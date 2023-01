OnePlus bir süredir 7 Şubat tarihinde yapacağı lansman etkinliği için hazırlanıyor. Bu lansman etkinliğinde OnePlus 11R ve OnePlus Buds Pro 2 tanıtılacak. OnePlus 11R ile ilgili birçok sızıntı gördük. Çinli şirket bunlardan birisini doğruladı. Yonga seti.

Çinli şirket resmi Hindistan hesabında yaptığı bir paylaşımda OnePlus 11R’ın Snapdragon 8+ Gen 1 ile geleceğini onayladı. Yonga seti geçen senenin amiral gemisi yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili resmi başka açıklama yapılmadı. Ancak elimizde OnePlus 11R ile ilgili birçok sızıntı mevcut.

Bunlardan ilki batarya hakkında. OnePlus 11R’ın BIS (Hindistan Standartları Bürosu) sertifikasına göre akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bunun yanı sıra bu hızı destekleyen şarj cihazı da kutunun içerisinde verilecek.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G.

