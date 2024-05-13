Samsung‘un Galaxy S24 ailesi, firmanın akıllı telefon deneyimini zirveye taşıyan ilk yapay zeka destekli özellik seti olan ‘Galaxy AI’ özelliğiyle kullanıcıları karşılıyor. Bu ekleme, Samsung’un son başarılarını kanıtlıyor; yakın zamanda Apple’ı geride bırakarak 2024’ün ilk çeyreğinde en büyük akıllı telefon satıcısı haline geldi. Şimdi gözler, gelecek yıl Galaxy S25 serisinde bu özellik setinin daha da genişletilmesini bekliyor. Ancak Battery AI özelliğinin, şirketin 2025 amiral gemisi ailesini resmi olarak duyurmadan önce piyasaya sürülebileceği söylentileri dolaşıyor.

Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının kapaklı tasarımları genellikle daha küçük pillerle birlikte geliyor. Geçen yılın Galaxy Z Flip 5 modeli, sadece 3.700 mAh gibi küçük bir bataryaya sahipti; bu da, bu kompakt form faktörüne sahip cihazlarda beklenen bir değerdi. Ancak, günlük kullanımda bu tür cihazların pil ömründen memnun olmayan kullanıcılar olmuş olabilir.

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Bazı söylentilere göre, Galaxy Z Flip 6 modeli, katlanabilir akıllı telefon segmentine entegre edilmiş Battery AI ile birlikte gelecek ve pil ömrünü 30 dakikaya kadar artırabilecek. Galaxy Z Flip 6’nın, bu yılın sonlarına doğru Galaxy Z Fold 6 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Samsung’un, daha uygun fiyatlı katlanabilir telefonunda hem Exynos 2400 hem de Snapdragon 8 Gen 3 versiyonlarını sunması bekleniyor.

Pil AI özelliğinin yalnızca belirli bir modele mi yoksa tüm modellere mi sunulacağına dair bazı belirsizlikler var. Ancak, Galaxy Z Fold 6 gibi daha büyük bir cihazda da bu özelliğin olmaması şaşırtıcı olur, çünkü bu tür cihazlar genellikle daha büyük pillere sahip değil. Bu özelliğin gelecek yıl Galaxy S25 serisinin tümüne yayılması bekleniyor. Ancak, mevcut nesil çeşitli modeller için bu özelliği geliştirmenin daha iyi bir yolunun olup olmadığı tartışılıyor.

Battery AI’nin Galaxy S24 serisi, yakında piyasaya sürülecek Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 modellerine gelmesi muhtemeldir. Ancak, Samsung’un daha küçük bir hücreye sahip modellere öncelik verme eğiliminde olabileceği düşünülüyor. Galaxy S25 serisi ile birlikte, Exynos 2500 ve Snapdragon 8 Gen 4 çeşitlerinin pil ömrünü artırması bekleniyor. Bu da Battery AI özelliğinin daha da gelişeceği anlamına geliyor. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda Pil Yapay Zekasının nasıl geliştirileceğini görmek oldukça heyecan verici olacak.