Haber
Seyahatlerde uygulanacak HES kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlediği basın toplantısı ile şehir dışına çıkışlar için yeni düzenlemelerin uygulanacağını açıkladı. Şehir dışına seyahatler, Hayat Eve Sığar uygulamasının yeni özelliği olan HES kodu ile takip altına alınacak!
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Uçak ve tren seyahatleri için HES kodu almak zorunlu olacak!
Koca’nın açıklaması sonrasında yürürlüğe giren HES kodu, vatandaşların uçak ve tren yoluyla yapacakları seyahatler için sağlık kartı görevi görecek. Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yoluyla alınabilen kod, seyahat edecek yolcunun sağlık durumunun ulaşım firması tarafından sorgulamasını sağlayacak. Şehirler arası bütün seyahatlerin 24 saat öncesinde yolcuların sağlık durumu sorgulanacak ve ulaşıma engel bir durum olmadığından emin olunacak. Yolcunun sağlık bilgilerinde koronavirüs’e ilişkin bir uyarı çıkması durumunda ise seyahat etmesine izin verilmeyecek.
Peki bilet üzerine eklenmesi zorunlu hale gelen HES kodunu nasıl alabilirsiniz?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod almak
- Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” uygulaması üzerinden kod işlemini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk önce Play Store, App Store veya Huawei AppGallery üzerinden uygulamayı indirmeli ya da son sürüme güncellemelisiniz.
- Daha sonra uygulamayı açın ve ana sayfadan “HES Kodu İşlemleri” alanına giriş yapın.
- Bu menüde “Yeni Kod Ekle” seçeneğine dokunun. İsterseniz kodun geçerli olacağı tarih sınırını belirleyebilir, birden fazla kod oluşturacaksanız isimlendirme yapabilirsiniz.
Bu işlemden sonra HES kodunuz oluşturulacaktır. Üst kısımda yazan kodu bilet işlemlerinde ilgili alana girerek ya da personele belirterek kullanabilirsiniz.
Kısa mesaj göndererek kod almak
Eğer akıllı telefon sahibi değilseniz ya da uygulamayı indirmekte sorun yaşıyorsanız, Sağlık Bakanlığı’nın kısa mesaj servisinden de kod temin edebilirsiniz. Bunun için;
- HES yazıp bir boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve kodun geçerli olacağı gün sayısını yazarak 2023’e SMS olarak gönderebilirsiniz. (Örneğin; HES 12345678901 9876 30)
Basın Bülteni
Razer, THX sertifikalı kablosuz kulaklık modeli Opus’u satışa sundu!
Razer, Opus kablosuz kulaklıklarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. THX® sertifikalı ses ve gelişmiş hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip Razer Opus, günlük yaşamın arka plan gürültüsünün ses deneyimine müdahale etmesine izin vermeden saf ve net olarak tam da dinleyenin istediği gibi bir ses sunar.
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Çoğu stream hizmetinin artık yüksek kaliteli ses sağlamasıyla, bu yüksek çözünürlüklü akışların ayrıntılarını ve nüanslarını sunabilen bir kulaklık seti mecburiyet halini almıştır. Ancak, şehrin arka plan uğultusundan, çevrenizdeki diğer insanlarla evden çalışmanın telaşlı yaşam tarzına kadar günlük yaşamın sesleri, dinleme deneyimine, odaklanmanıza ve en doğal seslerin keyfinin çıkarmasına engel olabilir.
Daha az gürültü, daha fazla netlik
Razer Opus, harici gürültüyü iptal etmek için gelişmiş bir Hibrid Aktif Gürültü Önleme (ANC) sistemi kullanır ve dört harici ANC mikrofonu, çok çeşitli harici frekansları doğru şekilde ayarlamak ve daha temiz, kesintisiz bir dinleme deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır.
Dış gürültüyü filtrelemek önemli olmakla birlikte, zengin ve kusursuz ses sunmak adına ses üretiminin kalitesi işin merkezinde yer alır. Bunu akılda tutarak, Razer Opus THX Sertifikalı olmak için yüzlerce bilimsel olarak formüle edilmiş teste tabi tutuldu ve mümkün olan en yüksek ses standartlarını sağladı.
THX Sertifikasyon Başkanı Peter Vasay, “Opus tasarım ekibiyle yakın iş birliği sayesinde geliştirme süreci boyunca girdi sağlayabildik” dedi. “Sonuç; zengin, dengeli bir ses ortamı sağlayan net, temiz vokaller ile müzik, oyunlar ve filmler için optimize edilmiş derin etkili basların bulunduğu yüksek performanslı bir kablosuz kulaklık oldu.”
THX sertifikasyonunu almak adına katı gereklilikleri yerine getirmek için; frekans aralığı ve yanıt gibi ince ayrıntılar, yüksek hacimlerde sıfır bozulma ile net, ayrıntılı vokal ve derin etkili bas sağlayabilmelidir. Sonuç; geniş, mükemmel dengeli bir ses ortamı ile kristal netliğinde ses sağlayan bir kulaklıktır.
Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Dünyanın en zorlu kitlelerinden biri için kulaklık oluşturma konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle birlikte, Razer Opus’un tasarımı her ayrıntıyı yeniden düşünmemizi gerektiriyordu” dedi. “Razer Opus kulaklıklarla, her ortamda en iddialı müzik tutkununu bile tatmin edecek bir dinleme deneyimi sunabiliyoruz.”
