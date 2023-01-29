OnePlus bir süredir 7 Şubat tarihinde yapacağı lansman etkinliği için hazırlanıyor. Bu lansman etkinliğinde OnePlus 11R ve OnePlus Buds Pro 2 tanıtılacak. OnePlus 11R ile ilgili birçok sızıntı gördük. Çinli şirket bunlardan birisini doğruladı. Yonga seti.

Çinli şirket resmi Hindistan hesabında yaptığı bir paylaşımda OnePlus 11R’ın Snapdragon 8+ Gen 1 ile geleceğini onayladı. Yonga seti geçen senenin amiral gemisi yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Cihazla ilgili resmi başka açıklama yapılmadı. Ancak elimizde OnePlus 11R ile ilgili birçok sızıntı mevcut.

Bunlardan ilki batarya hakkında. OnePlus 11R’ın BIS (Hindistan Standartları Bürosu) sertifikasına göre akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Bunun yanı sıra bu hızı destekleyen şarj cihazı da kutunun içerisinde verilecek.

The next generation of power is here. It's time to get ready for a new way to experience the #ShapeofPower with the all-new #OnePlus11R 5G. — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 27, 2023

Sızıntılarda akıllı telefonun kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı söylenmişti. Yonga seti resmi olarak doğrulandı. Bu yonga setine 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512 GB’a kadar UFS 3.1 dahili depolama eşlik edecek. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alacak.

Ekran tarafında ise akıllı telefon 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip olacak. Bunun yanı sıra 120hz ekran yenileme hızını da destekleyecek.

Kamera tarafında ise OnePlus 11R, OIS desteğine sahip 50 MP çözünürlükte bir ana kamera ile beraber gelecek. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik edecek. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip olacak.

Şimdilik OnePlus 11R hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.