T.C. Kimlik Numarası” T.C. Kimlik Numarası Seri Numarası’nın Son DÖRT Hanesi Kodun Geçerli Olacağı Gün
Örnek: HES 1112223454 1997 365
Dipnot: 2023 numara servisine mesaj gönderimi ücretsizdir. 
Yeni sistemin etkili olması için kullanıcıların, sistem üzerinde sağlık durumlarını bildirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda firmalar, hastalığın yoğun olduğu bölgelerden gelen müşterilerine de farklı tercihler geliştirebilirler. Böylelikle, aslında hayatımız daha denetim halinde bir yapıya bürünmüş oldu.
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Konu dışı

Foxconn, bu yılki gelirinin, son 20 yılın en düşüğü olduğunu açıkladı

17 Mayıs 2020

Yazan:

Foxconn

Covid-19 sürecinde adını her zamankinden daha fazla duymaya başladığımız ve Apple’ın en büyük tedarikçisi konumunda olan Foxconn; bu yıl Covid-19 salgını dolayısıyla son 20 yılın en düşük karlılığını yaşadı.

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Covid-19 sürecinin, Foxconn için zorlu geçmesine rağmen, 2. çeyrekte işlerin yoluna gireceği düşünülüyor

Foxconn, 2020 yılının ilk çeyreğine Covid-19 salgını yüzünden yaşanan problemlerden dolayı sıkıntılı başlamış idi. Bu sıkıntılar, Apple gibi üreticilerin tedarik sorunu yaşamasına ve Foxconn’un son 20 yılın en düşük karlılık oranlarına sahip olması ile sonuçlandı. Öngörülen düzeliş tarihi ise yakın; şirketin, 2020’nin 2. çeyreğini eski performansına yakın bir düzeyde kapatması bekleniyor. Bunun sebebi ise, Apple gibi şirketlerin yeniden üretime başlaması ve Foxconn’un tedarik sağlamaya devam edebilmesi olarak gösteriliyor. Böylece kısa bir süre sonra, şirket için işler yoluna girecek ve sektörde stabilizasyon yeniden sağlanacak gözü ile bakılıyor.

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Konu dışı

Whatsapp Web’de karanlık moda nasıl geçilir

17 Mayıs 2020

Yazan:

Whatsapp, geçtiğimiz aylarda mobil versiyonu için karanlık mod seçeneğini kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Web sürümü için ise henüz karanlık mod devreye alınmamıştı; fakat karanlık mod seçeneğinin dünya genelinde çok fazla seveni olduğunun farkında olan geliştiriciler, bunun üzerinde çalışmaya devam ediyor. Nihai haline yaklaşmakta olan Whatsapp Web’in karanlık modunu şimdiden kulanabilmek istiyor iseniz; ufak bir ayar değişikliği ile bu modu deneyimleyebilirsiniz.

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Whatsapp Web karanlık moda nasıl geçiş yapabilirim

Whatsapp Web üzerinde kullanabileceğimiz bu yeni tema,  henüz nihai haliyle son kullanıcıya sunulmamış olsa bile; karanlık modu aktive etmek mümkün. Bunun için ilk önce Whatsapp Web’e giriş yapıyoruz. Açılan sayfayada Ctrl + Shift + I tuşlarına aynı anda basıyoruz ve sağ tarafta web sayfasının düzenleme konsolu açılıyor. Konsolun en üst kısmında, ‘body class=”web” kodunu bularak; bu kodu “web dark” olarak değiştiriyoruz. Ardından Enter tuşuna basarak onaylıyoruz ve tebrikler! Artık Whatsapp’ınızı bilgisayarınızda karanlık modda kullanabilirsiniz.

Whatsapp Web karanlık mod

Yalnız hatırlatmadan geçmeyelim; sayfayı kapatıp açarsanız veya yenilerseniz, Whatsapp yeniden orijinal temasına dönecektir. Fakat biz çok kısa bir süre içerisinde karanlık mod seçeneğinin ayarlar sekmesine de ekleneceğini düşünüyoruz. Bu seçenek resmi olarak dahil olduktan sonra ise, her seferinde bu ayarlamayı yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Eğer siz de Whatsapp’ın Web versiyonunu burada anlattığımız şekilde karanlık modda kullanmaya başladıysanız; bu mod ile ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!

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