Yüksek rahatlık, maksimum çok yönlülük
Razer Opus’un düşük ağırlığı ve pelüş suni deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı, uzun süreli kullanımlarda rahat ve basınçsız bir uyum sağlar. Her pil şarjı ANC açıkken 25 saate kadar dayanır ve kullanıcıların gürültülü bir ortamda sürekli, kesintisiz yüksek kaliteli ses deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlar.
Dış dünyayı duymanız gerektiğinde kullanmak adına Hızlı Dikkat Modu (Quick Attention Mode) ve maksimum cihaz uyumluluğu için isteğe bağlı 3,5 mm analog girişi gibi ek kullanışlı özelliklerle Razer Opus, mevcut en çok yönlü ve uyarlanabilir ANC kulaklıklardan biridi
RAZER OPUS: THX sertifikalı, gelişmiş ANC destekli tam kablosuz kulaklık!
• THX Sertifikalı – Net ses ve diyalog, bozulmasız ve mükemmel ses yalıtımı için.
• Gelişmiş ANC – 4 özel ANC mikrofonu ile hibrid aktif gürültü iptali.
• Konfor İçin Hazırlanmıştır – Peluş deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı.
• Opus Mobile App – THX uyumlu EQ ön ayarları, otomatik ayarlar ve pil durumu.
• Hızlı Dikkat Modu – İhtiyacınız olduğunda etrafınızı duyabilmeniz için.
• Otomatik Duraklat / Otomatik Oynat – Kesintisiz medya oynatımı için.
• Hareket Halinde Tasarım – ANC açık şekilde 25 saate kadar kullanım, 3.5 mm jak ve taşıma çantası.
• Sürücüler: 2 x 40mm dinamik sürücüler.
• Ağırlık: 265g.
• Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz.
• Mikrofon: Hibrit ANC için 4, sesli sohbet için 2 adet.
• Bağlantı: Bluetooth 4.2 ve 3.5mm.
• Kodekler: AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP.
Razer Opus, 199.99 dolar / 209 euro’luk fiyatıyla Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik’teki tüm yetkili satış noktalarından satın alınabilecek.
Akıllı Telefonlar
Google Pixel 5 amiral gemisi olmayacak!
Google, akıllı telefon rekabetinde ki en büyük silahı olan Pixel serisini geliştirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre Pixel 5, Snapdragon 765 ile gelebilir.
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Snapdragon 765 işlemcili Pixel 5 görebiliriz!
Google, yeni nesil Pixel cihazlarını geliştirmeye devam ediyor. Pixel 5 cihazlarını bu yıl içerisinde görmeyi beklediğimiz firma, seri hakkında yeni bir yol izleme kararı almış olabilir. XDA Developers isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Pixel 5, Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ile gelecek. Bir kullanıcının Google kamera uygulamasında yer alan arka plan kodlarına erişmesi ile, firmanın “böğürtlen” ve “redfin” isimlerini verdiği iki cihazın daha olduğu öğrenildi. Bu cihazların Pixel 5 ve 5 XL olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı satırla cihazların, açıklamalarında Snapdragon 765 ile ilişkilendirildiği ortaya çıktı. Tüm bunların yanı sıra AndroidPolice isimli internet sitesinde yazar olan David Ruddock da, kendi kaynaklarından, Google‘ın bu sene en üst segment işlemciye sahip bir cihaz çıkarmayacağı yönünde bilgi aldığını söylemesi kullanıcılar arasında da şaşkınlığa neden oldu.
Can confirm via my own source that the Pixel 5 will use a Snapdragon 765. No phone with a top tier CPU from Google this year.
— David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 19, 2020
Normalde amiral gemisi telefonlar ile adından söz ettiren firmanın bu yıl birden amiral gemisi çıkartmayacağını söylemesi, piyasa içinde şaşırtıcı olurken, neden bu tarz bir karar alındığı ise henüz netlik kazanmadı. Cihazların da hal böyleyken bir önceki seriye göre daha ucuz olması bekleniyor. Ortaya atılan bazı iddialara göre ise Google, Pixel serisinin satışlarını arttırmak ve daha “alınabilir” cihazlar yapmak için böyle bir hamle yaptı. Bakalım firma amiral gemisinden, orta üst seviyeye geçişi tam olarak yapacak mı. Yoksa yine de bir amiral gemisi Pixel 5 görebilecek miyiz merakla bekliyor olacağız.
Oyun
Microsoft Flight Simulator’un kapalı betası Temmuz’da geliyor!
Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz‘da geliyor! Microsoft’un merakla beklenen ve inanılmaz sayıda detay barındıran Microsoft Flight Simulator‘un kapalı betası Temmuz ayında geliyor.
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Microsoft Flight Simulator alpha aşamasını geride bırakmak üzere. Microsoft ve Asobo geçtiğimiz hafta oyunun gelişim sürecine dair bir güncelleme paylaştı. Bu güncellemede oyunun kapalı betasının Temmuz ayında geleceği belirtildi. Net bir tarih verilmese de oyunun kapalı betasının Temmuz‘un ortasına doğru hazır olacağı belirtildi. Oyununn beta sürümünün alfa sürümünden ne gibi farklılıklar barındıracağı henüz bilinmiyor, ancak bu sürümü deneyebilmek için muhtemelen Insider programına kayıt olmuş olmanız gerekecek.
Oyunun minimum sistem gereksinimlerinde istenen ekran kartları Radeon RX 570 ve NVIDIA GTX 770 seviyesi. Ancak ideal sistem gereksinimleri için belirtilen ekran kartı RTX 2080. Oyun görsel olarak muhteşem gözüküyor ve beklenti de çok büyük, ancak görünen o ki oyunu bu kalitede grafiklerde oynamak hem sistemleri hem de cepleri yoracak.