Seyahatlerde uygulanacak HES kodu nasıl alınır?

Razer, Opus kablosuz kulaklıklarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. THX® sertifikalı ses ve gelişmiş hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip Razer Opus, günlük yaşamın arka plan gürültüsünün ses deneyimine müdahale etmesine izin vermeden saf ve net olarak tam da dinleyenin istediği gibi bir ses sunar.

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Çoğu stream hizmetinin artık yüksek kaliteli ses sağlamasıyla, bu yüksek çözünürlüklü akışların ayrıntılarını ve nüanslarını sunabilen bir kulaklık seti mecburiyet halini almıştır. Ancak, şehrin arka plan uğultusundan, çevrenizdeki diğer insanlarla evden çalışmanın telaşlı yaşam tarzına kadar günlük yaşamın sesleri, dinleme deneyimine, odaklanmanıza ve en doğal seslerin keyfinin çıkarmasına engel olabilir.

Daha az gürültü, daha fazla netlik

Razer Opus, harici gürültüyü iptal etmek için gelişmiş bir Hibrid Aktif Gürültü Önleme (ANC) sistemi kullanır ve dört harici ANC mikrofonu, çok çeşitli harici frekansları doğru şekilde ayarlamak ve daha temiz, kesintisiz bir dinleme deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır.

Dış gürültüyü filtrelemek önemli olmakla birlikte, zengin ve kusursuz ses sunmak adına ses üretiminin kalitesi işin merkezinde yer alır. Bunu akılda tutarak, Razer Opus THX Sertifikalı olmak için yüzlerce bilimsel olarak formüle edilmiş teste tabi tutuldu ve mümkün olan en yüksek ses standartlarını sağladı.

THX Sertifikasyon Başkanı Peter Vasay, “Opus tasarım ekibiyle yakın iş birliği sayesinde geliştirme süreci boyunca girdi sağlayabildik” dedi. “Sonuç; zengin, dengeli bir ses ortamı sağlayan net, temiz vokaller ile müzik, oyunlar ve filmler için optimize edilmiş derin etkili basların bulunduğu yüksek performanslı bir kablosuz kulaklık oldu.”

THX sertifikasyonunu almak adına katı gereklilikleri yerine getirmek için; frekans aralığı ve yanıt gibi ince ayrıntılar, yüksek hacimlerde sıfır bozulma ile net, ayrıntılı vokal ve derin etkili bas sağlayabilmelidir. Sonuç; geniş, mükemmel dengeli bir ses ortamı ile kristal netliğinde ses sağlayan bir kulaklıktır.

Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, “Dünyanın en zorlu kitlelerinden biri için kulaklık oluşturma konusundaki uzun yıllara dayanan tecrübemizle birlikte, Razer Opus’un tasarımı her ayrıntıyı yeniden düşünmemizi gerektiriyordu” dedi. “Razer Opus kulaklıklarla, her ortamda en iddialı müzik tutkununu bile tatmin edecek bir dinleme deneyimi sunabiliyoruz.”

Yüksek rahatlık, maksimum çok yönlülük

Razer Opus’un düşük ağırlığı ve pelüş suni deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı, uzun süreli kullanımlarda rahat ve basınçsız bir uyum sağlar. Her pil şarjı ANC açıkken 25 saate kadar dayanır ve kullanıcıların gürültülü bir ortamda sürekli, kesintisiz yüksek kaliteli ses deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlar.

Dış dünyayı duymanız gerektiğinde kullanmak adına Hızlı Dikkat Modu (Quick Attention Mode) ve maksimum cihaz uyumluluğu için isteğe bağlı 3,5 mm analog girişi gibi ek kullanışlı özelliklerle Razer Opus, mevcut en çok yönlü ve uyarlanabilir ANC kulaklıklardan biridi

RAZER OPUS: THX sertifikalı, gelişmiş ANC destekli tam kablosuz kulaklık!

• THX Sertifikalı – Net ses ve diyalog, bozulmasız ve mükemmel ses yalıtımı için.

• Gelişmiş ANC – 4 özel ANC mikrofonu ile hibrid aktif gürültü iptali.

• Konfor İçin Hazırlanmıştır – Peluş deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı.

• Opus Mobile App – THX uyumlu EQ ön ayarları, otomatik ayarlar ve pil durumu.

• Hızlı Dikkat Modu – İhtiyacınız olduğunda etrafınızı duyabilmeniz için.

• Otomatik Duraklat / Otomatik Oynat – Kesintisiz medya oynatımı için.

• Hareket Halinde Tasarım – ANC açık şekilde 25 saate kadar kullanım, 3.5 mm jak ve taşıma çantası.

• Sürücüler: 2 x 40mm dinamik sürücüler.

• Ağırlık: 265g.

• Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz.

• Mikrofon: Hibrit ANC için 4, sesli sohbet için 2 adet.

• Bağlantı: Bluetooth 4.2 ve 3.5mm.

• Kodekler: AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP.

Razer Opus, 199.99 dolar / 209 euro’luk fiyatıyla Kuzey Amerika, Avrupa, Çin ve Asya Pasifik’teki tüm yetkili satış noktalarından satın alınabilecek.