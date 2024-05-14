On binlerce yıllık geçmişiyle dünyanın en eski mesleklerinden biri olan çiftçilik, artan dünya nüfusu ve beslenme alışkanlıklarıyla birlikte günümüzde stratejik bir iş alanı konumunda bulunuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2022 yılı verilerinde, dünya genelinde 890 milyonu aşkın çiftçi bulunduğu açıklanırken, bu rakam toplam nüfusun yüzde 26’sına denk geliyor. Tarımda dizel motorlu traktörlerin ve modern tarımsal üretim araçlarının kullanımından önce dünya genelinde ortalama 3 trilyon tonluk üretim yapılırken, bugün gelişmiş traktör ve tarımsal üretim araçları ile birlikte 2023 yılı verilerine göre dünya genelinde 7.8 trilyon ton düzeyinde ürün alınıyor.

Üretim ve ihracata Yanmar Turkey damgası

100 yılı aşkın tarihiyle sektörünün öncü markalarından Japon devi Yanmar’ın ülkemizdeki tam iştiraki konumunda bulunan Yanmar Turkey, hem Yanmar ve Solis marka traktörleri hem de YTAgri marka tarım ekipmanlarıyla Türkiye tarımında önemli bir rol üstleniyor. İzmir Torbalı’da bulunan Traktör Üretim Tesisi’nde Türkiye ve ihracat pazarları için Stage V dahil olmak üzere çeşitli motor ve kabin seçenekleri ile yüksek sürüş konforuna sahip Yanmar ve Solis markalı bağ, bahçe, tarla traktörleri üreten Yanmar Turkey; 2023 yılında 2 bin 201 adet traktör satışı ile Türkiye’nin en çok satış yapan 8. üreticisi unvanını aldı. Aynı zamanda Türkiye’deki üretiminin 4. yılında pazar payını 2.7’ye yükseltti. Bunun yanında YTAgri markasını oluşturan Yanmar Turkey; fide ve çapa makineleri, mibzer, silaj makinesi, çizel, dip kazan ve yem karma gibi üretimde kullanılan birçok tarımsal aracı başta Japonya ve Uzak Doğu olmak üzere Asya, Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Kuzey Afrika bölgesine ihraç etme başarısını gösteriyor.

Üstün özelliklere sahip traktörler sahada

Dünya Çiftçiler Günü’ne ilişkin konuşan Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, “Çok değerli çiftçilerimizin bu önemli gününü gönülden kutluyor; ülkemizin tarımsal üretim kapasitesi ve ürün çeşitliğinin gelişmesi için onlarla el ele çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Traktörlerin tarımsal üretimde hayati bir rol üstlendiğini kaydeden Kanbir, “Çiftçilerimiz sahip olduğu modern, yüksek kapasiteye sahip, her iklim ve arazi koşulunda yüksek performans sağlayan, sürüş konforu da üst düzeyde olan traktörler sayesinde tarımsal verimliliği en üst düzeye çıkarabiliyor. Bir traktör yatırımı çiftçilerimiz için elbette büyük önem taşıyor. Solis ve Yanmar marka traktörlerimiz ile Türk çiftçisinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Türkiye’de geçen yıl 80 bin adet traktör satışı gerçekleşti. Bu da pazarın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Zaten halihazırda ülkemiz dünyanın dördüncü büyük traktör pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye’de tarım en önemli iş kollarının başında geliyor. Çiftçilerimiz de tarımsal üretimde başrolde bulunarak bu ekosistemin en önemli halkasını oluşturuyor. Biz de bu bilinçle hareket ediyor ve çiftçilerimizin daha teknolojik, daha modern, daha verimli traktör ve tarımsal araçlarla tarım üretimi yapması için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

YTAgri ile büyük ihracat başarısı

Sadece traktör değil aynı zamanda YTAgri markası ile da başta Japonya ve Uzakdoğu olmak üzere Asya, Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika pazarlarına sunduklarını belirten Kanbir, “YTAgri markamız ile yerli üreticilerimizin ürettiği tarım ekipmanlarını dünya pazarlarına açmanın ve büyük bir başarı elde etmenin de onurunu duyuyoruz. Japonya, Türkiye’den önemli miktarda tarım ekipmanı ithal ediyor. Bu ithalatın neredeyse yüzde 60’ını YTAgri markamız ile biz üstleniyoruz” dedi. Türkiye’nin 1.700’den fazla kayıtlı tarım ekipmanı üreticisi ile Avrupa’daki en büyük tarım ekipmanı üreticisine sahip ülkelerden biri konumunda olduğunu kaydeden Yanmar Turkey Tarım İş Kolu ve İş Geliştirme Direktörü Murat Balkan Kanbir, “Yanmar Turkey olarak YTAgri markası ile 10 bin dolardan başlayan ihracatımız 10 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu markamızla büyümeye ve Türkiye ekonomisine ihracat geliri kazandırmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da yeni ürün ve hizmetlerimizi devreye alarak çiftçilerimizin her zaman yanlarında olmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ” diye konuştu.